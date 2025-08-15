IPS cuando cobro: confirmaron las fechas de pago de jubilados bonaerenses

15 de Agosto de 2025 | 15:11

El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el calendario completo de pagos correspondiente a los haberes de agosto.

El IPS informó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de julio los días miércoles 30 y jueves 31 del corriente, según cronograma que se detalla a continuación:

Miércoles 30 de julio:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Jueves 31 de julio:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 25 de agosto de 2025.