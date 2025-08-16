Aún no se sabe quién encabezará la lista del PJ

El peronismo avanza en el cierre de listas nacionales de mañana, con las elecciones legislativas del 26 de octubre en el horizonte. Y aunque ya empezaron a acomodarse algunos casilleros, en la provincia de Buenos Aires persiste la incertidumbre sobre quién encabezará la boleta de Fuerza Patria.

En medio de negociaciones contrarreloj y despejada la incógnita sobre una eventual candidatura del referente del Frente Renovador Sergio Massa, en el PJ provincial sigue el hermetismo acerca de quién encabezará la boleta que enfrentará al candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert.

Por estas horas, el que sigue sonando más es el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, una figura que podría polarizar con la campaña antikirchnerista que lanzaron los libertarios. El titular del PJ de la Provincia espera el aval de la ex presidenta Cristina Kirchner, pero no descartó la posibilidad de postularse.

Pero la elevada imagen negativa del primogénito según todas las encuestas, sumado al hecho de que le quedan dos años de mandato como diputado, hacen que su postulación en este turno tenga serias dificultades de hacerse realidad.

El diputado nacional Máximo Kirchner no participó de ninguna de las comisiones de trabajo que tuvieron una intensa actividad en la última semana en la Cámara baja. Ocupado en pelear para su sector político, los mejores lugares en la lista.

La salida de Massa de escena desactivó parte del conflicto con el dirigente social Juan Grabois, quien también puja por un lugar de peso en la boleta provincial. El referente de Patria Grande está más cerca que hace unos días de mantenerse dentro de la alianza, pero en caso de que no sea el propio Grabois, desde ese sector empujan la idea de un “duro” para encabezar la nómina.

Suben las acciones de un intendente del Conurbano

Sin Máximo Kirchner ni Massa ni Grabois en la marquesina, subieron las chances de que el primer candidato sea una figura sin “portación de nombre”, un moderado con menor exposición, para que una hipotética derrota no pueda facturarse a ningún espacio político en particular.

El gobernador Axel Kicillof puso como ejemplo al ex ministro Jorge Taiana, y si bien la idea fue bien recibida, la ecuación no termina de cuajar teniendo en cuenta que del lado de enfrente estará un ultra como José Luis Espert.

Una alternativa en estudio es la de poner a jugar a un intendente como Federico Achával de Pilar (de buen diálogo con el kirchnerismo y con el kicillofismo) o Ariel Sujarchuk de Escobar.

El que por estas horas corre con más chances es el intendente de Pilar, Federico Achával. Esta movida tiene antecedentes en el peronismo. En 2013, Martín Insaurralde, por entonces jefe local de Lomas de Zamora, compitió y perdió contra el Frente Renovador de Massa.

Otras opciones

Fuera de la pelea de los de arriba, fuentes del espacio que conduce el ex intendente de Tigre indicaron que el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini podría ocupar un espacio en la lista de Fuerza Patria.

Además, el peronismo bonaerense debería dejar lugares para los actuales diputados nacionales, Sergio Palazzo y Hugo Yasky, a quienes se les vence el mandato. Mientras que el kirchnerismo estaría detrás de la continuidad de Vanesa Siley y podría sumar a Teresa García, de buen desempeño como presidenta del Senado bonaerense y cercana a la titular del PJ.

Dentro de este panorama, la entrada en la alianza del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno debería reportarle un casillero en la boleta de Fuerza Patria, que renueva 15 bancas en la provincia de Buenos Aires.

Hoy puede ser un día clave en el PJ provincial.