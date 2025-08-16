“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof

“Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados. El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas: la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”. Así se expresó el gobernador Axel Kicillof durante una actividad en Pehuajó donde inauguró un centro de atención primaria de la salud y entregó patrulleros.

“Lo único que siempre ha hecho el gobierno nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”. “Nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”, añadió al profundizar sus críticas contra la Casa Rosada.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Pablo Zurro. Además, con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron también patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

También estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, Diego Videla; la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Valeria Arata; y el intendente de Alberti, Germán Lago.