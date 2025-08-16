Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía |Críticas a la casa rosada

“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof

“Los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando”, dijo Kicillof

Kicillof en Pehuajó, entregó ambulancias y apuntó contra Milei / X

16 de Agosto de 2025 | 03:07
Edición impresa

“Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados. El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas: la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”. Así se expresó el gobernador Axel Kicillof durante una actividad en Pehuajó donde inauguró un centro de atención primaria de la salud y entregó patrulleros.

“Lo único que siempre ha hecho el gobierno nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”. “Nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”, añadió al profundizar sus críticas contra la Casa Rosada.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Pablo Zurro. Además, con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron también patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

También estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, Diego Videla; la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Valeria Arata; y el intendente de Alberti, Germán Lago.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. ¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Viral | Un hombre vencido: Coroniti chapó en vivo con la actriz porno Cam Nair y le dijo "te amo"

¿Quién era el joven que murió atropellado en Ruta 2?

¿Qué hacemos el finde? Música, shows, cine, teatro y más en La Plata

"Estropeaste la vida de mi hijo": la mamá del joven de 18 años que murió en La Plata por fentanilo cruzó en vivo al dueño del laboratorio

Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo

IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
+ Leidas

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?

Una ex vedette iría como diputada nacional

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

“Un salario mínimo de $2 millones financiado con impuestos a grandes fortunas”

La Justicia de EE UU suspendió la entrega del 51% de acciones de YPF

Descuentos en supermercados de La Plata usando Cuenta DNI: sábado con una promo especial en la Región
Últimas noticias de Política y Economía

No repunta: el consumo masivo de julio reflejó una nueva caída con respecto al año pasado

Inflación: advierten que la suba del dólar está teniendo más impacto en agosto que en julio

Por una dura disputa, se rompió la alianza de La Libertad Avanza y el PRO en Río Negro

En medio del escándalo por el fentanilo mortal, Milei miró la película de Francella en Olivos
Deportes
José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”
Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez
Estupor por la muerte de Ramón Maddoni
Russo busca unidad y lleva a todos a Mendoza
San Lorenzo y Everton se repartieron los puntos
Policiales
Un auto ardió en llamas en la zona oeste de La Plata
“La plata o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados
Otra joven vida perdida por la inseguridad vial
Tres policías ayudaron a una mujer a dar a luz
VIDEO. El doloroso descargo de la madre de una de las víctimas por el fentanilo
Espectáculos
Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y fue lapidaria con Barby Silenzi
La agenda de este sábado en La Plata para disfrutar con la familia
Tini y De Paul, camino al altar: todo lo que se sabe de su esperada boda
Vuelve La Beriso: “No callarse forma parte de una banda de rock”
More Rial y un nuevo papelón: terminó a los botellazos en un boliche
Información General
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla