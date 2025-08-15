Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

estudiantes ganó en paraguay y el miércoles buscará sellar el pase a cuartos de la libertadores / ap

Paraguay Env. Esp.

Estudiantes se trajo algo más que un triunfo de Asunción. Logró en un terreno difícil y ante un rival de popularidad en Paraguay mostrarse como un equipo bien grande, corajudo y de esos a los que respetan en la Copa Libertadores, una competencia que genera en hinchas, jugadores y dirigentes algo especial difícil de describir.

Ganó por 1-0 y si bien esto es fútbol y todo puede pasar, el rumbo es positivo.

Si el empate era un buen resultado, haber ganado lo posiciona de la mejor manera pensando en meterse en los cuartos de final, instancia en la que -en caso de clasificar- le tocará Flamengo o Inter de Porto Alegre. Y en los dos casos definirá como local en La Plata.

El respeto por el Pincha a nivel sudamericano es indudable. Si ya en el Museo de la Conmebol tiene un lugar destacado, esa relación se va fortaleciendo edición tras edición.

Por eso había molestado tanto que el año pasado se retirara en fase de grupos y solo el título en la Copa de la Liga de días anteriores hizo que la noticia de su eliminación no molestara tanto.

Este año era una cuestión de estado: apostar todo para llegar nuevamente al selecto grupo de los 8 mejores equipos, por orgullo deportivo, por una cuestión económica y por qué no, para soñar con engrosar su puntaje en esa tabla que clasificará a los mejores al Mundial de Clubes de 2029.

Estudiantes jugó el miércoles su partido 156 y se convirtió en el cuarto equipo argentino con más partidos en la Libertadores, superando al mismísimo Independiente. Quedó detrás de River (409), Boca (335) y Vélez (158).

De esos partidos jugados se impuso en 84 oportunidades, más de la mitad. Por eso es el equipo con mejor efectividad de los que disputaron una cantidad superior de compromisos internacionales.

Es imposible de minimizar la impronta copera de este Club. En esta edición jugó cuatro partidos como visitante y ganó tres, una marca impresionante que no consiguió nadie.

Ahora le falta un paso más. No menor. Tiene que revalidar en UNO lo conseguido en la Nueva Olla. Será cuestión de trabajar seriamente y no cometer el error de creerse clasificado antes de tiempo.

Pero el resultado le permitirá enfrenar a un rival que obligadamente tendrá que ir a buscar el gol y eso le dejará espacios para atacar.

Futbolísticamente Estudiantes no mostró su mejor versión. Tuvo solidez defensiva con un Fernando Muslera que es jerarquía pura.

Y encontró en Leandro González Pirez y Facundo Rodríguez una dupla central que le aporta seguridad al equipo.

No fue bueno el partido de los laterales pero Eric Meza llegaba con algo de inactividad y Arzamendia tenía una molestia.

En el medio Santiago Ascacibar cumplió como cumple siempre. Fue despliegue total porque recuperó y llegó al área rival. No fue su mejor partido pero lo coronó ejecutando un penal pesado.

La mejor noticia para el Pincha es saber que Cristian Medina es jugador de partidos importantes.

No podía olvidarse de jugar y ahora sí, por primera vez desde su controvertida llegada, se ganó el respeto y cariño de los hinchas. Es muy importante para el equipo y lo será si sigue en la Copa.

De Guido Carrillo no se puede agregar más nada. Es el alma del equipo de mitad de cancha en adelante. Sin él parece todo más difícil. Baja, juega y asiste.

Tuvo el gol de cabeza en el segundo tiempo y le cometieron un penal por luchador y optimista. Lo tiene que cuidar y disfrutar al mismo tiempo.

Otro aspecto positivo que se llevó el plantel albirrojo de su excursión por Paraguay fue el ingreso de Mikel Amondarian.

El pibe, surgido de la cantera albirroja, y con tres partidos en primera, dio el pase a Carrillo que rompió el molde y que inició la jugada que terminó en penal. Él y Fabricio Pérez no hicieron notar las ausencias de Alexis Castro ni Tiago Palacios, sino todo lo contrario porque no habían jugado bien.

Estudiantes se trajo un triunfo importante y resonante a la vez. Tiene un pie en cuartos y confirmó que el click del entretiempo contra Huracán hizo efecto. Es otro equipo y lo demostró en Asunción. Si no se la cree puede seguir creciendo todavía más.

Más allá que la mente está en la Copa, primero tendrá el domingo a Banfield como escollo, para seguir afianzándose en el campeonato. Después, vendrá la trascendental vuelta ante Cerro Porteño.

Compuesto por jugadores de experiencia y juveniles con proyección, el Pincha sabe que queda mucho trayecto por recorrer, pero que encontró el camino correcto en las últimas semanas.

