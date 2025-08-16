Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

El Mundo |Una cumbre planteada como “histórica”, que generó grandes expectativas y, al final, aportó muy poco

El show de Trump y Putin: mucho ruido, pero la paz no llega

El presidente de EE UU afirmó que “se acordaron muchos puntos” con su homólogo ruso, pero no dijo cuáles. Ninguno reveló un plan para terminar la guerra en Ucrania

16 de Agosto de 2025 | 02:17
Edición impresa

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que “se acordaron muchos puntos” en la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska pero no dijo cuáles y ambos terminaron la cumbre sin revelar un plan para acabar con la guerra en Ucrania.

Trump aseguró que quedan “muy pocos” asuntos por resolver para encontrar una solución a la contienda bélica desencadenada hace más de tres años por la invasión rusa.

“No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo”, añadió Trump, que partió rumbo a Washington tras haber pasado seis horas en Alaska, las mismas que Putin, quien también se fue.

El presidente estadounidense aseguró que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski “para hablar sobre la reunión”, que según él fue “muy productiva”.

Putin dijo, por su parte, que espera que “el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania”. Tampoco dio detalles.

Afirmó que espera que “Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores”.

Al final, no contestaron preguntas de la prensa

Ambos habían prometido una rueda de prensa tras unas tres horas de conversación en la base militar de Elmendorf-Richardson, pero solo se dieron un apretón de manos al terminar sus discursos y se marcharon sin responder a los periodistas que los bombardeaban con preguntas.

“Al final, la decisión es suya”, declaró Trump refiriéndose a los ucranianos.

También afirmó que podría volver a ver al presidente ruso “muy pronto”, a lo que Vladimir Putin respondió, en inglés, “la próxima vez en Moscú”. El republicano le contestó diciendo que se puede imaginar “que eso suceda”.

Ambos líderes hablaron con un telón de fondo azul en el que se leía “en busca de la paz”.

Esta cumbre comenzó con una coreografía cuidada al milímetro para dar la bienvenida a Putin a una cita que le permitió romper el aislamiento occidental por la guerra.

Trump aplaude a Putin

Trump incluso aplaudió brevemente cuando su homólogo ruso se dirigía hacia él en la pista.

Lo que siguió fueron apretones de manos, sonrisas y gestos de cortesía. No faltaron los aviones de combate, unos sobrevolando el lugar y otros alineados cerca de la alfombra roja.

Vladimir Putin incluso se subió al vehículo blindado de Trump, donde hablaron a solas.

Así estaba previsto que transcurriera todo el encuentro, con un cara a cara a través solo de intérpretes, pero finalmente ambos estuvieron acompañados: Trump por su jefe de la diplomacia Marco Rubio y el enviado especial para Rusia Steve Witkoff, y Putin por su canciller Serguéi Lavrov y el consejero diplomático Yuri Ushakov.

Esto cambió la dinámica psicológica de esta reunión, que Ucrania y los europeos temían sobre todo que permitiera a Putin manipular a su homólogo estadounidense.

El gran protagonista ausente, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, declaró que “contaba” con Trump para poner fin al conflicto.

Los soldados rusos “siguen matando el día de las negociaciones”, lamentó, aunque su ejército anunció haber recuperado seis pueblos conquistados por Rusia en los últimos días.

El presidente ucraniano y los líderes europeos tienen que esperar a que el impredecible presidente estadounidense les informe del contenido de su reunión, tal como prometió.

Eran Posturas irreconciliables, pero...

Antes de la reunión en Alaska, las posturas de ambos beligerantes eran irreconciliables.

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a adherirse a la OTAN.

Para Kiev esto es inaceptable. Exige un alto el fuego incondicional e inmediato, así como garantías de seguridad futuras.

Trump, quien desde la invasión rusa de Ucrania ha generado antagonismo entre ambos beligerantes, lleva tiempo hablando de “concesiones mutuas” a nivel territorial.

Los presidentes ruso y estadounidense comparten una obsesión: nunca mostrarse débiles. Pero sus enfoques en las relaciones internacionales difieren.

Para Trump, un promotor inmobiliario que se hizo famoso gracias a un programa de telerrealidad, todo se reduce a una negociación rápida y un regateo bien hecho para alcanzar un acuerdo que le resulte ventajoso.

En cambio, Putin, un exoficial de la KGB entrenado en guerra psicológica, piensa a largo plazo. Para él lo importante es el destino histórico de una “Gran Rusia” que le gustaría reconstruir. (AFP)

 

