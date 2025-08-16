José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

No fue el jugador destacado ni el que participó de la jugada del final que terminó en gol. Pero José Sosa entró en un momento clave del partido que terminó ganando Estudiantes en Paraguay y por eso habló con la prensa en zona mixta, en la que analizó el partido y algo más.

El Principito habló del encuentro que ganó su equipo y el camino que transita el plantel. Tras el triunfo con un penal sobre la hora, expresó: “El penal fue todo de Guido, él es muy fuerte, le decimos que es un tanque, la generó toda él y por suerte nos llevamos una linda victoria”.

Sosa, tras el encuentro ante Cerro, reconoció que el equipo comenzó “de una manera media tibia” a la hora de proponer, pero argumentó que se debió a la “imprecisión propia que los complicó”. Luego, al analizar la disputada serie, expresó: “No es fácil, tuvimos la experiencia y nos quedó la espina. Ahora sabemos que viene una instancia difícil, no importa el rival, es partido a partido”.

El referente que tiene el Pincha en su plantel resaltó que la victoria no debe confundirlos ya que si bien lograron una buena diferencia la serie no está cerrada ni mucho menos y que lo peor que podrían hacer es creer eso antes del partido revancha contra Cerro Porteño, que vendrá a La Plata a buscar el triunfo para poder clasificar o llevar el partido a la serie de los penales.

Con sus minutos jugados en Asunción quedó más cerca de ser el jugador más longevo en jugar para Estudiantes en la Copa Libertadores, logro que por ahora luce Juan Sebastián Verón. Le faltan unas semanas para poder romper esa racha.

“Vinimos a proponer jugar, ganarlo y se dio en la última jugada. Podíamos haber lastimado antes, pero no nos podemos confiar ni subestimar a nadie. Tenemos que seguir de esta manera”, expresó el Principito ante la prensa.

En diálogo este medio en la antesala del vestuario visitante de La Nueva Olla, Sosa explicó por qué el cambio de Estudiantes que luego de la eliminación en la Copa Argentina y la final perdida contra Vélez pareció terminar el ciclo con Domínguez a la cabeza: “Es difícil decir un click porque es un camino largo. Tuvimos un semestre que no fue tan bueno como ya lo dijo el entrenador, lo sabíamos porque lo dejamos atrás. Se valora el carácter del equipo, no es fácil salir de una situación cuando se pierde una final, pero nosotros las generamos para jugarlas”.

Además, reveló: “Nosotros lo único que tenemos que focalizar es en seguir mejorando, en saber que el camino es largo y el click eh pasa, pasa mucho. Yo he aprendí de un entrenador que dijo, ‘Esto es es un juego de emociones’ A veces son favorables, son negativas, pero nosotros tenemos que tratar de controlarla dentro de la cancha para que el resultado sea positivo”.

A lo largo del año Estudiantes pasó por diferentes momentos. Arrancó bien la Copa Libertadores pero luego una derrota contra U. de Chile pareció complicarlo todo. La Copa de la Liga fue de mayor a menor y quedó eliminado. Si bien remontó en la Copa y se clasificó primero, el nivel, la eliminación en la Copa Argentina y la final perdida contra Vélez dejaron las cosas en un lugar demasiado incómodo.

la jugada del penal

Cuando el chileno Piero Massa sancionó el penal para Estudiantes todos los jugadores locales se arrimaron a la escena para reclamar y de paso “ensuciar” el punto de disparo. Fueron varios minutos con Santiago Ascacibar con la pelota en sus manos para ser el ejecutor. En ese momento Eduardo Domínguez pidió que sea José Sosa quien tome el disparo.

Tras ello, se refirió al momento del penal y explicó: “Traté de mantener la calma porque era un quilombo, empezaron a discutir todo, creo que se le fue de las manos al árbitro. Casi rompieron el punto penal, pero yo con un poquito más de tranquilidad, tengo un poco la experiencia y cuando vi que el Ruso agarró la pelota de manera como patearlo, él ya estaba en la cancha y yo recién entraba. Él sabía que si yo lo tenía que patear, yo lo pateaba. Eso es un poco el compañerismo, leer los momentos, por eso lo vi muy seguro y traté de enfocarme en que al árbitro no se le vaya el partido en el tumulto. Nos preparamos para esta instancia y sabe llevar muy bien su rol de capitán. La verdad es que lo vi seguro”.

El Principito contó que fue Eric Meza quien le llevó el mensaje de Domínguez: que si Ascacibar no estaba seguro lo pateara él. Pero todo terminó en ese diálogo.

José Sosa, volante de Estudiantes