La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo tendrá una nueva presentación de Lionel Messi en el Inter Miami, cuando se enfrente a Dallas por la League Cup. A su vez, continúa el Mundial de Vóley Sub 19 Masculino, donde Argentina se enfrentará a Egipto. Por otra parte, Manchester City enfrenta al Arsenal por la final de la Community Shield. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

AMISTOSO

14:50 Toulouse vs. Roma STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Defensores Unidos vs. Nueva Chicago DSports / TYC SPORTS PLAY

15:05 Guillermo Brown vs. San Martín de Tucumán DGO/ TYC SPORTS

15:30 Deportivo Maipú vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

16:00 Atlético Rafaela vs. Brown TYC SPORTS PLAY

16:00 Club Mitre vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

16:30 San Martín (SJ) vs. All Boys TYC SPORTS PLAY

17:10 Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra DGO/ TYC SPORTS

19:10 Patronato vs. Deportivo Morón DGO/ TYC SPORTS

TC 2000

09:30 Carrera - Río Cuarto DGO/ TYC SPORTS

BRASILEIRAO

11:00 Coritiba vs. RB Bragantino STAR +

15:50 Sao Paulo vs. Atlético Mineiro DGO/ STAR + / ESPN

16:00 Goiás vs. Fortaleza STAR +

16:00 Vasco da Gama vs. Gremio STAR +

18:30 Cruzeiro vs. Botafogo STAR +

18:30 Coritiba vs. Bragantino DGO/FOX SPORTS

20:00 Cuiabá vs. Flamengo STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

10:30 Leeds vs. Cardiff City STAR +

13:00 Sunderland vs. Ipswich Town STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

08:30 Anderlecht vs. Antwerp DGO/FOX SPORTS

COMMUNITY SHIELD

11:50 Manchester City vs Arsenal FC DGO/ STAR + / ESPN

INDYCAR SERIES

13:00 Streets of Nashville DGO/ ESPN 2/ STAR +

PREMIER PADEL

14:00 Final - Mendoza ESPN 3/STAR +

NASCAR CUP SERIES

15:30 Carrera - Michigan DGO

WTA 500 - WASHINGTON

15:30 Final STAR +

TORNEO REGIONAL DE CUYO

15:30 Marista vs. Liceo DGO/ DSPORTS 2 / 1612

ATP 500 - WASHINGTON

18:00 Final DGO/ ESPN 2/ STAR +

MUNDIAL VOLEY SUB 19 - MASCULINO

11:00 Japón vs. Francia YouTube

14:00 Bulgaria vs. India YouTube

18:00 Estados Unidos vs Serbia YouTube

21:00 Argentina vs. Egipto YouTube

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 Seattle Mariners vs. Los Ángeles Angels DGO/ FOX SPORTS 3

20:00 San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers DGO/ ESPN 3/ STAR +

LEAGUES CUP

22:30 Dallas FC vs Inter Miami Apple TV