Santa Bárbara "A" no dejó dudas para su victoria ante Italiano, en hockey

No tuvo sobresaltos. Santa Bárbara "A" consiguió su segundo triunfo consecutivo, el primero en condición de local, al vencer a Italiano por 2 a 0, en uno de los partidos correspondientes a la tercera fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División. Los goles del equipo de Gonnet, conducido técnicamente por Matías Cereceda, fueron convertidos por Victoria Manuele (desvió en un córner corto ejecutado por Majo Granatto) y Antonella Collivignarelli (tras un recupero y una asistencia de parte de Julieta Bueloni).

Cabe recordar que Santa Bárbara "A", previo al "mini receso" del anterior fin de semana anterior, venía de golear en su visita a Ciudad de Buenos Aires "A" 4 a 0; mientras que en la próxima jornada de la máxima, Santa Bárbara "A" estará visitando a su par de GEBA.

El resto de los partidos de la máxima categoría tuvieron los siguientes resultados: San Fernando 1, Lomas 2; San Lorenzo de Almagro 2, Ciudad de Buenos Aires "A" 0; Banco Provincia 1, GEBA "A" 1; Arquitectura 2, St. Catherine 's 2 y SIC 1, Quilmes 2. En lo que respecta al cruce entre River Plate y Vélez Sarsfield se estará disputando mañana, desde las 13:00, y con televisación de la plataforma Star +.

En tanto con estos marcadores las posiciones de Primera División, cumplidas las tres primeras jornadas, son las que detallan a continuación: Lomas 9 puntos; River Plate y Santa Bárbara "A" 6, Quilmes 5; St. Catherine 's, San Fernando y GEBA 4; San Lorenzo 3; Vélez Sarsfield y Banco Provincia 2; Italiano y SIC 1 y Ciudad de Buenos Aires 0.

LA "U" SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO

En lo que respecta al clásico platense de la Primera C2, Universitario "A" se quedó con la victoria sobre Santa Bárbara "B" 2 a 0. Los goles fueron marcados por Oriana Carnevali por medio de un penal y otro de córner corto. La "U", que hizo de local en este encuentro válido por la tercera fecha, sumó su segundo triunfo consecutivo (venía de ganarle como visitante a Pucará "A" 2 a 1); mientras que el conjunto tricolor sigue sin poder ganar, ya que solamente a sumado un punto sobre seis en juego como producto del empate Ciudad "B" (2-2). Cabe destacar que el equipo dirigido técnicamente por Diego Pérez tiene un partido pendiente frente a Muni "C", que en su momento fue suspendido por el fallecimiento de Santiago Sarto. En lo que tiene ver con el choque de Intermedia igualaron con el tanteador en blanco.

A continuación se detallan los resultados de los restantes equipos platenses en las diferentes categorías:

Primera B: San Luis "A" 2 (Aixa Hasselstrom y Lucía Marelli), San Fernando "B" 1. Primera victoria del equipo "Marista" que cosecha 4 puntos en la tabla de posiciones.

Primera D2: B.A.C.R.C. "B" 3, Universitario "B" 2 (Carla Banini -2-) y Santa Bárbara "D" 1 (Milagros Guanini), Náutico Hacoaj "B" 0. La "U" todavía no pudo sumar puntos y Santa continúa manteniendo la condición de invicto al totalizar 7 unidades.

Primera D3: Quilmes "B" 3, San Luis "B" 0 y Estudiantes "A" 0, Olivos "B" 2. Las "Maristas" siguen sin sumar puntos. El Pincha cayó después de su triunfo como visitante ante precisamente San Luis "B" (0-3).

Primera E1: Pucará "B" 1, Universitario "C" 0. La "U" dejó el invicto. Ambos equipos llegan al partido con la totalidad de puntos.

Primera E3: AACF Quilmes "B" 0, Everton 1 (Celeste Irisarri). El "Decano" consiguió la primera victoria en el torneo.

Primera E4: Los Andes 1, Santa Bárbara "C" 0; San Cirano "B" 2, Gimnasia "B" 2 (Martina Caimi y Oriana Sofia Celi) y Gimnasia "A" 1 (Carlina Agudo Porras), Comunicaciones 1. Santa cayó tras dos empates consecutivos. Las Lobizonas "A" llegaban con una seguidilla de dos triunfos consecutivos; mientras que sumaron su segundo punto.

Primera F2: Asociación Coronel Brandsen 2 (Juana Santiso -2-), IFE Lobos 2 y SITAS "B" 1, Santa Bárbara "E" 1 (Renata García Boccoli). El "Coronel" sumó su primer punto en el certamen y Santa tiene puntaje perfecto; 9 unidades.

Primera F3: Santa Bárbara "F" 6 (María Ayelén Lopapa -2-, Marina Belén Estrada, María Belén Falchi, Jennifer Belén Pereyra Chamorro y Sofía Rocha), Luján RC "B" 0. Segundo éxito al hilo de Santa.

Primera F4: Universitario "D" 2 (Emilce Esper Pulido y Maite Baldasarre), Pueyrredón "B" 1 y Regatas Bella Vista "C" 0, Estudiantes "B" 2 (Lara Morel y Rafaela Antonucci). La "U" sigue sin perder (dos triunfos y un empate) y el Pincha cuenta con puntaje ideal.

Primera G1: Mercedes RC 0, San Luis "C" 1 (Abril Pometo). Las "Maristas" volvieron al triunfo tras la derrota contra Boca. Suman 6 puntos.

MAÑANA, LOS CABALLEROS

En lo que respecta a los caballeros, mañana desde las 16, se estará jugando la tercera fecha del torneo Metropolitano de hockey, tras el receso del pasado fin de semana. En el marco de la Primera División, los equipos platenses serán visitantes donde buscarán sumar el primer éxito del presente certamen.

Con respecto a Universitario (1 punto) se medirá con Ciudad de Buenos Aires "B" (0), mientras que Santa Bárbara "A" (1) hará lo propio con Mitre (3).

Por su parte, en la Primera B masculina se enfrentarán: Santa Bárbara "B" (3) vs San Martín (3) y Estudiantes (0) vs Quilmes "B" (0). A todo esto, en la Primera C1, Gimnasia (3) recibirá a Ferro carril Oeste "B" (6) y por la Primera C, Everton (0) visitará a Puerto Nizuc (6).

En la jornada de mañana también, desde las 16, habrá acción el torneo de Metro Damas Domingo. Zona A: San Patricio (3) vs Estudiantes "C" (0). Zona "B": Santa Bárbara "G" (6) vs BEKAD (6), CASA de Padua (0) vs Universitario "E" (2) y Los Andes (4) vs Albatros (3).