Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas

En la Séptima sección los libertarios pelean por una banca de senador. Además, hay 12 municipios con final apretado
La Junta Electoral arrancó ayer el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses del domingo pasado. Empezó por La Plata y el distrito de Campana donde no existen demasiadas incógnitas.
Sin embargo, en varias comunas hay resultados parciales apretados que quedaron del recuento provisorio. Y en la Séptima sección electoral, La Libertad Avanza se entusiasma con recuperar votos y llegar al piso para obtener un senador.
La presidenta de la Junta Electora, Hilda Kogan, encabezó en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata el acto de apertura del escrutinio definitivo. Estuvieron presentes los demás integrantes de la Junta, Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Gustavo De Santis y Federico Thea.
Participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Alejo Ramos Padilla, Juez Federal con competencia electoral; Javier Alonso, ministro de Seguridad; el intendente Julio Alak; Jorge Di Lorenzo, presidente de la Junta Nacional Electoral y la Cámara Federal de La Plata; apoderados y fiscales de las fuerzas políticas.
Más allá de lo protocolar, hay cuestiones por resolver. Como se dijo, en la Séptima sección electoral Fuerza Patria se quedó con los 3 senadores en juego por los libertarios no llegaron al piso del 33,33 por ciento de los votos. Alejandro Speroni, primer candidato de LLA, logró 32,84% de los votos, (necesita 752 sufragios para acceder a una banca), de ahí la pretensión de que se revisen todas las actas.
En varios distritos hay pujas abiertas. En Suipacha, Potencia (el armado que lidera María Eugenia Talerico) se impuso sobre Fuerza Patria, donde gobierna el camporista Juan Mancini por 15 votos.
En Tandil, Fuerza Patria obtuvo el 35,21% contra el 34,94% de La Libertad Avanza. La diferencia fue de solo 192 votos.
En General Alvarado (Miramar), Fuerza Patria -municipio al mando del massista Sebastián Ianantuony-, ganó con el 28,65% frente al 28,01% de La Libertad Avanza. La distancia fue de 145 votos.
En Carmen de Areco, donde gobierna el camporista Iván Villagrán, Fuerza Patria superó a La Libertad Avanza por 63 votos.
En Roque Pérez, distrito gobernado por el massista Maximiliano Sciaini, Fuerza Patria se impuso con el 21,83% de los votos, frente al 19,86% de Hechos. La diferencia fue de 140 votos. Y Somos Buenos Aires quedó a solo 51 votos del segundo lugar.
En Las Flores, conducido por otro intendente del Frente Renovador, Alberto Gelené, Fuerza Patria ganó por apenas 136 votos a La Libertad Avanza.
En Lobería, Somos Buenos Aires se impuso por 114 votos, y en Pellegrini, con una diferencia de 140. En Maipú, en tanto, el peronismo consiguió el triunfo con apenas 94 votos.
En General Lavalle, Somos Buenos Aires se impuso por 58 votos frente a Fuerza Patria. Mientras que en Florentino Ameghino, la situación fue la inversa: Fuerza Patria ganó por 77 votos de diferencia.
En Hipólito Yrigoyen el peronismo se impuso sobre la lista libertaria con 108 votos de diferencia. Por su parte, en Azul, La Libertad Avanza superó al PJ con un margen de 191 votos.
El escrutinio definitivo es trascendente porque más allá de establecer el ganador, en algunos casos determinará la cantidad de concejales que ingresará cada fuerza.
