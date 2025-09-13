Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Estudiantes se mide ante River a partir de las 19 en el estadio Jorge Luis hirschi por el clausura /Fotobaires

Estudiantes se mide esta tarde desde las 19 ante River en el Estadio UNO por la octava fecha del Torneo Clausura. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia. Televisa ESPN Premium, transmite FM La Redonda 100.3.

En medio de días turbulentos, y con la mente partida en dos, entre el campeonato local y la Libertadores, el Pincha tiene un partido trascendental. Los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez reciben en 1 y 57 al Millonario, con el objetivo de levantar cabeza y dejar atrás la dura derrota en Santiago del Estero ante Central Córdoba. La tarea no es fácil, pero saben que otro paso en falso puede comprometer su pase a la siguiente instancia. Además de bajar algunos escalones en la lucha por la clasificación a copas internacionales del próximo calendario.

Si bien restan varios puntos para el final de la fase regular, el León no quiere seguir regalando puntos. Siguiendo esta línea, actualmente se encuentra entre los ocho mejores equipos del grupo A. Mientras que en la tabla anual está a dos unidades de alcanzar la zona internacional.

En cuanto a lo futbolístico, ha sido una semana más tranquila para Domínguez y compañía en comparación a las anteriores, con relaciones a bajas, pese a la información que trascendió de que Santiago Ascacibar entrenó diferenciado en los últimos días. Aún así, en la práctica de ayer lo hizo a la par de sus compañeros.

De esta manera, el DT esperaría contar con el capitán de entrada, ya que como comentó en la última conferencia de prensa “voy a ir con titulares”, el Barba no se guarda nada. Si bien en uno de los ensayos de fútbol realizado en UNO el entrenador probó con algunas variantes en defensa como en mitad de terreno, en principio repetiría la base vertical del equipo.

En este sentido, Gómez se mantendría como marcador de punta derecho, mientras que los centrales continuarán siendo González Pírez y Rodríguez, con Arzamendia por izquierda. Por su parte, en la línea central es donde comienzan a aparecer algunas incógnitas, si repetir la sobrepoblación para la contención del balón o dejar la zona más liberada y potenciar el ataque.

De momento, todo indicaría que los habitués serían de la partida, como Medina, Amondarain, Ascacibar, Palacios. Aunque también se meten en la disputa Castro, Piovi y Neves.

En relación a la ofensiva, uno de los indiscutidos como Guido Carrillo sería el referente de área. En tanto que su compañero se encuentra en duda. En la semana el DT probó a Farías, pero también existe la posibilidad que el uruguayo se adelante unos metros y que Pucho ingrese a la línea central, o haga lo propio Neves

De esta forma, Domínguez intentará despejar esas dudas en estas horas para poder hacerle frente a un rival que es candidato en la lucha por el título.

El Millonario es uno de los pocos equipos junto a Rosario Central que aún no perdió en lo que va de campeonato. Es por eso, que este es otro factor que potencia a Marcelo Gallardo.

A su vez, al igual que Estudiantes, River tiene entre semana el partido de cuartos de final de Libertadores ante Palmerias, pero el Muñeco planea tirar toda la carne al asador en la tardecita de La Plata.

Las únicas dos interrogantes que mantiene el DT es en el lateral derecho y en la mitad de cancha. De esta manera, Montiel y Bustos se disputan el sector derecho, mientras que Castaño y Portillo son los dos candidatos a ocupar un lugar en el medio, aunque uno solo podrá hacerlo.

El DT mantendría la base del equipo, con Carrillo como referencia en la ofensiva