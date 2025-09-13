Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Televisa espn Premium y transmite fm la redonda 100.3

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Con la mira puesta en el Clausura y también en la Copa, Estudiantes busca dar el golpe ante el River de Gallardo, en UNO. El partido comienza a las 19 y dirige Nicolás Ramírez

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Estudiantes se mide ante River a partir de las 19 en el estadio Jorge Luis hirschi por el clausura /Fotobaires

13 de Septiembre de 2025 | 05:01
Edición impresa

Estudiantes se mide esta tarde desde las 19 ante River en el Estadio UNO por la octava fecha del Torneo Clausura. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia. Televisa ESPN Premium, transmite FM La Redonda 100.3.

En medio de días turbulentos, y con la mente partida en dos, entre el campeonato local y la Libertadores, el Pincha tiene un partido trascendental. Los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez reciben en 1 y 57 al Millonario, con el objetivo de levantar cabeza y dejar atrás la dura derrota en Santiago del Estero ante Central Córdoba. La tarea no es fácil, pero saben que otro paso en falso puede comprometer su pase a la siguiente instancia. Además de bajar algunos escalones en la lucha por la clasificación a copas internacionales del próximo calendario.

Si bien restan varios puntos para el final de la fase regular, el León no quiere seguir regalando puntos. Siguiendo esta línea, actualmente se encuentra entre los ocho mejores equipos del grupo A. Mientras que en la tabla anual está a dos unidades de alcanzar la zona internacional.

En cuanto a lo futbolístico, ha sido una semana más tranquila para Domínguez y compañía en comparación a las anteriores, con relaciones a bajas, pese a la información que trascendió de que Santiago Ascacibar entrenó diferenciado en los últimos días. Aún así, en la práctica de ayer lo hizo a la par de sus compañeros.

De esta manera, el DT esperaría contar con el capitán de entrada, ya que como comentó en la última conferencia de prensa “voy a ir con titulares”, el Barba no se guarda nada. Si bien en uno de los ensayos de fútbol realizado en UNO el entrenador probó con algunas variantes en defensa como en mitad de terreno, en principio repetiría la base vertical del equipo.

En este sentido, Gómez se mantendría como marcador de punta derecho, mientras que los centrales continuarán siendo González Pírez y Rodríguez, con Arzamendia por izquierda. Por su parte, en la línea central es donde comienzan a aparecer algunas incógnitas, si repetir la sobrepoblación para la contención del balón o dejar la zona más liberada y potenciar el ataque.

LE PUEDE INTERESAR

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

De momento, todo indicaría que los habitués serían de la partida, como Medina, Amondarain, Ascacibar, Palacios. Aunque también se meten en la disputa Castro, Piovi y Neves.

En relación a la ofensiva, uno de los indiscutidos como Guido Carrillo sería el referente de área. En tanto que su compañero se encuentra en duda. En la semana el DT probó a Farías, pero también existe la posibilidad que el uruguayo se adelante unos metros y que Pucho ingrese a la línea central, o haga lo propio Neves

De esta forma, Domínguez intentará despejar esas dudas en estas horas para poder hacerle frente a un rival que es candidato en la lucha por el título.

El Millonario es uno de los pocos equipos junto a Rosario Central que aún no perdió en lo que va de campeonato. Es por eso, que este es otro factor que potencia a Marcelo Gallardo.

A su vez, al igual que Estudiantes, River tiene entre semana el partido de cuartos de final de Libertadores ante Palmerias, pero el Muñeco planea tirar toda la carne al asador en la tardecita de La Plata.

Las únicas dos interrogantes que mantiene el DT es en el lateral derecho y en la mitad de cancha. De esta manera, Montiel y Bustos se disputan el sector derecho, mientras que Castaño y Portillo son los dos candidatos a ocupar un lugar en el medio, aunque uno solo podrá hacerlo.

El DT mantendría la base del equipo, con Carrillo como referencia en la ofensiva

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Novedades en la nómina de citados por Domínguez

Caos para adquirir los tickets del duelo en Brasil

Ciudad repleta de afiches y rebranding

Los pibes del Pincha van por más ante Ferro
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue
Últimas noticias de Deportes

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

Independiente busca volver a la victoria

Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
La Ciudad
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Política y Economía
Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Dólar muy cerca del techo y sube más el riesgo país
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla