Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral

En La Plata y la Región, distintos rubros económicos atraviesan un proceso de búsqueda de personal para reforzar sus equipos de trabajo. Comercios, pymes y empresas de diferentes sectores requieren mano de obra y eligen los clasificados del diario EL DIA como una de las principales herramientas para captar postulantes.
La sección de clasificados, que se publica todos los días en la edición impresa y digital, concentra avisos de empleos en múltiples áreas: desde tareas administrativas y atención al cliente hasta oficios especializados, ventas, logística y servicios.
De esta manera, los empleadores logran acercarse a una amplia base de lectores y potenciales candidatos, optimizando el proceso de selección y orientando la búsqueda hacia perfiles concretos.
Al mismo tiempo, para quienes se encuentran en la búsqueda laboral, los clasificados representan una fuente confiable y actualizada de oportunidades, con la posibilidad de postularse directamente a través de los datos de contacto que cada empresa publica.
Auxiliares de enfermería y enfermeros capacitados especificamente para la atención directa del paciente. Enviar CV a: limensaco@gmail.com.
CONTADOR/RA PARA ESTUDIO CONTABLE ZONA CENTRO, POSIBILIDAD DE HOME OFFICE. REQUISITOS, EXPERIENCIA PREVIA. TAREAS LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS, BALANCES, ASOCIACIONES, LIQUIDACION DE SUELDOS. ENVIAR CV A: busquedacontable2025lp@gmail.com.
Enfermera/o profesional para función de supervisor incorporamos a nuestra empresa (requisito excluyente 2 años de experiencia en cargo similar) Deberá realizar docencia, capacitar, planificar, dirigir, supervisar y evaluar la atención de enfermería en la prevención y recuperación de la salud. Organizará y controlará informes y registros. CV a: clinalesa@gmail.com.
Estudio Jurídico Balmaceda-Forchetti, T60 F65 CALP, familia, divorcios, alimentos, régimen de visitas, facilidades de pago. Cel. 221-438-9421.
Buscamos panadero con experiencia en panadería sin gluten, para sumarse a un equipo en crecimiento. Enviar CV a: sizglu.lp@gmail.com.
Buscamos personal para cafetería próxima a abrir, cajeros, mozos, cocina, cafeteros, enviar CV a: cafeperto@yahoo.com.
Busco cocinera de martes a sábados de 18.30 a 23 hs., enviar CV al 221-317-6222.
BUSCO ENCARGADO PARA LOCAL GASTRONOMICO EN ZONA DE PLAZA MALVINAS, CON EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL RUBRO Y PUESTOS SIMILARES. ENVIAR CV A: sdiaz.mako@gmail.com.
Charola amplía su equipo y busca encargado/a de cocina, cocinero/a y cafetero/a, con experiencia en gastronomía, ganas de trabajar en equipo, y disponibilidad horaria, excelentes condiciones laborales, horario full time. Enviar CV por whatsapp 221-671-5022.
Nuevo proyecto gastronómico en La Plata, solicita: jefe de cocina con experiencia comprobable, pizzero con experiencia en pizza in teglia, mandar CV a: trabajogastronomialaplata@gmail.com.
Se busca bartender con exp. y sushiman con exp. mínima de un año, presentar CV impreso en 13C Nº 350, Fabric Sushi City Bell.
SE BUSCA COCINERO/A PARA EL PERLA CASA DE COMIDAS UBICADA EN 25 Y 511 BIS, SI SOS DE GONNET, TOLOSA, ROMERO, CITY BELL, RINGUELET, LA LOMA, JOSE HERNANDEZ, SAN CARLOS, DEJA TU CV EN 25 Y 511 BIS EL PERLA!!!.
Solicitamos cocinero con experiencia, ayudante de cocina, barista y moza, emprendimiento en crecimiento, buen ambiente laboral, zona 44 y 1. Enviar CV al 221-316-9040.
!!!!Necesito cajera y repositor c/exp. pres. en 137 y 523 (supermercado).
!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs, conozca radio y GPS pago 35 % comunicarse 221-488-2522 sólo whatsapp escrito.
!!Necesito cajera y repositor c/exp. pres 472 y 21B, C.Bell, (supermercado) Wsp. 11-3397-2104 (Hugo).
505 e/8 y 9, supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.
Akimencot incorpora consultoras Monique Cosmética, importante comisión, carrera empresaria. 221-573-7915.
Amodil cosméticos incorpora revendedoras sin inversión, Cel. 221-674-9273.
Amodil, cosméticos incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio gratis. Cel. 221-307-3150.
Charola amplía su equipo y busca encargado/a de local, con experiencia en gastronomía, maxi rest o restosoft, liderazgo de equipo, ganas de trabajar y disponibilidad horaria, excelentes condiciones laborales, horario full time de 16.00 hs. Enviar CV a 221-503-7598.
Chica 18 a 21 años viva cerca 8 e/135 y 136 (excluyente) lijar + tareas varias. Bicicletería Bormobikes Wsp. (221) 559-5422.
Chica 20 a 23 años viva cerca 122 y 65 Berisso (excluyente) pegar afiches de 4 a 9 AM. Wsp. (221) 559-5422.
Delivery con moto en regla 19.15 a 22.15/30 $ 10.000 viva cerca 3 y 520 (excluyente) Bormopizzas (221) 559-5422.
EMPRESA DE SEGURIDAD MONITOREADA SOLICITA: PERSONAL AMBOS SEXOS, 23 A 45 AÑOS, MARCADO PERFIL COMERCIAL, EXPERIENCIA EN VENTAS, EMPATIA, GANAS DE CRECER Y EMPRENDER. SE VALORARA EXPERIENCIA PREVIA EN OTRAS EMPRESAS DEL RUBRO. INGRESO INMEDIATO. INTERESADOS ENVIAR CV CON FOTO A: sumateadt@gmail.com.
Empresa necesita chofer para turno noche con categoría D1, para viajes de media y larga distancia, enviar el curriculum con foto de la licencia. Enviar curriculum vitae: c.r.platense@gmail.com.
Empresa solicita personal masculino responsable, turno noche, conocimientos RRHH, atención al cliente, manejo de PC y conocimientos de La Plata, Bsso. y Ensenada. Enviar curriculum a: c.r.platense@gmail.com.
Importante empresa constructora solicita mecánico especializado en máquinas viales y camiones, remitir antecedentes: importanteempresaconstructora@hotmail.com.
Importante empresa de gastronomía selecciona cajeras/os, despachantes de mostrador y ayudantes de cocina para servicio de comidas rápidas. Presentar CV a: bus2010laplata@hotmail.com.
Importante empresa incorpora personal ambos sexos mayores de 25 años, para el puesto de asesores comerciales, buena presencia, disponibilidad horaria, buena dicción. Enviar CV a: bolsadetrabajolaplata@gmail.com.
Necesito cajera con o sin experiencia, super chino, 32 e/4 y 5.
Necesito cajera y repositor c/exp., super 122 y 43 bis. 221-356-7058.
Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.
Necesito operario de servicios, lavadero de camiones 143 y 45.
Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera, fiambrera y repositor, 18 a 24 años, tratar en el mismo.
Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.
Residencia adultos mayores solicita postulantes para mucama/o, lic. en enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, cocina. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
Se busca fiambrero/a y cajero/a con experiencia comprobable, para almacén de fiambres en City Bell. Incorporación inmediata. Enviar CV y remuneración pretendida: personas.elrefugio@gmail.com.
Se busca persona con experiencia en análisis crediticios y cobranza. Requisitos: ser mayor de 25 años, buen desenvolvimiento en sistemas y Excel avanzado (necesario), flexibilidad horaria. Se ofrece estabilidad laboral. Enviar CV a: accedorrhh@gmail.com.
SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.
Se necesita cocinero/a, presentarse en nuestro local de calle 22 esquina 79 de 11 a 13 hs. (buena remuneración).
SE NECESITA PARA CONSULTORIOS MEDICOS EN ZONA NORTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCION AL PUBLICO, MANEJO DE SISTEMA DE TURNOS, INFORMES MEDICOS. PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA. ENVIAR CV A: busquedasecretaria2025@gmail.com.
Se necesita parrillero/a y encargado/a, cocinero/a con experiencia, enviar CV a: gastronomialp57@gmail.com indicando el puesto.
Se requiere chica de 18 a 24 años, con o sin experiencia para atención almacén, amplia disponibilidad horaria. Enviar CV al 221-679-7925.
Se solicita medio oficial y oficial pintor y armador del automotor, presentarse 43 e/141 y 142 Nº 2329.
Sucursal Parati La Plata / City Bell incorpora manicura, pedicura con conocimiento en soft gel, comunicarse al 221-353-4348.
Supermercado “Compra Fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita repositor.
Taller El Progreso necesita oficiales chapistas y pintores competentes de automóviles, 3 e/519 y 520.
Trabajo interesante para podador con experiencia verificable. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
