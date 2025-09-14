Cerimedo dijo que Spagnuolo le habló de coimas

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un elemento decisivo. En su declaración testimonial, Fernando Cerimedo —consultor político y figura central en la campaña presidencial de Javier Milei— confirmó que Diego Spagnuolo le había hablado en conversaciones privadas sobre “hechos de corrupción y coimas”.
Ante el fiscal federal Franco Picardi, Cerimedo afirmó que lo que se escucha en los audios difundidos públicamente coincide con lo que Spagnuolo ya le había comentado en charlas previas. Bajo juramento de decir verdad, sostuvo además que él no grabó ni filtró esas conversaciones.
Un punto clave de su testimonio fue la confirmación de que Spagnuolo le había mencionado a Eduardo “Lule” Menem, funcionario de extrema confianza de Karina Milei y con despacho en la Secretaría General de la Presidencia.
“Lo escuché nombrar a Lule Menem, tal cual aparece en los audios”, declaró Cerimedo, según fuentes de la investigación. Con esta ratificación, uno de los nombres más sensibles dentro del círculo presidencial quedó directamente vinculado a las versiones que circulan en torno a un circuito de sobornos.
El consultor también señaló que Spagnuolo le habló de Daniel Garbellini, quien fuera su segundo en la ANDIS y responsable del programa Incluir Salud, ligado a la provisión de medicamentos para personas con discapacidad. Garbellini ya había sido allanado y se le secuestró el celular, cuya pericia está en marcha.
Otros nombres que mencionó fueron el del subsecretario de Administración y Gestión de Recursos del ministerio, Pablo Atchabahian, y referencias a la droguería Suizo Argentina, proveedora central de la ANDIS.
LE PUEDE INTERESAR
“A la salida no la veo”, dijo el diputado Monzó
LE PUEDE INTERESAR
Suben la morosidad y las deudas de las familias
La investigación judicial apunta a determinar si existió una asociación ilícita para direccionar la compra de medicamentos mediante coimas y sobreprecios, con participación de funcionarios y empresarios.
La causa sigue bajo secreto de sumario hasta la próxima semana, cuando vencerá el plazo otorgado por el juez Sebastián Casanello. A partir de allí, las defensas accederán al expediente completo.
En ese contexto, Spagnuolo evalúa convertirse en imputado colaborador, lo que podría aportar más pruebas y nombres de mayor jerarquía. Sin embargo, el viernes sus abogados renunciaron a la defensa, obligándolo a designar un nuevo equipo legal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí