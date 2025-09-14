Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En el gobierno nacional

Analizan otorgar préstamos a las provincias

14 de Septiembre de 2025 | 02:37
Edición impresa

La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que establecía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores. La norma, aprobada por impulso de las provincias, había sido resistida desde un principio por la Casa Rosada, que ahora enfrenta el desafío de sostener su rechazo en el Congreso.

El oficialismo corre el riesgo de no alcanzar el tercio necesario en ambas cámaras para sostener el veto. En ese contexto, la estrategia del Gobierno se orienta a negociar con los mandatarios y ofrecer alternativas que mitiguen el malestar provincial.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, designado esta semana, confirmó que se analizan mecanismos de asistencia financiera. “Sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado, sin tirar por la borda el esfuerzo de la gente”, señaló en declaraciones radiales.

Préstamos

Consultado sobre la posibilidad de otorgar préstamos a los gobernadores, Catalán admitió que “está en evaluación, es posible”. De concretarse, esta vía buscaría reemplazar a los ATN y atender los reclamos por fondos y obras que llegan desde distintos distritos.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a los ministros Catalán y Luis “Toto” Caputo, inauguraron la mesa federal con gobernadores, donde participaron Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Catalán también mantuvo encuentros bilaterales: se reunió con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y con Gustavo Sáenz (Salta), quien había manifestado críticas al rumbo del Ejecutivo pese a haber acompañado leyes oficiales en el pasado.

LE PUEDE INTERESAR

En modo campaña, reapareció Karina Milei

LE PUEDE INTERESAR

Alak destacó el rol de la Justicia en las primeras elecciones no concurrentes en la Provincia

Respecto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro aseguró que no existen obstáculos para entablar diálogo, aunque aclaró: “Si en el marco electoral tensamos las relaciones con fines electoralistas, se complica”.

Uno de los focos más tensos es con el bloque de Provincias Unidas, integrado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). Vidal, en particular, acusó al presidente Milei de “falta de respeto” y tildó de “burla” la mesa política que el Gobierno impulsó tras la derrota en Buenos Aires. Catalán, sin embargo, relativizó esas críticas: “Estamos en un año electoral, entiendo que los gobernadores buscan posicionarse en sus provincias”.

El ministro del Interior subrayó que el propio rango de su cartera es un gesto de Milei hacia las provincias: “Darle rango de Ministerio a Interior es una señal del presidente de jerarquizar el diálogo. El Presidente está viendo que es necesaria una conversación más fluida”.

En tanto, el desenlace inmediato estará en el Senado, donde se discutirá la validez del veto presidencial. Mientras tanto, la opción de los préstamos emerge como la carta del Gobierno para descomprimir la relación con los mandatarios y evitar un nuevo revés legislativo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria

VIDEO. Momento estremecedor: conmovedor adiós de la viuda a Kirk

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Verón presentó la nueva estética visual del Club
Últimas noticias de Política y Economía

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei

Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
Deportes
VIDEO. Entró más tarde: regaló el inicio y no le alcanzó
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
“Me dio la sensación que respetamos al rival”
El Príncipe Sosa alcanzó los 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
González Pirez salió lesionado y está en duda
Policiales
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
La jueza Makintach pide la nulidad de la acusación
Estafa cripto en La Plata: una plataforma en la mira
Entraron a las patadas y arrasaron con todo
Espectáculos
Guía de cines
Agenda
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
Mario cumple 40: el fontanero que revolucionó los jueguitos está más vivo que nunca
El hijo de Yiya Murano: “Para ver ficción, prefiero ver una película de Stallone”
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla