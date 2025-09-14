Analizan otorgar préstamos a las provincias

La decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que establecía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) abrió un nuevo frente de conflicto con los gobernadores. La norma, aprobada por impulso de las provincias, había sido resistida desde un principio por la Casa Rosada, que ahora enfrenta el desafío de sostener su rechazo en el Congreso.

El oficialismo corre el riesgo de no alcanzar el tercio necesario en ambas cámaras para sostener el veto. En ese contexto, la estrategia del Gobierno se orienta a negociar con los mandatarios y ofrecer alternativas que mitiguen el malestar provincial.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, designado esta semana, confirmó que se analizan mecanismos de asistencia financiera. “Sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado, sin tirar por la borda el esfuerzo de la gente”, señaló en declaraciones radiales.

Préstamos

Consultado sobre la posibilidad de otorgar préstamos a los gobernadores, Catalán admitió que “está en evaluación, es posible”. De concretarse, esta vía buscaría reemplazar a los ATN y atender los reclamos por fondos y obras que llegan desde distintos distritos.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a los ministros Catalán y Luis “Toto” Caputo, inauguraron la mesa federal con gobernadores, donde participaron Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Catalán también mantuvo encuentros bilaterales: se reunió con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y con Gustavo Sáenz (Salta), quien había manifestado críticas al rumbo del Ejecutivo pese a haber acompañado leyes oficiales en el pasado.

Respecto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro aseguró que no existen obstáculos para entablar diálogo, aunque aclaró: “Si en el marco electoral tensamos las relaciones con fines electoralistas, se complica”.

Uno de los focos más tensos es con el bloque de Provincias Unidas, integrado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy). Vidal, en particular, acusó al presidente Milei de “falta de respeto” y tildó de “burla” la mesa política que el Gobierno impulsó tras la derrota en Buenos Aires. Catalán, sin embargo, relativizó esas críticas: “Estamos en un año electoral, entiendo que los gobernadores buscan posicionarse en sus provincias”.

El ministro del Interior subrayó que el propio rango de su cartera es un gesto de Milei hacia las provincias: “Darle rango de Ministerio a Interior es una señal del presidente de jerarquizar el diálogo. El Presidente está viendo que es necesaria una conversación más fluida”.

En tanto, el desenlace inmediato estará en el Senado, donde se discutirá la validez del veto presidencial. Mientras tanto, la opción de los préstamos emerge como la carta del Gobierno para descomprimir la relación con los mandatarios y evitar un nuevo revés legislativo.