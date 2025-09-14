El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Escuelas de la Ciudad asediadas por robos y actos vandálicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde las 21, con alfombra roja desde las 20, tendrá lugar en Los Ángeles la ceremonia que celebra la temporada televisiva estadounidense. Hay favoritos, pero gran incertidumbre
Llegó el gran día para la pantalla pequeña: se entregan hoy, desde las 21, los Premios Emmy, galardones a lo mejor de la temporada televisiva. Y la 77º edición tendrá lugar en medio de una gran incertidumbre: a diferencia de otros años, no hay grandes favoritos, quizás un síntoma de una era donde los consumos ya no están más centralizados y cada cual mira lo que quiere en las plataformas que nos sirven novedades aparentemente infinitas.
De todos modos, sí hay algunas series que se destacaron a la hora de las nominaciones: “Severance” se presenta esta noche con 27 nominaciones, mientras que “The Studio” lideró las nominaciones de comedia con 23 en un año dominante para Apple TV+, igualando el record de nominaciones de una comedia, que había logrado “The Bear”, también nominada este año. Ningún otro drama se acercó a la serie distópica de ambiente laboral “Severance”, aunque la segunda temporada de la serie no generó el mismo consenso que la primera.
Entre las miniseries, en tanto, parece un baile entre dos. “The Penguin”, el oscuro drama de HBO del universo de “Batman”, también fue sorprendentemente dominante en la categoría de serie limitada con 24 nominaciones, incluidas las de los protagonistas Colin Farrell y Cristin Milioti. Y la serie aclamada de Netflix “Adolescencia” obtuvo 13 nominaciones en la categoría, incluida una nominación de actor de reparto para Owen Cooper, de 15 años, quien interpreta a un joven de 13 años sospechoso de un asesinato.
Netflix, la plataforma que emitió ”Adolescencia”, sin embargo, no lideró el tablero de los estudios: quedó segunda, con 120 dominaciones, detrás de HBO (142) y delante de Apple TV+ (79). Varios de estos premios, cabe aclarar, ya se entregaron en la ceremonia de las Artes Creativas de los Emmy, galardones a rubros más técnicos que quedan de lado en la gala principal: “The Studio” comenzó allí su cosecha con 9 premios, seguida de cerca por “The Penguin”, que acaparó 8, y “Severance”, con 6.
¿Llevará el reconocimiento a “Adolescencia” a dominar la categoría de series limitadas, o completará “The Penguin” una trayectoria que comenzó con un gran número de nominaciones y continuó con una destacada actuación en los Emmy de las Artes Creativas? ¿Reinará el principal nominado “Severance” como lo hicieron “Succession” y “Shogun” antes? ¿Y podrá alguna comedia detener a “The Studio”?
▢ La candidata
LE PUEDE INTERESAR
Mario cumple 40: el fontanero que revolucionó los jueguitos está más vivo que nunca
NOMINADOS:
▢ “Andor”
▢ “Paradise”
▢ “Severance”
▢ “Slow Horses”
▢ “The Diplomat”
▢ “The Pitt”
▢ “The Last of Us”
▢ “The White Lotus”.
PRONÓSTICO
“Severance” y “The White Lotus” fueron los programas más comentados del año. Y aunque “The White Lotus” parece estar más hecha para las categorías de actuación, “Severance” ya ganó 6 premios y parece la candidata para llevarse el gran premio. La sorpresa podría darla “The Pitt”.
NOMINADOS:
▢ Sterling K. Brown, “Paradise”
▢ Gary Oldman, “Slow Horses”
▢ Pedro Pascal, “The Last of Us”
▢ Adam Scott, “Severance”
▢ Noah Wyle, “The Pitt”
PRONÓSTICO
La narrativa de Noah Wyle es demasiado poderosa para negarla. Recibe cinco nominaciones sin una victoria por “ER”, solo para regresar 30 años después y triunfar interpretando a una versión mayor, cálida pero cansada del mundo, de un médico de emergencias en “The Pitt”. Afortunadamente, su actuación real fue aún más poderosa que su historia personal. Su victoria será bien merecida por sus méritos.
NOMINADAS:
Kathy Bates, “Matlock”
Sharon Horgan, “Bad Sisters”
Britt Lower, “Severance”
Bella Ramsey. “The Last of Us”
Keri Russell, “The Diplomat”
PRONÓSTICO
Los votantes de los Emmy probablemente marquen la casilla de Kathy Bates. La Maddie Matlock de Bates es una actuación tan compleja de alguien que busca justicia y que ocasionalmente puede sentirse culpable. Las personas no son solo una cosa, la vida es complicada, y Bates lo clava.
“The Pitt” quiere dar el batacazo en la categoría dramática
NOMINADOS:
▢ “Hacks”
▢ “The Bear”
▢ “The Studio”
▢ “Only Murders in the Building”
▢ “Abbott Elementary”
▢ “Nobody Wants This”
▢ “Shrinking”
▢ “What We Do in the Shadows”
La abundancia de nominaciones obtenidas por “The Studio” la colocan como favorita. “The Bear”, que no es una comedia, podría sin embargo arrastrar a muchos votantes que la vienen votando hace años.
NOMINADOS:
▢ Seth Rogen, “The Studio”
▢ Martin Short, “Only Murders in the Building”
▢ Jeremy Allen-White, “The Bear”
▢ Adam Brody, “Nobody Wants This”
▢ Jason Segel, “Shrinking”
PRONÓSTICO
El encanto de Brody es interminable. Lo usará para parecer agradecido en la derrota. Rogen llevó su bien establecida personalidad de despreocupado a un lugar que mantuvo lo que la gente ama de él y trajo nuevas dimensiones cómicas que incluso su madre podría apreciar. Obtendrá, probablemente, su primer Emmy.
Los Emmy están este año llenos de incógnitas: es que hay demasiadas opciones en la tevé
NOMINADAS:
▢ Uzo Aduba, “The Residence”
▢ Kristen Bell, “Nobody Wants This”
▢ Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
▢ Jean Smart, “Hacks”
▢ Ayo Edebiri, “The Bear”
PRONÓSTICO
Los votantes de los Emmy nunca han dudado en seguir eligiendo al mismo ganador. Vean a Julia Louis-Dreyfus llevándose este trofeo seis veces seguidas por “Veep”. Jean Smart ha ganado por las tres temporadas de “Hacks” hasta ahora. Podría repetir. Probablemente.
“Severance”, una de las grandes favoritas para ganar en drama
NOMINADOS:
▢ “Adolescencia”
▢ “The Penguin”
▢ “Dying for Sex”
▢ “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”
▢ “Black Mirror”.
PRONÓSTICO
“Adolescencia” es la favorita de la crítica, pero “The Penguin” sumó muchas nominaciones. Sin embargo, los Emmy no suelen premiar shows de fantasía... “Game of Thrones” vivió ese ninguneo durante muchos años, y comenzó a recibir premios cuando ya era una sombra...
“The Studio”, favorita en comedia
NOMINADOS:
▢ Colin Farrell, “The Penguin”
▢ Stephen Graham, “Adolescencia”
▢ Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent”
▢ Brian Tyree Henry, “Dope Thief”
▢ Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”.
PRONÓSTICO
El ganador de esta categoría debería ser Owen Cooper de “Adolescencia”, cuya actuación digna de un protagonista como un niño acusado de asesinato fue simplemente asombrosa. Pero como casi todos los adolescentes, está atrapado en el reparto. Así que quizás ganen Stephen Graham o Brian Tyree Henry. Categoría abierta.
Cristin Milioti en “The Penguin”
NOMINADAS:
▢ Cate Blanchett, “Disclaimer”
▢ Meghann Fahy, “Sirens”
▢ Rashida Jones, “Black Mirror”
▢ Cristin Milioti, “The Penguin”
▢ Michelle Williams, “Dying for Sex”
PRONÓSTICO
Categoría de nombres pesados, que podrían quedarse sin nada por Cristin Milioti: su trabajo en “The Penguin” demostró que ha dominado el drama y puede encontrar el equilibrio adecuado si está interpretando a una maniaca desquiciada. ¿Le ganará a Cate Blanchett y Michelle Williams?
Cuándo: esta noche, desde las 21, presentados por Nate Bargatze.
Alfombra roja: desde las 20, con la conducción de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún.
Dónde: Teatro Peacock, Los Ángeles.
TV: TNT, TNT Series y HBO Max
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí