Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso

Casi mata a su pareja y se enfrentó a los policías: preso

Un gravísimo episodio de violencia de género que pudo terminar en tragedia, conmueve a La Plata. La secuencia, que comenzó el viernes por la noche, derivó en la intervención de varias patrullas, la asistencia médica de urgencia y, finalmente, en una causa judicial que ya tuvo sus primeras medidas de peso: la conversión de la aprehensión en detención y la declaración indagatoria del acusado.

El hecho se registró alrededor de las 20 en la zona de 207 y 522. Un llamado al 911 alertó sobre un conflicto doméstico que estaba escalando en violencia. Cuando el primer móvil llegó al lugar, vecinos hicieron señas desesperadas y advirtieron que una mujer había sido golpeada brutalmente por su pareja. Pocos segundos después, efectivos de apoyo hallaron a la víctima, de 30 años, en estado de semiinconsciencia, con la cara ensangrentada, un golpe visible en la cabeza y lesiones en ambos ojos.

Al reconocer a los uniformados, alcanzó a balbucear: “Mi marido me pegó”, antes de desvanecerse. Inmediatamente, se convocó una ambulancia del SAME, mientras una enfermera jubilada del barrio comenzó a realizarle maniobras de RCP ante un cuadro de paro cardiorrespiratorio.

La mujer fue estabilizada en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó consciente y quedó internada en observación. Los médicos confirmaron que se encontraba fuera de peligro, aunque con lesiones visibles en el rostro y la cabeza.

En paralelo, apareció en la escena el presunto agresor, identificado como Orlando Da Silva, de 51 años, quien portaba un hierro en sus manos. Lejos de entregarse, lanzó el objeto contra los efectivos y trató de escapar. Tras una persecución breve, fue reducido en medio de un violento forcejeo en el que golpeó a dos oficiales, que resultaron con lesiones en brazos y manos. Finalmente, quedó esposado y trasladado a la comisaría.

Se informó que en el lugar se secuestraron dos hierros de gran tamaño, presuntamente usados en el ataque, que quedaron incorporados a la causa como pruebas.

El acusado no quiso declarar

Con todos estos elementos, la Justicia convirtió la aprehensión en detención y avanzó con la imputación. Da Silva enfrenta cargos por tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con resistencia a la autoridad y en concurso ideal con lesiones leves agravadas. La causa está en manos de la UFI N° 3 de La Plata, que instruye la investigación.

Cabe mencionar que su situación judicial se ve aún más comprometida porque no solo fue acusado de atacar a su pareja, sino también de agredir a los policías que intentaron detenerlo, lo que sumó cargos por atentado y resistencia a la autoridad.

En este sentido ayer Da Silva fue trasladado a sede judicial para su indagatoria. Asistido por la defensa pública, se negó a declarar, tras ser informado sobre el estado de las actuaciones y los derechos que le asisten. Por otro lado, fuentes informaron que la víctima si prestó declaración ante la Justicia (ver cuadro aparte), clave en lo que será el futuro del imputado que enfrenta cargos gravísimos.

Un flagelo sin fin

El episodio vuelve a dejar expuesta la crudeza de la violencia de género en la región. En este caso, la rápida intervención de vecinos, personal policial y médicos evitó un desenlace fatal. Sin embargo, la secuencia refleja una problemática estructural que persiste: mujeres que sufren agresiones, muchas veces silenciadas por el miedo, hasta que un hecho extremo las pone al borde de la muerte.