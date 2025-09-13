Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Con la inclusión de Norberto Briasco en lugar de Jan Carlos Hurtado, Alejandro Orfila tiene todo definido para el choque de mañana ante Unión en el Bosque. La novedad más saliente en la nómina de convocados es la ausencia de Sebastián Lomónaco, el delantero que se sumó con el torneo ya iniciado. Del mismo modo, el volante Juan Yangali -la otra incorporación de último momento- quedó nuevamente fuera de la citación.

La restante ausencia para esta fecha es la de Maximiliano Zalazar, quein sufrió una lesión fibrilar. Los que se sumaron son el uruguayo Enzo Martínez y el colombiano Juan José Pérez, quien había quedado al margen del encuentro ante los tucumanos por un golpe sufrido en San Juan.

De esta manera, el equipo albiazul formará con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Además fueron citados Luis Ingolotti, Fabricio Corbalan, Germán Conti, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba, Facundo Di Biasi, Augusto Max, Alan Sosa, Lucas Castro, Juan José Pérez, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita y Jan Carlos Hurtado.

El rival de mañana, Unión, tiene la misma cantidad de puntos que Gimnasia en la Tabla Anual (26) pero viene con tres partidos sin derrotas, con dos importantes victorias como visitante: 4-0 sobre Instituto y 3-2 ante Racing. Además, el tatengue se impuso en los últimos tres partidos del historial frente al Lobo.

El conjunto visitante no trae solamente la cara conocida de Leonardo Madelón (dos veces técnico tripero) en el banco de relevos, ya que también cuenta con Cristian Tarragona y Tomás Durso. El goleador optó por vestir los colores del equipo del cual es hincha cuando también había sido tentado por Gimnasia. Durso es el arquero suplente y tiene un detalle particular, ya que lo llevó desde Tucumán el mismo técnico que lo sacó en el partido clave de la definición del descenso en 2023.

venta online de plateas y entradas para no socios

Ya se encuentra habilitada la venta de entradas Generales; Jubilados, Pensionados, Damas y Menores a través del portal de Autogestión o la app del club. También se pueden adquirir plateas para socios que sólo se expenderán online. Las Generales tienen un valor de $ 28 mil, para Jubilados, Pensionados y Damas el costo es de $16.500 y los tickets para Menores cuestan $11.500. En cuanto a las plateas, $45 mil en la Basile Baja y $35 mil en el sector superior.