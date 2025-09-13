Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Gimnasia tendrá una sola variante

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

El armenio desplazará al banco de relevos a Jan Hurtado y el DT decidió que el venezolano sea el único delantero suplente. Vuelve a concentrar J.J.Pérez tras la lesión y Melluso sigue esperando

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

norberto briasco, finalmente, será titular ante el tatengue / web

13 de Septiembre de 2025 | 05:00
Edición impresa

Con la inclusión de Norberto Briasco en lugar de Jan Carlos Hurtado, Alejandro Orfila tiene todo definido para el choque de mañana ante Unión en el Bosque. La novedad más saliente en la nómina de convocados es la ausencia de Sebastián Lomónaco, el delantero que se sumó con el torneo ya iniciado. Del mismo modo, el volante Juan Yangali -la otra incorporación de último momento- quedó nuevamente fuera de la citación.

La restante ausencia para esta fecha es la de Maximiliano Zalazar, quein sufrió una lesión fibrilar. Los que se sumaron son el uruguayo Enzo Martínez y el colombiano Juan José Pérez, quien había quedado al margen del encuentro ante los tucumanos por un golpe sufrido en San Juan.

De esta manera, el equipo albiazul formará con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres.

Además fueron citados Luis Ingolotti, Fabricio Corbalan, Germán Conti, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba, Facundo Di Biasi, Augusto Max, Alan Sosa, Lucas Castro, Juan José Pérez, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita y Jan Carlos Hurtado.

El rival de mañana, Unión, tiene la misma cantidad de puntos que Gimnasia en la Tabla Anual (26) pero viene con tres partidos sin derrotas, con dos importantes victorias como visitante: 4-0 sobre Instituto y 3-2 ante Racing. Además, el tatengue se impuso en los últimos tres partidos del historial frente al Lobo.

El conjunto visitante no trae solamente la cara conocida de Leonardo Madelón (dos veces técnico tripero) en el banco de relevos, ya que también cuenta con Cristian Tarragona y Tomás Durso. El goleador optó por vestir los colores del equipo del cual es hincha cuando también había sido tentado por Gimnasia. Durso es el arquero suplente y tiene un detalle particular, ya que lo llevó desde Tucumán el mismo técnico que lo sacó en el partido clave de la definición del descenso en 2023.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

LE PUEDE INTERESAR

Independiente busca volver a la victoria

venta online de plateas y entradas para no socios

Ya se encuentra habilitada la venta de entradas Generales; Jubilados, Pensionados, Damas y Menores a través del portal de Autogestión o la app del club. También se pueden adquirir plateas para socios que sólo se expenderán online. Las Generales tienen un valor de $ 28 mil, para Jubilados, Pensionados y Damas el costo es de $16.500 y los tickets para Menores cuestan $11.500. En cuanto a las plateas, $45 mil en la Basile Baja y $35 mil en el sector superior.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Tiempo de lanzamientos y diálogo antes de las elecciones

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue
Últimas noticias de Deportes

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico

Independiente busca volver a la victoria

Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
La Ciudad
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Política y Economía
Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Dólar muy cerca del techo y sube más el riesgo país
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla