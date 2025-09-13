VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Pumas fans loving the chance to get onto the field and celebrate with the players. #AUSvARG pic.twitter.com/5F4fWY97ZV — Brittany Mitchell (@BrittMitchell11) September 13, 2025

Los Pumas se tomaron la revancha contra Australia este sábado en Sídney en la cuarta jornada del Rugby Championship, imponiéndose por 28-26 a los anfitriones con un Santiago Carreras estelar que anotó 23 puntos.

Los argentinos llegaron a tener una ventaja de 28-7, que los australianos recortaron con tres tries jaleados por su público en el Sydney Football Stadium.

Los Pumas vengaron así la dura derrota de hace una semana en Townsville, cuando en los últimos segundos cayeron por 28-24 contra Australia, desperdiciando una ventaja que llegó a ser de 14 puntos.

Julián Montoya, que disputaba su 112º test, y el 50º encuentro en tanto que capitán argentino, marcó el único try de su equipo, al rebasar al apertura australiano Tane Edmed, que debutaba como titular. Carreras, muy sólido a lo largo del encuentro, resolvió la transformación y siete penalties.

"Australia es un gran equipo y estoy muy orgulloso de cómo peleamos. Hay muchas cosas que mejorar aún, pero también hay que disfrutar la victoria", comentó Montoya.

WHAT A MOMENT! 🇦🇷😍



Los Pumas celebrate with their fans after a memorable win in Sydney.

Los Pumas manejaron bien el factor nervios hasta el final, frente a unos Wallabies que acusaron su indisciplina, concediendo 14 penalties y perdiendo muchos balones.

Los tries tardíos de los australianos le dieron intriga a los últimos compases, pero el tiempo se le quedó corto a los anfitriones.

La derrota compromete las opciones de los Wallabies de obtener su primer título en el hemisferio sur en diez años.

Los dos equipos cuentan ahora dos victorias y dos derrotas, si bien Argentina puede enorgullecerse de un triunfo fuera de casa, tras perder en cinco de sus seis últimos desplazamientos, tres de ellos consecutivos.

Los Wallabies enfrentan a partir de este momento dos encuentros consecutivos contra Nueva Zelanda, en Auckland y Perth, mientras que los Pumas se preparan para un doble duelo contra la campeona del mundo, Sudáfrica