El Mundo

VIDEO | Un momento estremecedor: la conmovedora despedida de la viuda a Kirk, el activista asesinado

Compartió fotos y videos de los últimos momentos junto al féretro de Charlie, antes de su traslado en el avión presidencial. Entre lágrimas, prometió continuar el legado de su marido

13 de Septiembre de 2025 | 17:17

Escuchar esta nota

La figura de Charlie Kirk, activista conservador asesinado de un disparo en Utah, sigue generando impacto más allá del dolor de su círculo íntimo. Su esposa Erika se convirtió en la voz de la resistencia al compartir un video estremecedor en redes sociales. Allí, antes de que el féretro fuera trasladado en el avión presidencial, escribió: “No tienen idea lo que acaban de encender dentro de esta esposa”.

 

Las palabras resonaron como una advertencia y como una promesa: lo que sus enemigos intentaron callar se transformará en motor para dar continuidad a su misión política y religiosa.

Fotos y símbolos

En la publicación, Erika mostró primero una foto familiar sonriente junto a Charlie y sus hijos. Luego, el tono cambió: se sucedieron las imágenes de los últimos minutos en los que abrazó y besó las manos de su marido, un medallón con el águila calva entrelazado con sus dedos y el momento solemne en el que el ataúd era cargado al avión presidencial.

La escena estuvo acompañada por el vicepresidente Mike Pence, amigo personal del activista, cuya presencia le otorgó a la ceremonia una dimensión institucional. Ese gesto fue interpretado como una señal del respaldo político que el movimiento conservador buscará sostener tras la pérdida de su referente.

El grito de una viuda

“El sonido de esta viuda llorando resonará por todo el mundo como un grito de batalla”, escribió Erika en la misma publicación. Su testimonio transformó el dolor íntimo en un mensaje colectivo, replicado inmediatamente por dirigentes y militantes que hicieron viral la frase.

Más tarde, la viuda grabó un video desde el escritorio de su esposo, donde solía transmitir en vivo sus mensajes políticos. Con voz quebrada expresó: “Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Mostró el máximo y verdadero amor. Nunca tendré palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón”.

Reconocimiento a Trump

Erika agradeció al presidente Donald Trump, a quien definió como un aliado cercano de su esposo, por su decisión de “dar caza lo antes posible a los responsables”. Y fue contundente: “Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y amor misericordioso de Dios. Todos deberían saberlo”.

A la vez, reafirmó que la obra de Kirk no quedará trunca: “La misión de Charlie no terminará, ni por un instante”.

Un legado compartido

Charlie y Erika se casaron en mayo de 2021 y tuvieron dos hijos. Juntos lideraron causas y organizaciones vinculadas al activismo conservador y religioso en Arizona. Para sus seguidores, su historia de familia encarnaba los valores que defendían públicamente: fe, tradición y patriotismo.

“Uno de los mayores talentos de Charlie era su capacidad para elegir a grandes personas para seguir adelante. Siempre encontraba a quienes podían con cualquier contratiempo, y era casi como si lo supiera”, destacó su esposa.

Conmoción nacional

El asesinato ocurrió el miércoles, cuando Kirk participaba en un debate universitario en la Utah Valley University, ante centenares de personas. Recibió un disparo en el cuello que resultó fatal. El hecho reavivó el debate sobre la violencia política en Estados Unidos y generó un fuerte operativo de seguridad en torno a dirigentes conservadores.

El presidente Trump anunció que participará del funeral, que se llevará a cabo en Arizona, aunque la fecha aún no fue confirmada. Mientras tanto, la advertencia de Erika —“No tienen idea lo que acaban de encender”— se instaló como un lema que sintetiza el clima de duelo y reafirmación política en torno a la figura de su esposo.

 

