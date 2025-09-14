El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo

En el corazón de la Provincia de Buenos Aires, lejos del ritmo acelerado del conurbano, existe un destino que combina a la perfección historia, tradición y naturaleza. Sus plazas centenarias, rodeadas de construcciones antiguas, se convierten en el punto de partida ideal para quienes buscan un paseo tranquilo con encanto de pueblo.

Ubicado en el centro de la Provincia de Buenos Aires, el Partido de 25 de Mayo se presenta como una escapada perfecta para quienes buscan tranquilidad, cultura y contacto con la naturaleza. Con una laguna emblemática, patrimonio histórico y variada gastronomía, el destino ofrece propuestas para todas las edades en cualquier época del año.

En 25 de Mayo el gobierno de Axel Kicillof inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el primero cuyas prestaciones serán garantizadas por la Provincia de Buenos Aires, tras la decisión del Municipio local de no acompañar su puesta en funcionamiento.

A partir de una inversión de $1.255 millones, el nuevo CAPS “Ramón Carrillo” beneficiará a 36 mil vecinos y vecinas de la ciudad. Cuenta con seis consultorios: cuatro de atención general, uno odontológico y uno ginecológico. El personal profesional estará constituido por un médico, siete enfermeros y enfermeras, ocho promotores de salud, un odontólogo, un médico generalista y una ginecóloga.

Además, funcionará la extensión territorial del Centro Comunitario de Salud Mental, donde se abordarán problemáticas vinculadas a infancias y juventudes, y prevención de consumo.

Fundado en 1836 sobre el Fortín Mulitas, 25 de Mayo combina arquitectura sobria, plazas históricas y espacios verdes. Su laguna es epicentro de actividades recreativas, deportivas y carnavalescas, mientras que las calles del casco urbano invitan a recorrer templos, museos y teatros que conservan la identidad cultural de la región.



Historias y paseos por el casco histórico

• Iglesia Nuestra Señora del Rosario: templo neogótico de fines del siglo XIX.

• Plaza Mitre: rodeada de comercios históricos como la confitería Carvimar.

• Museo Paula Florido: colecciones de geología, historia y naturaleza.

• Teatro Español: espacio cultural con funciones de música, danza y teatro.

Naturaleza y aire libre

• Laguna y Parque de las Mulitas: pesca, botes, parrillas y carnaval.

• Circuitos en bicicleta: recorridos por caminos rurales y campos.

• Carnaval en el Boulevard Valmarrosa: cita veraniega con música y color.

Sabores auténticos de la región

La gastronomía local combina tradición y modernidad. En Carvimar se puede disfrutar de café, pizzas, pastas y shows en vivo. También abundan los restaurantes con platos criollos como locro, guisos y empanadas, que se destacan especialmente durante la fecha patria del 25 de mayo.

Turismo calmo en el corazón bonaerense

25 de Mayo es una invitación a disfrutar del interior provincial en todo su esplendor. Con propuestas culturales, aire libre y una cocina que refleja identidad, se consolida como un destino ideal para escapadas de fin de semana o paseos de un día.





