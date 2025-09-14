Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Hoy, en la Plata y en Berisso

Continúa un fin de semana a toda fiesta

Mamma Nostra, Perú Vive y la Fiesta del Inmigrante renuevan la agenda con diferentes propuestas para toda la familia

Continúa un fin de semana a toda fiesta

Gran convocatoria en la fiesta de la comunidad peruana / G. Calvelo

14 de Septiembre de 2025 | 02:43
Edición impresa

En una jornada a puro sol, las familias de la Región pudieron disfrutar de varias celebraciones al aire libre, que en muchos casos continúan hoy con más propuestas para todas las edades.

En la Ciudad, la comunidad italiana sigue con la celebración del 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra en Parque Castelli (24 y 66), que inició ayer con un amplio cronograma de actividades.

Hoy, el festejo se reanuda a las 11 con una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (calle 24 y 66), que estará encabezada por el Arzobispo de la Ciudad Monseñor Gustavo Carrara. Por la tarde, a las 16, se realizará la tradicional procesión.

Ayer, la jornada contó con una feria de emprendedores, gastronomía típica y una Santa misa.

Por la tarde hubo varios shows en vivo: desde el concierto de bandas musicales hasta las presentaciones del ballet del Círculo Molisano La Plata, del grupo Círculo Siciliano de La Plata y del conjunto típico italiano “I Raggazzi”. El cierre estuvo a cargo del tenor lírico Juan Carlos Vassallo.

Perú Vive

La celebración de la comunidad peruana inició ayer en Plaza Moreno y continúa hoy -desde el mediodía- con espectáculos en vivo, comida y danzas típicas del característico país andino.

LE PUEDE INTERESAR

El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo

LE PUEDE INTERESAR

Odisea Conurbano: el drama de llegar a La Plata

Sigue el festejo del Inmigrante

En Berisso, también continúa hoy la “Fiesta del Inmigrante”. A partir de las 8, se realiza la tradicional Carrera del Inmigrante, que parte desde el Parque Cívico (Avenida Montevideo entre 10 y 11).

Por la tarde, a las 15, se desarrollará la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva en la Colectividad Helénica y Platón (calles 8 y 164).

Ayer, en el marco de la tradicional celebración de las colectividades, se llevó a cabo el Concurso de Comidas Típicas “Sabores de Berisso” en el Club de los Abuelos (calles 161 entre 14 y 15).

Fiesta del Alcaucil Hornense

En Los Hornos, la avenida 137, entre las calles 60 y 66, fue escenario de la III Fiesta del Alcaucil, organizada por la Asociación Comercial Los Hornos (Aclho) y otras instituciones.

Los vecinos disfrutaron de cocina en vivo con degustación, una feria de emprendedores y un show musical del litoral a cargo de Natalio Sturla y Vanina Rivarola.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Gran convocatoria en la fiesta de la comunidad peruana / G. Calvelo

En Los Hornos se realizó la III Fiesta del alcaucil / EL Dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria

VIDEO. Momento estremecedor: conmovedor adiós de la viuda a Kirk

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Verón presentó la nueva estética visual del Club
Últimas noticias de La Ciudad

Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600

Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Deportes
VIDEO. Entró más tarde: regaló el inicio y no le alcanzó
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
“Me dio la sensación que respetamos al rival”
El Príncipe Sosa alcanzó los 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
González Pirez salió lesionado y está en duda
Policiales
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
La jueza Makintach pide la nulidad de la acusación
Estafa cripto en La Plata: una plataforma en la mira
Entraron a las patadas y arrasaron con todo
Espectáculos
Guía de cines
Agenda
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
Mario cumple 40: el fontanero que revolucionó los jueguitos está más vivo que nunca
El hijo de Yiya Murano: “Para ver ficción, prefiero ver una película de Stallone”
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla