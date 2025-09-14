Continúa un fin de semana a toda fiesta

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mamma Nostra, Perú Vive y la Fiesta del Inmigrante renuevan la agenda con diferentes propuestas para toda la familia
En una jornada a puro sol, las familias de la Región pudieron disfrutar de varias celebraciones al aire libre, que en muchos casos continúan hoy con más propuestas para todas las edades.
En la Ciudad, la comunidad italiana sigue con la celebración del 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra en Parque Castelli (24 y 66), que inició ayer con un amplio cronograma de actividades.
Hoy, el festejo se reanuda a las 11 con una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (calle 24 y 66), que estará encabezada por el Arzobispo de la Ciudad Monseñor Gustavo Carrara. Por la tarde, a las 16, se realizará la tradicional procesión.
Ayer, la jornada contó con una feria de emprendedores, gastronomía típica y una Santa misa.
Por la tarde hubo varios shows en vivo: desde el concierto de bandas musicales hasta las presentaciones del ballet del Círculo Molisano La Plata, del grupo Círculo Siciliano de La Plata y del conjunto típico italiano “I Raggazzi”. El cierre estuvo a cargo del tenor lírico Juan Carlos Vassallo.
La celebración de la comunidad peruana inició ayer en Plaza Moreno y continúa hoy -desde el mediodía- con espectáculos en vivo, comida y danzas típicas del característico país andino.
LE PUEDE INTERESAR
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
LE PUEDE INTERESAR
Odisea Conurbano: el drama de llegar a La Plata
En Berisso, también continúa hoy la “Fiesta del Inmigrante”. A partir de las 8, se realiza la tradicional Carrera del Inmigrante, que parte desde el Parque Cívico (Avenida Montevideo entre 10 y 11).
Por la tarde, a las 15, se desarrollará la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva en la Colectividad Helénica y Platón (calles 8 y 164).
Ayer, en el marco de la tradicional celebración de las colectividades, se llevó a cabo el Concurso de Comidas Típicas “Sabores de Berisso” en el Club de los Abuelos (calles 161 entre 14 y 15).
En Los Hornos, la avenida 137, entre las calles 60 y 66, fue escenario de la III Fiesta del Alcaucil, organizada por la Asociación Comercial Los Hornos (Aclho) y otras instituciones.
Los vecinos disfrutaron de cocina en vivo con degustación, una feria de emprendedores y un show musical del litoral a cargo de Natalio Sturla y Vanina Rivarola.
Gran convocatoria en la fiesta de la comunidad peruana / G. Calvelo
En Los Hornos se realizó la III Fiesta del alcaucil / EL Dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí