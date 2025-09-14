Continúa un fin de semana a toda fiesta

Gran convocatoria en la fiesta de la comunidad peruana / G. Calvelo

En una jornada a puro sol, las familias de la Región pudieron disfrutar de varias celebraciones al aire libre, que en muchos casos continúan hoy con más propuestas para todas las edades.

En la Ciudad, la comunidad italiana sigue con la celebración del 78º Aniversario de María SS Mamma Nostra en Parque Castelli (24 y 66), que inició ayer con un amplio cronograma de actividades.

Hoy, el festejo se reanuda a las 11 con una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad (calle 24 y 66), que estará encabezada por el Arzobispo de la Ciudad Monseñor Gustavo Carrara. Por la tarde, a las 16, se realizará la tradicional procesión.

Ayer, la jornada contó con una feria de emprendedores, gastronomía típica y una Santa misa.

Por la tarde hubo varios shows en vivo: desde el concierto de bandas musicales hasta las presentaciones del ballet del Círculo Molisano La Plata, del grupo Círculo Siciliano de La Plata y del conjunto típico italiano “I Raggazzi”. El cierre estuvo a cargo del tenor lírico Juan Carlos Vassallo.

Perú Vive

La celebración de la comunidad peruana inició ayer en Plaza Moreno y continúa hoy -desde el mediodía- con espectáculos en vivo, comida y danzas típicas del característico país andino.

Sigue el festejo del Inmigrante

En Berisso, también continúa hoy la “Fiesta del Inmigrante”. A partir de las 8, se realiza la tradicional Carrera del Inmigrante, que parte desde el Parque Cívico (Avenida Montevideo entre 10 y 11).

Por la tarde, a las 15, se desarrollará la Posta del Inmigrante y el encendido de la Lámpara Votiva en la Colectividad Helénica y Platón (calles 8 y 164).

Ayer, en el marco de la tradicional celebración de las colectividades, se llevó a cabo el Concurso de Comidas Típicas “Sabores de Berisso” en el Club de los Abuelos (calles 161 entre 14 y 15).

Fiesta del Alcaucil Hornense

En Los Hornos, la avenida 137, entre las calles 60 y 66, fue escenario de la III Fiesta del Alcaucil, organizada por la Asociación Comercial Los Hornos (Aclho) y otras instituciones.

Los vecinos disfrutaron de cocina en vivo con degustación, una feria de emprendedores y un show musical del litoral a cargo de Natalio Sturla y Vanina Rivarola.