Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |THIAGO MEDINA

Un exjugador de GH pelea por su vida tras un choque

Un exjugador de GH pelea por su vida tras un choque
13 de Septiembre de 2025 | 04:31
Edición impresa

Anoche, al cierre de esta edición, Thiago Medina permanecía internado con pronóstico reservado tras sufrir un grave accidente de tránsito en Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, quien pidió a amigos y seguidores que se unieran en una cadena de oración por la recuperación del exparticipante de Gran Hermano.

Según relató Celis a través de un desgarrador audio enviado a al periodista de espectáculos, Pepe Ochoa, “lo único que pido es cadena de oración. Hagamos una cadena de oración entre todos”.

La mujer se mostró desconsolada y entre lágrimas pidió por la salud de Medina, padre de sus gemelas. En paralelo, Ángel de Brito informó que la hermana de Thiago, Camila Deniz, estaba acompañando a su hermano en el hospital y también se encontraba afectada por la situación.

De acuerdo con los testimonios recabados, el accidente ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando Medina circulaba en su motocicleta y colisionó con un auto en un cruce que, según indicó el panelista de LAM, Pepe Ochoa, carece de señalización adecuada y es escenario habitual de incidentes debido a las altas velocidades. Este hecho generó alarma entre familiares y amigos, quienes se volcaron a las redes sociales para expresar su preocupación y apoyo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de Policiales

El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros

Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata

Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio

Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
La Ciudad
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla