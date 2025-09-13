Un exjugador de GH pelea por su vida tras un choque

La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Anoche, al cierre de esta edición, Thiago Medina permanecía internado con pronóstico reservado tras sufrir un grave accidente de tránsito en Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, quien pidió a amigos y seguidores que se unieran en una cadena de oración por la recuperación del exparticipante de Gran Hermano.
Según relató Celis a través de un desgarrador audio enviado a al periodista de espectáculos, Pepe Ochoa, “lo único que pido es cadena de oración. Hagamos una cadena de oración entre todos”.
La mujer se mostró desconsolada y entre lágrimas pidió por la salud de Medina, padre de sus gemelas. En paralelo, Ángel de Brito informó que la hermana de Thiago, Camila Deniz, estaba acompañando a su hermano en el hospital y también se encontraba afectada por la situación.
De acuerdo con los testimonios recabados, el accidente ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando Medina circulaba en su motocicleta y colisionó con un auto en un cruce que, según indicó el panelista de LAM, Pepe Ochoa, carece de señalización adecuada y es escenario habitual de incidentes debido a las altas velocidades. Este hecho generó alarma entre familiares y amigos, quienes se volcaron a las redes sociales para expresar su preocupación y apoyo.
