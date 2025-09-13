Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |¿está embarazada de su nuevo novio?

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

eL DETALLE QUE CAUSÓ REVUELO EN LAS REDES SOCIALES

13 de Septiembre de 2025 | 04:43
En las últimas horas, Wanda Nara fue vista en Uruguay junto a su flamante novio, el empresario Martín Migueles, y su inseparable amiga Natalia Córdoba. Todo parecía un simple viaje de relax… hasta que una foto lo cambió todo.

Natalia compartió en sus historias una imagen al parecer inocente, pero con un detalle que desató una verdadera bomba mediática: sobre la mesa, junto a una valija de maquillajes, aparecía un test de embarazo. La historia fue borrada en minutos, pero no lo suficientemente rápido: la infalible Juariu la capturó y los rumores no tardaron en explotar.

“Para mí es a propósito, claramente”, lanzó Juariu, apodada como la “detective de las redes”, y quien primero advirtió la situación.

Apenas un día antes, Wanda confirmó su nuevo romance y compartió un video que encendió las redes: frente a un espejo, luciendo un sensual look cowgirl, se la ve con el abdomen descubierto… y una mano masculina acariciándolo con ternura. ¿Un simple gesto romántico o una señal de que “hay alguien en camino”?

Los fans no tardaron en unir las piezas, sobre todo después de que Wanda publicara una historia desde su lujosa habitación en Punta del Este. Las sábanas revueltas y el detalle de que pasó la noche con Migueles hicieron crecer aún más las especulaciones de un posible embarazo.

Por ahora, Wanda guarda silencio. Pero en el mundo del espectáculo, cuando el río suena…

