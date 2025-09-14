Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Calculan que las pérdidas superan los 250 mil dólares

Estafa cripto en La Plata: una plataforma en la mira

En las últimas horas se registraron más denuncias de personas que confiaron en esta firma y se quedaron sin sus ahorros

Estafa cripto en La Plata: una plataforma en la mira

Una plataforma está en la mira de la justicia tras ser denunciada / web

14 de Septiembre de 2025 | 02:44
Edición impresa

La trama de la estafa digital que comenzó a ventilarse en los tribunales platenses, y que este diario dio a conocer en primicia, sumó ahora nuevos capítulos que aumentan la magnitud del escándalo. Un abogado local, que -según denunció- había invertido 5.000 dólares en una supuesta plataforma de inversiones, fue apenas el rostro visible de un fraude más amplio que, bajo la fachada de sofisticadas operaciones con criptomonedas, terminó por vaciar los bolsillos de decenas de personas.

En base a la denuncia, la firma que está bajo la lupa es “Galilea Global”, firma que seduce a sus víctimas con la promesa de multiplicar ahorros en cuestión de meses.

La mecánica, como tantas veces en estas historias, combinaba pantallas de rentabilidad ficticia, chats exclusivos y el discurso persuasivo de quienes venden prosperidad rápida. Durante semanas, los balances en línea mostraban ganancias sostenidas, pero al momento de intentar retirar los fondos, el espejismo se desplomó: las cuentas se apagaron y el capital se evaporó en el aire. La estafa, explican voceros, no requirió de armas ni pasamontañas: alcanzó con un teclado, un discurso calculado y la credulidad de quienes buscaban un horizonte de mayor estabilidad económica.

Tras la publicación del caso en estas páginas, en las últimas horas otros presuntos damnificados se comunicaron con la redacción para denunciar que también han sido arrasados por la maniobra. Concretamente, se conocieron al menos tres historias de pequeños ahorros, capitales familiares o esfuerzos de años que hoy quedaron reducidos a cero. Todo este escenario dibuja un panorama de angustia y despojo. Según una fuente de la investigación, con estas nuevas denuncias el número de víctimas podría ser aún mayor al calculado inicialmente, y el botín de Galilea Global superaría con creces los 250 mil pesos.

Tal como dio a conocer este diario, este caso salió a la luz tras la denuncia presentada por un abogado platense que perdió 5 mil dólares. Los investigadores sospechan que se trata de un esquema diseñado para seducir con ganancias rápidas, exhibir lujos en redes sociales y sostener la ilusión con grupos exclusivos de WhatsApp y Telegram, hasta que la burbuja se rompe y todo el capital desaparece.

El caso está siendo investigado como una estafa reiterada y asociación ilícita. Entre las pruebas figuran chats, capturas de pantalla, publicaciones promocionales y hasta domicilios vinculados a los acusados. El fiscal interviniente evalúa medidas urgentes, entre ellas el congelamiento de cuentas y allanamientos para impedir que los responsables dispongan del botín y continúen seduciendo a nuevos incautos.

LE PUEDE INTERESAR

Entraron a las patadas y arrasaron con todo

LE PUEDE INTERESAR

Embistió a dos nenas con una moto y huyó

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria

VIDEO. Momento estremecedor: conmovedor adiós de la viuda a Kirk

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Verón presentó la nueva estética visual del Club
Últimas noticias de Policiales

Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso

Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento

La jueza Makintach pide la nulidad de la acusación

Entraron a las patadas y arrasaron con todo
Deportes
VIDEO. Entró más tarde: regaló el inicio y no le alcanzó
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
“Me dio la sensación que respetamos al rival”
El Príncipe Sosa alcanzó los 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
González Pirez salió lesionado y está en duda
La Ciudad
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
Continúa un fin de semana a toda fiesta
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Espectáculos
Guía de cines
Agenda
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
Mario cumple 40: el fontanero que revolucionó los jueguitos está más vivo que nunca
El hijo de Yiya Murano: “Para ver ficción, prefiero ver una película de Stallone”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla