El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Escuelas de la Ciudad asediadas por robos y actos vandálicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En los principales centros se mantiene la demanda y hasta se habla de escasez de oferta. Danza de millones en el Centro
A primera vista, los datos parecen desalentadores. Un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en base a un relevamiento de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (Femape), señala un crecimiento del 66,7% en el número de locales inactivos en las principales zonas de La Plata durante julio-agosto de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. La cifra, que incluye locales en venta, alquiler, clausurados o cerrados, parecería pintar un panorama de estancamiento. Sin embargo, al profundizar en la realidad del mercado inmobiliario platense, la situación dista de ser tan lineal.
Está presente el deterioro continuo del consumo por la crisis, pero la martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, desafía esa linealidad: “No se siente tanto esa inactividad que arrojan los números”, asegura, destacando que el movimiento de consultas y operaciones sigue constante.
El fenómeno de los emprendedores es una de las claves de esa vitalidad, sostiene Agostinelli. Pese al contexto económico, hay apuesta por proyectos en gastronomía (pastelerías, pollerías, casas de té), dietéticas o centros de estética. Estos proyectos, que en muchos casos se gestaron en casa durante la pandemia, han crecido y hoy piden espacio.
A la vez, Agostinelli analiza que algunos locales considerados inactivos podrían estar en proceso de regularización. “Los que mencionan como clausurados, no sé si deberían contarse como baja”, comenta, sugiriendo que muchos de sus propietarios están en tratativas para reabrir. Esta visión introduce un matiz crucial: el cierre, a menudo, parte de un ciclo de renovación.
En cuanto a los precios, la martillera destaca que se mantienen estables, tanto para la venta como para el alquiler. Los valores dependen de la ubicación, los metros cuadrados, las características del local y las expensas. La zona es un factor determinante, y el valor de un local en una cuadra céntrica puede ser radicalmente diferente al de la cuadra siguiente.
Para entender la amplitud de la oferta y los valores en distintos puntos de la ciudad, un relevamiento de precios de referencia es ilustrativo.
LE PUEDE INTERESAR
Odisea Conurbano: el drama de llegar a La Plata
LE PUEDE INTERESAR
A 51 años del incendio en la Gobernación
En el Paseo Nirvana, en City Bell, una zona con gran tránsito vehicular y peatonal, un local de 40 metros cuadrados cubiertos se ofrece en alquiler a 950.000 pesos. En las arterias más céntricas, como la zona de 8 y 47, el valor se eleva considerablemente: un local en el primer piso con salida propia a una galería está en 1.7 millón de pesos al mes. También en el Centro, sobre 9, se pueden encontrar locales grandes a unos 2.5 millones de pesos. Mientras que en 8, para locales de 80 a 100 metros cuadrados, los valores oscilan entre 4.5 y 5 millones de pesos. En áreas con un perfil más de servicios, como los alrededores de Plaza San Martín, hay opciones más accesibles, como un local a la calle ideal para oficina a 550.000 pesos por mes. Para los emprendimientos más pequeños, una alternativa son los locales dentro de galerías, donde por unos 250.000 más expensas se puede conseguir un espacio chico.
La diferencia de valores y el avance urbano impulsó nuevas áreas, en el casco y la periferia, con precios más accesibles. Agostinelli detalla que “las zonas de mayor demanda de locales son las céntricas, también las avenidas, ya sea 13, 7, 131, 137, 60, Camino centenario, Camino Belgrano, pero también los valores ahí son más elevados. Por eso, hay personas que con un presupuesto menor buscan otras zonas más accesibles, un poco más alejadas pero con tránsito de gente igual”. A ese detalla añade que en las diagonales 74, 73 y 77 también hay avance comercial.
GALERÍA RIVADAVIA ¿SÍNTOMA?
El reciente cierre de la histórica Galería Rivadavia conmovió en la Ciudad. “Es triste que cierre esa galería, tantos años de mucha gente teniendo sus locales allí”, reflexiona Agostinelli. Sin embargo, aclara que el motivo no es económico, sino que se atribuye a un proyecto para una tienda deportiva. Los locatarios, que deben entregar las llaves a fin de mes, se verán obligados a reubicarse.
Ese cierre no parece ser un síntoma de un fenómeno generalizado. El titular de la Asociación de Comerciantes de calle 8, 9 y Adyacencias y dirigente de la Federación Empresaria La Plata, Valentín Gilitchensky, subraya que “en el Centro no se consiguen locales. Está todo a tope”. Este panorama de escasez de oferta se ve reflejado en la rápida ocupación de los pocos espacios disponibles. Recientemente, un local en la intersección de 51 y 8 fue alquilado, y otro de los más buscados en la zona de 8 y 47 fue ocupado por una fábrica de ropa platense. En la calle 9, solo hay un local libre. Según Gilitchensky, el inminente cierre de la Galería Rivadavia está impulsando la demanda de locales en otras galerías del Centro, lo que confirma el dinamismo de este sector.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí