Guillermo Francos reconoció que el oficialismo se equivocó al “nacionalizar” la elección bonaerense

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?
El jefe de Gabinete admitió que la estrategia electoral fue desacertada y valoró la maniobra de Axel Kicillof para despegarse del kirchnerismo
Escuchar esta nota
Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, se sumó a las evaluaciones internas que dejó la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires. “Convertir los comicios bonaerenses en un plebiscito nacional fue un error, sin dudas”, señaló el funcionario, al admitir que la estrategia del Gobierno terminó favoreciendo a la oposición.
La reflexión amplía la línea de autocrítica que había dejado el propio Milei el domingo pasado en Gonnet, cuando reconoció “fallas políticas” en la campaña.
Francos también resaltó la jugada electoral del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien decidió adelantar la votación provincial. “Fue una decisión inteligente: logró despegarse del kirchnerismo y consolidarse como referente del peronismo”, analizó.
Al mismo tiempo, advirtió que detrás del resultado hay “un intento de desestabilizar la imagen del Gobierno”, y aseguró que ciertos sectores buscan instalar dudas sobre la continuidad de la gestión hasta octubre. “No hay ningún motivo para pensar que este gobierno está terminado. Plantear eso es desconocer la voluntad popular”, enfatizó.
Con la mirada puesta en las elecciones nacionales, el jefe de Gabinete dejó abierta la posibilidad de tender puentes con el expresidente Mauricio Macri y con dirigentes del PRO: “Siempre es importante conversar con figuras de peso nacional. La elección que viene será distinta”.
Francos reconoció, no obstante, que la debilidad numérica en el Congreso sigue siendo un obstáculo para avanzar con la agenda oficialista: “Es una limitación que nos afecta y que explica parte de la coyuntura política actual”.
