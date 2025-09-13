Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Tras el revés en Buenos Aires

Guillermo Francos reconoció que el oficialismo se equivocó al “nacionalizar” la elección bonaerense

El jefe de Gabinete admitió que la estrategia electoral fue desacertada y valoró la maniobra de Axel Kicillof para despegarse del kirchnerismo

Guillermo Francos reconoció que el oficialismo se equivocó al “nacionalizar” la elección bonaerense
13 de Septiembre de 2025 | 16:46

Escuchar esta nota

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, se sumó a las evaluaciones internas que dejó la derrota libertaria en la provincia de Buenos Aires. “Convertir los comicios bonaerenses en un plebiscito nacional fue un error, sin dudas”, señaló el funcionario, al admitir que la estrategia del Gobierno terminó favoreciendo a la oposición.

La reflexión amplía la línea de autocrítica que había dejado el propio Milei el domingo pasado en Gonnet, cuando reconoció “fallas políticas” en la campaña.

Elogio a Kicillof

Francos también resaltó la jugada electoral del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien decidió adelantar la votación provincial. “Fue una decisión inteligente: logró despegarse del kirchnerismo y consolidarse como referente del peronismo”, analizó.

Al mismo tiempo, advirtió que detrás del resultado hay “un intento de desestabilizar la imagen del Gobierno”, y aseguró que ciertos sectores buscan instalar dudas sobre la continuidad de la gestión hasta octubre. “No hay ningún motivo para pensar que este gobierno está terminado. Plantear eso es desconocer la voluntad popular”, enfatizó.

Rumbo a octubre

Con la mirada puesta en las elecciones nacionales, el jefe de Gabinete dejó abierta la posibilidad de tender puentes con el expresidente Mauricio Macri y con dirigentes del PRO: “Siempre es importante conversar con figuras de peso nacional. La elección que viene será distinta”.

Francos reconoció, no obstante, que la debilidad numérica en el Congreso sigue siendo un obstáculo para avanzar con la agenda oficialista: “Es una limitación que nos afecta y que explica parte de la coyuntura política actual”.
 

LE PUEDE INTERESAR

Alak destacó el rol de la Justicia en las primeras elecciones no concurrentes en la Provincia

LE PUEDE INTERESAR

¿Se viene el "fernetazo"? Advierten que la libertad no avanza en Córdoba
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

FOTOS | Mamma Nostra, Perú Vive y Alcaucil: en La Plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Atención: el Tren Roca no llega a La Plata este sábado y domingo

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Ciudad repleta de afiches y rebranding

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
Últimas noticias de Política y Economía

Alak destacó el rol de la Justicia en las primeras elecciones no concurrentes en la Provincia

¿Se viene el "fernetazo"? Advierten que la libertad no avanza en Córdoba

Panorama económico: acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

Desde Adentro, así es el escrutinio definitivo de las elecciones que se realiza en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario: hora, formaciones y TV
Zeballos y Molteni ganaron en dobles y Argentina clasificó a las finales de la Copa Davis
Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Espectáculos
"Estoy disfrutando": rompió el silencio Evangelina Ánderson en medio de explosivos rumores
“Cadena de oración”: los pedidos por Thiago Medina, desde Camilota hasta Alfa y Juli Poggio
“Le extirparon”: Thiago Medina continúa internado tras el accidente automovilístico
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
Policiales
La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar
Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?
Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata
Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
El cuento más cruel en La Plata: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla