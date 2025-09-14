El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Escuelas de la Ciudad asediadas por robos y actos vandálicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
La equivocación primaria fue concebida por las decisiones del director técnico en el Country de City Bell, bastante antes de que la pelota se pusiera en movimiento. El gran error fijó domicilio en la planilla oficial. Allí Estudiantes empezó a perder un partido donde necesitaba no resbalar, fundamentalmente por su estado anímico.
Eduardo Domínguez, con la clara intención de cuidar a algunos jugadores muy valiosos, armó una formación titular que lució tan confundida como impotente durante los 30 minutos iniciales; y así permitió el mejor lapso de rendimiento de River en lo que va del torneo.
El DT Pincha decidió juntar desde el primer minuto a José Sosa, Facundo Farías y Alexis Castro como intérpretes esenciales (junto a Tiago Palacios) del libreto ofensivo que seguramente había ideado y ensayado en una previa muy extensa. Le sobró tiempo de trabajo al entrenador para preparar a su equipo y lo que eligió salió muy mal.
De entrada, los dirigidos por Gallardo tomaron nota del desconcierto local y empezaron a manejar la pelota mostrando rapidez e inteligencia. Con Nacho Fernández como cerebral conductor, River le pasó muy bien y en un rato corto sacó la diferencia de dos goles.
Confundido, desbordado y lejos de sentirse cómodo jugando donde más le gusta, Estudiantes recién se pudo poner a tono del compromiso cuando Lucas Martínez Quarta se hizo expulsar. El zaguero no actuó de manera inteligente, dejó a su equipo con diez y colaboró de manera notoria para que el anfitrión pudiera reaccionar.
River también sorprendió con una actitud combativa muy marcada y eso lo ayudó para mostrarse como todavía no lo había hecho.
LE PUEDE INTERESAR
“Me dio la sensación que respetamos al rival”
LE PUEDE INTERESAR
El Príncipe Sosa alcanzó los 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
La línea de ataque titular que dispuso el DT Pincha no le gustó a nadie y, por eso, debió cambiar
Haber visto al Millonario involucrado, sin timidez alguna, en el roce físico; manejando el pulso de las acciones y vacío de sobresaltos en defensa, fue demasiado castigo para la hinchada local. La gente no podía creer que el dueño de casa no impusiera condiciones.
Domínguez llegó al vestuario en el entretiempo teniendo muy claro que debía intentar cambiar el rumbo del pleito de manera drástica.
Los ingresos de Carrillo, Cetré y Medina significaron un mensaje contundente para el tablero del juego y, también, para los hinchas que tanto lo aplaudieron aquella noche antes de empezar el partido ante Huracán.
El tema fue que el acertado “volantazo” no alcanzó para modificar el rumbo de una noche tan negra como la camiseta que usaron sus jugadores.
El brote de entusiasmo que irradió en el comienzo del segundo tiempo se desvaneció cuando el árbitro, a instancias del VAR, anuló correctamente (por mano) el gol de rebote que había anotado Cristian Medina. El descuento (impactante golazo de cabeza de Santiago Núñez) llegó muy tarde y los histéricos forcejeos sólo sirvieron para que el huésped ganara tiempo. Cada segundo tirado a la basura por discusiones inútiles colaboró para que el “Muñeco” facturara una alegría pesada que le viene bárbaro como antecedente de su complicada prueba ante Palmeiras.
Ahora viene la hora de la verdad. Será en el Maracaná. Los que vayan a Brasil y los que se quedarán en su casa le pedirán lo mismo: Que vuelva a ser el equipo bravo, sólido y pícaro que tantos elogios cosechaba. Perdió solidez, viveza (el segundo gol lo recibe cuando había salido González Pírez) y convicción para interpretar su idea. Es mucho handicap y eso no puede volver a pasar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí