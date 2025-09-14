“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes

El inicio fue casi una necesidad. Daniela De Sousa Días sentía que lo que le generaba un libro debía salir: no podía quedarse en ella. “Si un libro me genera algo necesito recomendarlo y quiero que otros lo experimenten”, contó en diálogo con EL DIA. En su círculo cercano, sin embargo, había pocos lectores. Entonces buscó un espacio más amplio: “Tomé la decisión de meterme de lleno en el ámbito de lectores, para poder conectarme con otros, escuchar opiniones, conocer autores”, insistió.

La literatura ocupa un lugar que Daniela reconoció como fundacional en su vida: “No tengo recuerdos de mi vida sin un libro cerca. Mi mamá es lectora, así que crecí viéndola leer”. Recuerda las noches de infancia, cuando se reunía con su madre y su hermano para escuchar un cuento antes de dormir. Ese ritual, repetido durante años, se volvió un refugio y una certeza: siempre habría historias cerca.

Hoy, ese vínculo se despliega en las redes sociales. En marzo abrió su perfil de TikTok dedicado a la lectura y un mes después inauguró la cuenta de Instagram. Combina reseñas, recomendaciones, librerías y eventos. “Son un medio masivo que me permite llegar a lectores y autores de todo el mundo. Quizá, a través de mis publicaciones, puedo hacer llegar a otros países autores argentinos que no tienen alcance mundial”, advirtió.

El aprendizaje en redes fue rápido y constante: “Todavía estoy tratando de entender qué videos mira más la gente o qué publicaciones tienen más llegada. Si bien no me molesta que mi contenido tenga menos vistas, si quiero fomentar la lectura y autores necesito que sea visto para cumplir esa meta”. Entre ajustes de edición y pruebas de formatos, su objetivo no se desdibuja: “Tengo claro que mi objetivo es compartir y recomendar lo que leo y lo que me gusta”.

Más allá del alcance, Daniela encuentra en este espacio una forma de colaborar con editoriales y escritores. “Ya he conocido autores que me han enviado sus obras para que las leyera y reseñara. Algunos son nuevos, otros aún no tienen tanta llegada, y eso es lo que me gusta justamente: ser parte del mundo enorme que es la literatura”.

El plan, por ahora, no pasa por profesionalizarse ni convertirlo en un trabajo. “Mi objetivo principal es compartir y fomentar la lectura. Es un pasatiempo, y por ahora sigue siendo así. Quizá más adelante cambie mi perspectiva, pero hoy se trata de difundir mi amor por la literatura desde mi humilde lugar”, cerró.

Todo comenzó en la cuarentena, en una búsqueda por mostrar libros que quizás no tenían tanta visibilidad en la comunidad. De a poco, eso que inició como un pasatiempo se convirtió en mucho más: “Hoy en día lo es todo. No sólo mi forma de escape sino también una forma de ingreso a nivel laboral”, contó Agustina Jalo en diálogo con EL DIA.

Es común el trabajo conjunto dentro del espectro literario. Así es cómo Agustina vende accesorios de diseño para lectores y también creó un club de lectura.

Agustina recomienda a través de Instagram especialmente “por lo estético”, donde combina su formación profesional -la fotografía y el diseño en comunicación- con la pasión. No obstante, no subestima TikTok: “Es la que más me gustó por lo inmediato. Es en el que tengo más seguidores”, analizó.

Como todo proceso, Agustina ganó experiencia: “Al principio, lo que recomendaba era en base a lo primero que se venía a la mente. Hoy, ya edito con programas y lo preparo casi un mes antes”.

¿Expectativas? Compartir espacios literarios: “No hay nada más lindo que lean, que pidan mi opinión o incluso que se de un debate de experiencias”.

Un hito podría ser la inmersión en la lectura, a los 7 años. Un segundo evento histórico, exactamente hace 10 años, la apertura de su cuenta de Instagram. Desde entonces, Brisa Peralta López – o @booksbypiscis- se enamoró de la literatura y decidió compartirlo. “Al principio no funcionó” confesó Brisa a EL DIA. “Mi idea principal cuando arranqué a los 13 años era recomendar libros por Instagram pero terminé subiendo memes literarios”, explicó. Brisa espero tres años y volvió en pandemia: “Mi intención era conocer gente fuera de mi círculo y llegar a otras personas con la idea principal de hablar de libros”.

Hoy, Brisa recomienda libros en redes sociales y aseguró que “la literatura ocupa por completo mi vida”. Y, ante la pregunta por qué, dijo: “Por amor a la literatura, es algo que me apasiona y me hace feliz. Es mi escape a la realidad”. Brisa sueña con que una editorial “grande” le mande sus libros y ella, reseñarlos. Sin embargo, advirtió: “Dependo de mí y de mis pautas”. ¿Objetivos y expectativas? “Dar visibilidad a autores nacionales y editoriales independientes” expresó. Pero ojo: “Si quiero leer autores y editoriales extranjeros, lo hago. A mi contenido no lo hago tanto en base al público, sino a lo que a mí me gusta”.

“La literatura es mi vida entera”, fue lo primero que dijo Carolina en diálogo con este diario. Además de la lectura diaria, de estudiar Letras y a través de @labibliotecadecaro en Instragram, Carolina recomienda libros.

“Soy fiel creyente de que, si aún no te gusta leer, es porque no encontraste el libro para vos. Sólo es cuestión de probar distintos géneros y autores” expresó Carolina y contó por qué naci ó su vocación por recomendar: “Incentivar la lectura. La idea de que sea en redes sociales es para combinar dos mundos que parecen tan distintos, como la literatura y la tecnología”.

Las publicaciones de Carolina son sobre libros que leyó o que están en proceso de lectura. También, suma obras que conoce por su carrera, Letras.

Sobre mirar a la cámara, advirtió: “Para quienes no leen todos los días o tienen vergüenza: se puede hablar de lecturas anteriores o sacar fotos a libros sin necesidad de mostrarse”.

Además de incentivar la lectura, nació otro objetivo: ayudar autores independientes.

En fin, concluyó: “Me encanta que la gente y mis seguidores me digan ‘leí tal libro por vos’ o ‘me encantaría que me prestaras ese libro’”.

El primer paso es común: un amor inconmensurable por los libros. Para la gran mayoría de la población aquel estadío es suficiente. ¿Qué más que la lectura íntima? Hay un segundo escalón, que además de común es colectivo: la recomendación. A lo largo de la historia fue oral y después papel. Con la aparición de la televisión, se volcó a un pequeño reducto. Pero, con la gran revolución tecnológica, el consejo se enmarcó pequeñas pantallas: los celulares. Este prólogo podría resumir cómo aparecieron los “booksgramers” o los “bookstokers”: aquellas personas que recomiendan libros frente a cámara y lo suben a redes sociales, tanto en Instagram, TikTok o hasta YouTube. Sin embargo, no sería más que eso: un apartado superficial. Por eso y a través de un relevamiento que hizo EL DIA, cuatro “bookgramers” contaron por qué recomiendan libros, cómo comenzó, objetivos y, lo más importante, que lugar ocupa la literatura en sus vidas.