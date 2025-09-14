Entraron a las patadas y arrasaron con todo

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
La madrugada de ayer, La Loma, volvió a quedar marcada por un golpe delictivo que se caracterizó por ser preciso y violento. Cerca de la 01:00, dos hombres vestidos con indumentaria oscura y con capuchas irrumpieron en un edificio de calle 45, entre 30 y 31.
Una vez que lograron atravesar esta primera barrera, comenzaron a forzar las puertas de distintos departamentos. En ese marco, uno de ellos, de una patada, destrozó la cerradura del departamento en planta baja “D” y consiguió entrar sin mayores obstáculos.
La víctima no se encontraba en su domicilio y recién tomó conocimiento cuando su hermana lo alertó minutos después, alrededor de la 01:30 de lo que había acontecido. El saldo fue contundente: una computadora portátil, una suma millonaria de dinero en efectivo —más de un millón y medio de pesos— y una pava eléctrica.
Eso no fue todo. A las pérdidas hay que sumarle la reaparación de la puerta y el costo de la cerradura que quedó inutilizada. Cuando el propietario llegó, cerca de las 01:39, encontró su hogar violentado y un vacío que iba más allá de los objetos robados. Así, la sensación de vulnerabilidad se extendió más allá del daño material.
Las filmaciones aportadas muestran a dos hombres con capuchas merodeando en los pasillos del edificio a las 19:52, aunque el ingreso habría ocurrido varias horas más tarde, ya de madrugada. Vecinos señalaron que podrían tratarse de los mismos delincuentes que habrían actuado en ocasiones anteriores en el mismo complejo. Con esos indicios, la investigación quedó caratulada como robo agravado, mientras los damnificados conviven con la certeza de que el edificio se ha vuelto terreno de un acecho constante y calculado.
