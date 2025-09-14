Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600

El precio de los combustibles volvió a subir en la ciudad / Demian Alday

El precio de los combustibles tuvo ayer un nuevo incremento que tomó por sorpresa a los automovilistas, quienes al momento de cargar se encontraron con la novedad de que el litro de nafta premium ya supera los 1.600 pesos, según la petrolera.

En la Ciudad, donde YPF y Shell tienen una porción significativa del mercado, ambas empresas actualizaron a la medianoche sus respectivas pizarras de precios.

Con el aumento, en las estaciones de servicio de la petrolera de bandera nacional el valor del litro de nafta súper alcanza los $1.370 y la premium los $1.618. Mientras, el precio del gasoil ronda entre $1.347 y $1.551, según la calidad.

El impulso, según fuentes del mercado, lo dio un aumento del 4% a los biocombustibles (se mezclan con el hidrocarburo) que aplicó el Gobierno sobre el final de la semana.

Con el retoque a las pizarras ya se habla de subas del 5 al 6% en los últimos 45 días.

El aumento sin aviso responde a una disposición del gobierno nacional, que en el mes junio de este año derogó la obligación que tenían las empresas de informar sobre los aumentos o disminuciones en los valores de los combustibles.

En consecuencia, un mercado que solía ser transparente en cuanto a la evolución de sus precios ahora carece de esa visibilidad. En el sector, defienden esta medida comparándola con otros mercados, como el de alimentos, donde los precios de productos como la leche no se informan de manera oficial.

Además, con este nuevo incremento, se registró que en el transcurso de los últimos trece días, Shell concretó cuatro ajustes en el precio de su combustible, generando un notable aumento en el costo para los automovilistas.

El primer aumento se había registrado el 31 de agosto, cuando la nafta V-Power de la marca alcanzó un valor de $1715. Pocos días después, el 6 de septiembre, el precio se modificó nuevamente, llegando a $1729. Al día siguiente, el 7 de septiembre, se produjo una tercera suba que llevó el litro a $1738. Finalmente, este 13 de septiembre, se concretó el cuarto incremento, con la nafta V-Power cotizando a $1752.

Esta situación se hizo visible a través de los mismos usuarios que al llevar un seguimiento de precios compartieron fotos de los cambios en las pizarras de las estaciones de servicio.

“Pudimos corroborar los cuatro aumentos en las estaciones de servicio de Shell en un lapso de menos de dos semanas”, relató uno de los usuarios que monitoreó los precios.

Este control ciudadano permitió constatar la frecuencia de los ajustes, que contrastó con la situación de otras compañías del sector.

El último aumento ocurrió el mes pasado, fecha en que la petrolera aplicó un incremento del 1,2% por la actualización parcial de los impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono, establecida por el decreto 522 publicado en el Boletín Oficial.

Según la Secretaría de Energía, la venta al público cayó un 1,16 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.