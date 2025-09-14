El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Ocurrencias: Maduro adelanta la Navidad y Milei quiere retrasar octubre
Parejas abiertas del 2025: libertad, confianza y deseo: los sentimientos fundantes
Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza
Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un golpe de día y bajo la apariencia de una mudanza fue ejecutado por “inquilinos” que, además, no pagaron
En una vivienda ubicada en calle 67 entre 119 y 120, en La Plata, una mujer de 49 años vivió una de las experiencias más amargas de su vida.
Durante meses había alquilado una habitación de su casa a una pareja que se presentó como “Ezequiel y Sol” pero que nunca llegó a conocer realmente.
Al principio parecía un acuerdo simple, pero con el paso del tiempo la convivencia se tornó difícil y cargada de tensiones.
El hombre llegó a advertirle que, al haber llevado a un menor a la casa, nadie podría sacarlos de allí, insinuando que buscaban quedarse con la vivienda. Esa advertencia generó desconfianza y un clima de hostilidad que fue creciendo día a día.
Según pudo saber este diario, la pareja acusada le comunicó que se marcharían antes del 19 de este mes porque habían conseguido un terreno en la zona de Los Hornos.
La dueña creyó que por fin se cerraba una etapa incómoda. Pero ese mismo día, cuando salió de su casa cerca del mediodía y regresó alrededor de las 16 horas, se encontró con un panorama devastador.
LE PUEDE INTERESAR
La jueza Makintach pide la nulidad de la acusación
LE PUEDE INTERESAR
Estafa cripto en La Plata: una plataforma en la mira
La vivienda estaba prácticamente vacía: los muebles, los electrodomésticos y hasta los revestimientos de machimbre que cubrían paredes y techo habían desaparecido.
El interior estaba sucio, con restos del desmantelamiento. La sensación inmediata fue de desolación.
Los objetos faltantes eran parte esencial de su negocio como arrendataria. Un televisor, una cama de una plaza, la heladera, la cocina y un lavarropas automático ya no estaban.
A eso se sumó la pérdida del machimbre arrancado de paredes y techo, lo que dejó la casa en un estado de abandono y destrucción.
La dueña, al recorrer cada rincón, se encontró con la desolación de los ambientes vacíos y un silencio que contrastaba con la imagen de su hogar horas antes.
Una vecina aportó un dato clave: vio un camión estacionado y observó a la pareja cargando los objetos. Sin embargo, interpretó que se trataba de una mudanza común y corriente.
No pudo precisar ni color ni modelo del vehículo, lo que limita las pistas. Tampoco se pudo confirmar la existencia de cámaras de seguridad en la zona que ayuden a reconstruir el movimiento de los autores.
Los inquilinos desaparecieron con todo lo que pudieron llevarse. Sin lugar a dudas, ambos se aprovecharon de la confianza inicial de un alquiler para quedarse con lo ajeno y huir, dejando tras de sí un daño económico evidente y un fuerte impacto emocional.
La investigación quedó caratulada como hurto agravado. Lo que comenzó como un contrato de convivencia terminó en un vaciamiento de vivienda que la damnificada tardará tiempo en recuperar.
Más allá de los bienes materiales, lo que queda es la marca de la falta de palabra algo que, en la actualidad, ha perdido valor. Ahora la damnificada se enfrenta a las pérdidas materiales y a la bronca e impotencia que le genera haber sido engañada de la peor forma.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí