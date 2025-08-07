Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |UNA CAUSA HABITUAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos

Aunque el 90% reconoce el riesgo de usar el teléfono mientras maneja, el 41% no deja de hacerlo, revela una encuesta de la Defensoría

7 de Agosto de 2025 | 02:46
Edición impresa

Aunque la gran mayoría de los conductores reconoce el riesgo que implica tanto para ellos como para terceros uso del teléfono al manejar -y de hecho algunos hasta admiten haber sufrido ya algún accidente vial a causa de él- casi la mitad no toma ninguna medida para evitarlo.

Esta peligrosa contradicción, que se traduce a diario en siniestros viales con heridos, constituye uno de los hallazgos una nueva encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El trabajo, que se realizó como parte de la campaña “Desconectá para conectar”, una iniciativa que busca repensar el uso que le damos a las pantallas, expone en cifras el alto impacto que tiene el uso de celulares en la conducción y la baja conciencia que se tiene de él.

“Existe una brecha entre creencias y comportamientos, por lo que es necesario profundizar en un mensaje de concientización que muestre el peligro real al que nos enfrentamos con esta práctica”, explicó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al presentar los resultados de la investigación.

UN RIESGO NATURALIZADO

Al analizar las reacciones de los conductores ante una llamada entrante, el estudio muestra qué cuatro de cada diez (el 41%) no duda en atender: mientras que el 13,4% lo hace sin dejar de conducir, el 28,2% utiliza manos libres o altavoz, alternativas que también suelen ser causas de distracción.

En este aspecto, sólo el 33,4% de los conductores consultados dijo que prefiere no atender y un 24,6% aseguró que elige detenerse para contestar.

Con respecto a los mensajes, la encuesta pone en evidencia cómo un alto porcentajes de los conductores utiliza los momentos de pausa en el tránsito para ocuparse de ellos pese al riesgo de perder atención.

LE PUEDE INTERESAR

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano

LE PUEDE INTERESAR

Por las vías en obra, otro pedido de micro gratis

Concretamente, el 43,8% de los consultados admitió que revisa los mensajes recibidos mientras espera un semáforo en rojo, el 34,8% aguarda a finalizar el viaje y un 5,5% confiesa leer y responder sin dejar de manejar. Además, un 12,3% opta por contestar con audios y un 8,8% sólo lee sin responder.

Al indagar sobre los hábitos de ubicación del dispositivo dentro de los vehículos, el estudio halló también una fuerte tendencia a incurrir en prácticas inseguras. Y es que el 30% reconoció que lo coloca en el tablero o un soporte, el 19% dijo que lo deja en el asiento, el 14% afirmó que lo guarda en el bolsillo y un 2% admitió que lo sostiene en la mano al conducir.

Aun con estos comportamientos, el 64% de los consultados considera el uso del teléfono al volante como “muy peligroso”, y un 12% reconoce haber tenido ya incidentes relacionados con él: desde maniobras bruscas (6,4%) hasta choques (3,8%) o multas (1,6%).

PROBLEMA DE OTROS

Un dato llamativo que surge del sondeo es que la preocupación sobre la peligrosidad aumenta cuando la conducta la tiene otro: el 46,6% siente inquietud al ver a alguien usando el teléfono mientras maneja y un 39,7% afirma que le molesta o enoja. Esta percepción refuerza la sensación colectiva de peligro, aunque no siempre se traduzca en cambios de hábitos propios.

En cuanto a las normas vigentes, el 79% apoya totalmente la prohibición de usar teléfonos al conducir y el 78% considera que las sanciones deberían ser más duras pese a que en muchos casos (dado la incidencia de uso) esas multas podrían recaer sobre si.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de La Ciudad

Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal

Los docentes de la UNLP confirmaron el paro de la próxima semana

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano

Por las vías en obra, otro pedido de micro gratis
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla