Espectáculos |HABLARON AMBOS PROTAGONISTAS

Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi

Declaraciones desgarradoras se vivieron ayer en los tribunales. Ella contó su historia pero él dice que es todo mentira

7 de Agosto de 2025 | 03:06
Edición impresa

Empezó el juicio a Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, por abuso sexual con acceso carnal, agravado por daño en la salud mental de la víctima, y empezó con escandalosas declaraciones y cruces entre la pareja: Contardi declaró que Prandi miente, y la actriz y modelo realizó una serie de confesiones “desgarradoras”.

En la primera audiencia del juicio, el empresario gastronómico sostuvo: “Nunca pensé estar acá. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida. Siempre fueron consentidas”.

Y dijo que Prandi era “una mujer libre” y que “no estaba encerrada”.

Prandi dijo todo lo contrario. Para que no se crucen, se intentó todo tipo de maniobras: primero pensaron en desalojar a Contardi de la sala para que ella esté tranquila y pueda declarar sin intimidaciones; finalmente colocaron un biombo frente al padre de Mateo y Rocco para que ella no pudiera verlo dentro de la sala mientras declaraba.

Y así, Prandi habló. Y dijo que Contardi “era super controlador. Él me chequeaba todo, cuando viajaba me chequeaba absolutamente todo”. En la primera etapa de la relación “ya terminé con ataques de pánico”. Después de un primer noviazgo y separación, volvieron en 2008. En esa segunda etapa se dieron los abusos. Mientras lo relataba, a través del biombo ella le gritó “basura, me quería escapar de vos”.

“Era un infierno”, declaró Prandi al relatar los ataques y contar los detalles de la violenta relación. “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” y “no vas a cumplir más años”, le decía Contardi.

Julieta Prandi, ayer en Tribunales

Además, la denunciante sostuvo que el padre de sus hijos “ejercía un control absoluto” sobre ella. Lo graficó en episodios donde la llevaba y traía hasta el trabajo sin permitirle estar sola, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó Prandi, quien reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

 

