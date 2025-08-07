Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |MIENTRAS DIPUTADOS DEBATÍA PROYECTOS INCÓMODOS PARA EL GOBIERNO

Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos

Como parte del imponente despliegue, la Policía avanzó sobre los manifestantes para evitar que cortaran el tránsito

Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos

El camión hidrante inicia la “acción disuasoria” contra los manifestantes / Captura de video

7 de Agosto de 2025 | 02:27
Edición impresa

Las inmediaciones del Congreso Nacional volvieron a mostrar ayer un clima de confrontación entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que se movilizaron con múltiples consignas contra el gobierno de Javier Milei. En la jornada en la que adentro del recinto se debatió una batería de leyes como la que busca destinar más fondos para las universidades y para el Hospital Garrahan, las calles porteñas se poblaron de agrupaciones sociales y políticas, pero también de docentes, médicos y jubilados que marcharon como cada miércoles, esta vez para rechazar el veto al aumento previsional que aprobó días atrás el Senado. El momento de máxima tensión llegó cuando la Policía avanzó sobre un grupo de manifestantes y los repelió con el camión hidrante y gas lacrimógeno.

En ese escenario, el Parlamento amaneció vallado para evitar que las personas que protestaban se acercaran al edificio, blindado además por un importante despliegue de efectivos. Por orden del ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se aplicó el protocolo antipiquetes con una numerosa presencia de móviles -entre ellos camiones hidrantes que avanzaron sobre los manifestantes- y personal de infantería de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval.

También fue nutrido el grupo de policías de la Ciudad que dispuso el gobierno porteño para reforzar al operativo.

De acuerdo a distintos reportes, cerca de las 15.30 las fuerzas federales cortaron parte del tráfico vehicular en las avenidas linderas a la Plaza de los Dos Congresos y rodearon a un grupo de jubilados que enarbolaban pancartas contra el veto de Milei, pese a que lo hicieron mientras los semáforos estaban en rojo y sin interrumpir el tránsito.

En paralelo, personal policial cerró la avenida Entre Ríos, en dirección hacia Av. Callao, donde llevaron a los jubilados hasta la vereda y se retiraron del lugar, tras colocar unas vallas.

MÁXIMA TENSIÓN

Ya pasadas las 16, cuando las columnas de manifestantes intentaban avanzar por la avenida De Mayo, aparentemente para enfrentar a los policías, los agentes porteños respondieron con el camión hidrante, los gases lacrimógenos y empujando con los escudos a quienes se movilizaban para que lo hicieran sobre la vereda y no sobre la calle.

LE PUEDE INTERESAR

Grabois mete presión en el PJ sobre el filo de la inscripción de alianzas

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

De acuerdo a las imágenes que pudieron verse por televisión, hubo insultos, corridas, forcejeos y varios afectados que, por efecto de los gases, cayeron al piso y comenzaron a frotarse los ojos. Desde el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), convocado por la Defensoría del Pueblo, reportaron al menos 20 asistidos por molestias en los ojos, la piel y la respiración. Entre ellos, un periodista y un fotógrafo que cubrían los hechos.

Uno de los testimonios que trascendió como símbolo de la heterogénea marcha de ayer fue el de Silvina, una abuela que viajó desde Trelew (Chubut) a la ciudad de Buenos Aires junto a su nieta Ámbar, para acompañarla en su tratamiento en el Hospital Garrahan.

“Los médicos son muy importantes para nosotros”, le dijo a la prensa presente en el lugar, y advirtió: “Estamos acá para acompañarlos a ellos y al establecimiento donde le salvaron la vida a mi nieta. Le pedimos a los diputados que aprueben la ley de emergencia por su pueblo y no por el Presidente”.

Además de jubilados y médicos y administrativos nucleados en ATE y en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, la convocatoria contó también con representantes del sindicato de Vialidad Nacional, organismo cuya disolución quedó en suspenso por una medida judicial.

Marcharon a su vez trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), colectivos de artistas y organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.

Aunque ruidosa, la manifestación de ayer estuvo lejos de tener el acompañamiento que tuvieron marchas como las federales universitarias que enfrentó este Gobierno desde su asunción.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de Política y Economía

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Educación y salud: de qué tratan las dos inciativas

Grabois mete presión en el PJ sobre el filo de la inscripción de alianzas

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla