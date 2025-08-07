Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado

Mientras la Justicia avanza en el recupero de las ampollas de fentanilo de uso clínico elaboradas y comercializadas por Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma SA, que fueron contaminadas con dos tipos de bacterias y luego vendidas a hospitales y clínicas, se estableció que previo a la alerta emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), fueron aplicadas más de 33.000 dosis a pacientes internados con patologías graves.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, también evalúa las responsabilidades penales de los responsables de la producción y venta del medicamento adulterado, que hasta ahora vinculan a la muerte de 68 personas, 15 de ellas en La Plata, y hay 20 en estudio.

De acuerdo a los informantes, Kreplak determinó que las 154.530 ampollas que formaban parte del lote 31.202 fueron vendidas en su totalidad y que de ellas 33.731 dosis fueron suministradas.