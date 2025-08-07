Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
La procesión culminó a medianoche, con la primera misa de la jornada de celebración. A las 18, el evento central con el jubileo
A pesar de que la peregrinación comenzaba a las 20, cientos de personas se presentaron ayer horas antes en la parroquia San Benito (calle 200 y 43) de Lisandro Olmos, en vísperas de la celebración del Día de San Cayetano.
Con el objetivo de celebrar al patrono del Pan y el Trabajo, miles de platenses fueron parte de la tradicional peregrinación desde Olmos hasta el santuario ubicado en la avenida 44 entre 29 y 30.
Minutos después de las 20, la multitud repleta de fieles inició la caminata de unos 10 kilómetros bajo el lema “Con San Cayetano celebramos la dignidad del trabajo”. Instantes previos a la medianoche y con un termométro cercano a los 8 grados, la aglomeración de personas llegó a la Iglesia de San Cayetano. Allí, realizaron la primera misa de una jornada llena de actividades.
Hoy se realizarán misas durante todo el día (a las 0, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 21 horas).
Asimismo, se llevará a cabo el Jubileo de los Trabajadores desde las 18 en el Santuario y Parroquia de San Cayetano. Allí, se espera la tradicional procesión con la imagen de San Cayetano por los alrededores del Santuario, rezando por los distintos sectores del trabajo. A posteriori, el Arzobispo de la Ciudad, Monseñor Gustavo Carrara, presidirá la misa cuya oración será “por el trabajo, el respeto a la dignidad del trabajador y el poder llevar el pan a la mesa de los hijos”, advirtieron desde el arzobispado.
En la misa también se recolectarán alimentos y al final, sacerdores bendecirán las manos de los trabajadores.
No obstante, las puertas del santuario están abiertas desde temprano para que los fieles sean parte de los actos. También habrá sacerdotes disponibles para la confesión durante toda la jornada.
En Argentina, se conoce a San Cayetano como el santo de los gestores administrativos, que ayuda a proveer y proteger el trabajo por lo que se denomina el “Padre de la Providencia” o “Patrono del Pan.
Como todos los años, la peregrinación por la figura del Patrono del Pan y del Trabajo es símbolo de esperanza para aquellos que buscan trabajo y una vida mejor.
A lo largo de los años, ante las repetidas crisis económicas, la figura de San Cayetano cobró una relevancia insoslayable.
Con el histórico lema “Paz, Pan y Trabajo” como bandera, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional La Plata -que integra Berisso, ensenada, Magdalena, General Paz, Brandsen y Punta Indio-, junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (Autónoma y de los Trabajadores) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocaron a movilizar a todos los trabajadores en el marco de la jornada de conmemoración del legado.
La misma comenzará hoy a las 17.15 en 44 y 30, zona lindera al Santuario y Parroquia de San Cayetano.
Miles de fieles caminaron cerca de 7 kilómetros por la 44 / EL DIA
