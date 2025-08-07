Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |HOY, AMPLIA AGENDA RELIGIOSA Y PROCESIONES

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano

La procesión culminó a medianoche, con la primera misa de la jornada de celebración. A las 18, el evento central con el jubileo

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano

La peregrinación terminó cerca de la medianoche con misa / EL DIA

7 de Agosto de 2025 | 02:45
Edición impresa

A pesar de que la peregrinación comenzaba a las 20, cientos de personas se presentaron ayer horas antes en la parroquia San Benito (calle 200 y 43) de Lisandro Olmos, en vísperas de la celebración del Día de San Cayetano.

Con el objetivo de celebrar al patrono del Pan y el Trabajo, miles de platenses fueron parte de la tradicional peregrinación desde Olmos hasta el santuario ubicado en la avenida 44 entre 29 y 30.

Minutos después de las 20, la multitud repleta de fieles inició la caminata de unos 10 kilómetros bajo el lema “Con San Cayetano celebramos la dignidad del trabajo”. Instantes previos a la medianoche y con un termométro cercano a los 8 grados, la aglomeración de personas llegó a la Iglesia de San Cayetano. Allí, realizaron la primera misa de una jornada llena de actividades.

Hoy se realizarán misas durante todo el día (a las 0, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 21 horas).

Asimismo, se llevará a cabo el Jubileo de los Trabajadores desde las 18 en el Santuario y Parroquia de San Cayetano. Allí, se espera la tradicional procesión con la imagen de San Cayetano por los alrededores del Santuario, rezando por los distintos sectores del trabajo. A posteriori, el Arzobispo de la Ciudad, Monseñor Gustavo Carrara, presidirá la misa cuya oración será “por el trabajo, el respeto a la dignidad del trabajador y el poder llevar el pan a la mesa de los hijos”, advirtieron desde el arzobispado.

En la misa también se recolectarán alimentos y al final, sacerdores bendecirán las manos de los trabajadores.

LE PUEDE INTERESAR

Por las vías en obra, otro pedido de micro gratis

LE PUEDE INTERESAR

Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras

No obstante, las puertas del santuario están abiertas desde temprano para que los fieles sean parte de los actos. También habrá sacerdotes disponibles para la confesión durante toda la jornada.

En Argentina, se conoce a San Cayetano como el santo de los gestores administrativos, que ayuda a proveer y proteger el trabajo por lo que se denomina el “Padre de la Providencia” o “Patrono del Pan.

Como todos los años, la peregrinación por la figura del Patrono del Pan y del Trabajo es símbolo de esperanza para aquellos que buscan trabajo y una vida mejor.

A lo largo de los años, ante las repetidas crisis económicas, la figura de San Cayetano cobró una relevancia insoslayable.

PRESENCIA GREMIAL

Con el histórico lema “Paz, Pan y Trabajo” como bandera, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional La Plata -que integra Berisso, ensenada, Magdalena, General Paz, Brandsen y Punta Indio-, junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (Autónoma y de los Trabajadores) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocaron a movilizar a todos los trabajadores en el marco de la jornada de conmemoración del legado.

La misma comenzará hoy a las 17.15 en 44 y 30, zona lindera al Santuario y Parroquia de San Cayetano.

Miles de fieles caminaron cerca de 7 kilómetros por la 44 / EL DIA

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de La Ciudad

Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal

Los docentes de la UNLP confirmaron el paro de la próxima semana

Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos

Por las vías en obra, otro pedido de micro gratis
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla