Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |LOS NODOCENTES DEBATÍAN ANOCHE LOS PASOS A SEGUIR

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

La huelga se realizará lunes, miércoles y jueves. El martes es aniversario de la Universidad y el viernes feriado turístico

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Adulp adhiere al plan de lucha convocado por CONADU / Adulp

7 de Agosto de 2025 | 02:47
Edición impresa

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata paralizarán las actividades la próxima semana. Habrá protesta en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias. Para los alumnos puede haber complicaciones para inscribirse a las materias cuatrimestrales de la segunda etapa del año si los nodocentes se suman a la huelga, mientras que para los estudiantes del sistema preuniversitarios no habrá clases (Anexa, Nacional, Liceo y el bachillerato de Bellas Artes).

A las medidas de fuerza que adoptarán la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp), se sumará que el martes no habrá actividades por el 120º aniversario de la Universidad Nacional de La Plata. Lo mismo ocurrirá el viernes 15 de agosto, ya que es un feriado turístico, según lo decidió el gobierno nacional.

DOCENTES A LA HUELGA

El Plenario de secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (Conadu) resolvió comenzar el plan de lucha del segundo semestre del ciclo lectivo con la realización de una semana completa de paro desde el próximo lunes 11 de agosto.

Ante esa medida, Adulp realizó ayer una asamblea extraordinaria en la que delinearon la protesta que se llevará a cabo la próxima semana. Luego de un intenso debate, se resolvió por unanimidad adherir al plan de lucha propuesto por Conadu para realizar la huelga el lunes, miércoles y jueves próximos.

A su vez, ya se planteó la posibilidad de que desde el 18 de agosto haya paros rotativos de 48 horas en las semanas siguientes.

Carlos De Feo, secretario general de Conadu, dijo que “la situación salarial que estamos viviendo en las universidades es histórica. No hemos vivido nunca en nuestro país una caída salarial de estos niveles. Pero nuestros reclamos no pueden ser sectoriales; las y los universitarios debemos aportar y confluir con las demandas de los distintos sectores que hoy sufren las consecuencias del programa de gobierno en todo el país”.

LE PUEDE INTERESAR

Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos

LE PUEDE INTERESAR

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle trabajo a San Cayetano

En ese contexto, ya se prepara una nueva marcha federal universitaria para fines de este mes.

Si bien la Cámara de Diputados de la Nación le dio ayer media sanción a la ley de financiamiento universitario y aún debe tratarse en el Senado del Congreso Nacional, en el sector prevén que ante la posibilidad de convertirla en ley, desde el Ejecutivo nacional haya un veto de la misma.

PARITARIA NODOCENTE

Una de las novedades de esta semana es que el Gobierno Nacional convocó a paritarias a los nodocentes. Ese encuentro del martes marcó el plenario que realizaban anoche en la Federación nacional de trabajadores nodocentes (Fatun) donde analizaban la propuesta que hizo Educación nacional al sector y no había indicios ciertos sobre la postura de la federación.

Ese llamado podría ser un elemento para que los nodocentes no se plieguen a las medidas convocadas por los docentes para paralizar la actividad la próxima semana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Docentes de la UNLP confirmaron una semana de paro en el regreso de las clases
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Quién es el candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner que sufrió un revés judicial

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este jueves 7 de agosto

Jueves fresco y nublado en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Deportes
VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV
VIDEO. La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Palacios a la par porque su venta está frenada
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
VIDEO. Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla