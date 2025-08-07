Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |FRENÓ SUS OPERACIONES POR TIEMPO INDETERMINADO

La caída de ventas impacta en una acería de Bragado

Acerbag es la empresa privada más grande de esa ciudad bonaerense. Incertidumbre e inquietud por los empleos

La caída de ventas impacta en una acería de Bragado

La acería de capitales brasileños dejó de producir / Web

7 de Agosto de 2025 | 02:22
Edición impresa

La siderúrgica Acerbrag, la mayor empresa privada de la ciudad bonaerense de Bragado con 600 trabajadores, anunció la suspensión de sus operaciones por tiempo indeterminado, debido a la caída en las ventas que afecta a ese sector fabril.

Así, los habitantes de la ciudad bonaerense viven días de incertidumbre porque la empresa, que es la más importante del distrito con sede en el Parque Industrial, decidió detener su producción por tiempo indefinido y dejó en riesgo el empleo de 600 personas. La decisión golpeó de lleno a una comunidad que ya había recibido señales de alarma meses atrás, cuando paró sus operaciones entre febrero y marzo pasados.

El anuncio fue confirmado por la propia firma, de capitales brasileños, a través de una comunicación interna dirigida al personal. La noticia encendió todas las alertas, no solo entre los trabajadores que temen por sus fuentes laborales, sino también en el entramado económico local que depende en buena parte del movimiento que genera esta acería.

Acerbrag había atravesado la misma situación en febrero último, cuando detuvo las áreas de laminación y acería hasta entrado el mes de marzo, pero la suspensión de actividades ahora es por tiempo indefinido.

La empresa emplea de manera directa a unos 600 trabajadores, y es uno de los principales agentes productivos y económicos de Bragado, una ciudad de 46.000 habitantes situada a unos 270 kilómetros al oeste de La Plata.

Hace un año, en medio de la fuerte retracción del mercado, Acerbrag ya había despedido a 80 trabajadores, y poco después anunció una parada para agosto con el objetivo de cambiar un transformador por uno de mayor capacidad, una inversión pensada para aumentar la productividad, por lo que no alarmó a la comunidad.

Voceros de la empresa dijeron al canal Bragado TV que “frente a la falta de expectativas de mejoras en la demanda y ante la sostenida crisis industrial que sigue golpeando al sector siderúrgico y particularmente a Acerbrag, la empresa deberá parar nuevamente sus operaciones a partir de la semana próxima”. Sin embargo la producción de la planta en julio fue de unas 23.000 toneladas, una cifra que para los trabajadores es “aceptable” teniendo en cuenta el contexto actual.

Además de los inconvenientes para las ventas de la empresa, los trabajadores enfrentan una situación salarial difícil, ya que la paritaria de 2024 demandó más de diez meses de negociación, y aunque ya se acordó la de 2025, todavía está pendiente la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La crisis en Acerbrag se suma a la de otras grandes firmas del sector, como Ternium, Tenaris o Acindar, un segmento fabril que , controlada por Arcelor Mittal. La industria siderúrgica abastece a sectores clave como la construcción, el agro, la industria automotriz y la línea blanca.

