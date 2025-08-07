Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Estudiantes buscará otro resultado positivo en el torneo Clausura cuando este noche desde las 21 reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza en UNO, entonado por sus triunfos en fila contra Huracán y Racing, que de alguna disiparon los nubarrones arriba del ciclo de Eduardo Domínguez.

El partido calza justo en la previa del partido clave por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño en Asunción, por eso el entrenador está pensando en guardar algunos jugadores, para que lleguen de la mejor manera y otros porque directamente no puede utilizarlos ya que están suspendidos o con alguna lesión que les impide ser de la partida.

En ese sentido Estudiantes buscará contra la Lepra mendocina sumar otro resultado positivo que le permita seguir en el lote de los punteros de la zona A y eso le infle el colchón de puntos para no tener obligaciones en las últimas fechas, siempre y cuando avance en la Copa, porque son los únicos compromisos que le quedan por delante.

Está claro que es el favorito para quedarse con los tres puntos por la calidad de planteles y por la localía. PEro de ninguna manera asoma como un partido sencillo ni mucho menos. El rival llega con buenas producciones, no en este torneo sino en todo el año, siempre con Sebastián Villa como el jugador más desequilibrante y capaz de complicar a la defensa si tiene espacios.

En la sumatoria de puntos en lo que va de 2025 tiene más que Estudiantes. Tiene 31 unidades, cuatro más que el Pincha. De hecho hoy es el último clasificado a la próxima Copa Sudamericana, un objetivo más que importante para este club que ascendió hace dos años y además de buenos jugadores tiene apoyo económico.

Uno de los objetivos de Estudiantes es meterse en una competencia internacional y por eso no tiene margen de error esta noche: una derrota lo alejaría de un rival directo más allá de que queda mucho camino por recorrer todavía.

Los puntos en juego asoman como seductores en ese sentido para los dos y para los albirrojos principlamente porque es muy posible que la próxima fecha en su visita a Banfield realice muchas modificaciones pensando en la revancha contra Cerro Porteño. A esta altura del año es más importante ese partido que los del torneo local.

Para esta noche Domínguez tiene decidido realizar algunas modificaciones. Por un lado no podrá utilizar a Alexis Castro, que se fue expulsado en Avellaneda contra Racing. Además no podrá contar con los volantes Ezequiel Piovi y Gabriel Neves. Tampoco con el extremo Joaquín Tobio Burgos y la idea es no exigir a Edwuin Cetré. Por eso en la semana trabajaron los juveniles Mikel Amondarian y Fabricio Pérez que se pararían con Santiago Ascacibar, Crisitan Medina y posiblemente con Tiago Palacios, quien por ahora sigue en el plantel ya que su transferencia al fútbol ruso está más que estancada.

La duda la tiene en ofensiva, ya que si bien Guido Carrillo se entrenó a la par lo mejor sería preservarlo luego de su intervención en el tabique. Por eso todo indica que la chance será para Lucas Alario, quien no pasará a Tigre y seguirá en el plantel albirrojo en lo que queda de la temporada. Hoy tendrá, entonces, una chance más que interesnate.

En defensa por la derecha seguirá el pibe Gómez y la dupla de marcadores centrales serían Leandro González Pirez y Facundo Rodríguez mientras que por la banda izquierda se parará Santiago Arzamendia. El Pincha va por otro buen resultado.

Fernando Muslera, el arquero que le dio seguridad a la defensa