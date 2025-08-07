Gimnasia apuesta a ganador

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde las 17, y con el arbitraje de Pablo Echavarría, enfrenta en Mendoza a Godoy Cruz. El Lobo se presenta con un cambio
Desde las 17, Gimnasia visita a Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte con la ilusión de seguir de buena racha en el campeonato. El árbitro del encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B del Clausura, será Pablo Echavarría, se podrá ver por ESPN Premium y también tendrá transmisión del Equipo Deportivo de La Redonda.
Sin dudas, la victoria ante Independiente le trajo tranquilidad a Gimnasia durante el breve receso que hubo en el campeonato. El equipo mostró una buena versión y disputó uno de sus mejores partidos del año ante un rival duro y que se reforzó bien. Sin embargo, hoy quiere revalidarlo fuera de casa, donde le cuesta mucho conseguir puntos.
Para el encuentro de esta tarde, Alejandro Orfila no tocará demasiado el equipo, pero deberá realizar una variante obligada. Pedro Silva Torrejón quedó descartado por una molestia muscular por lo que será reemplazado por el juvenil, Juan Manuel Villalba. Más allá de esto, la lesión no es de mayor gravedad por lo que el lateral izquierdo volvería para el partido ante Lanús en el Bosque. Después, será la base del equipo que derrotó al Rojo como local por la tercera fecha del campeonato. Por su parte, entre los concentrados, volverán Bautista Merlini y Alejandro Piedrahíta, mientras que el flamante refuerzo, Sebastián Lomónaco, se subió al avión y forma parte de la delegación.
El DT quedó conforme con el rendimiento del equipo y en estas casi dos semanas de parate que hubo, trabajó en algunos aspectos importantes como la definición. Tanto Orfila como los jugadores saben que la efectividad va a ser vital esta tarde, en un reducto complicado donde Godoy Cruz se hace fuerte. Además el Lobo quiere mantener la intensidad que mostró ante Independiente y también en algunos tramos ante San Lorenzo, donde elaboró chances de peligro y mostró mayor solidez defensiva.
Enfrente llega un Tomba que quiere su primera victoria en el campeonato, ya que empató los tres encuentros que disputó. Con la mente en Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, donde jugará el jueves 14 el choque de ida como visitante, la idea de su entrenador, Esteban Solari, es poner mayoría de titulares para no descuidar el campeonato. La rotación la podría hacer el próximo fin de semana, cuando el elenco mendocino juegue ante River en el Monumental.
Pol Fernández seguirá siendo titular y el creador en el mediocampo, mientras que nuevamente Santino Andino y Agustín Auzmendi compondrán el ataque. Al igual que el Lobo, al Tomba le cuesta mucho marcar goles, ya que solo le convirtió a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la primera fecha. Después, acumuló dos 0-0 ante Sarmiento y Talleres.
LE PUEDE INTERESAR
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Para Gimnasia, es una complicación ganar fuera del Bosque, ya que este año logró un solo triunfo: fue el 23 de febrero venció 1-0 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. Desde aquella jornada, pasaron cinco encuentros donde Gimnasia acumuló un empate y cuatro derrotas. Después, durante el 2025, de los nueve encuentros que disputó en el año como visitante, perdió en seis oportunidades.
Gimnasia y Godoy Cruz disputaron 22 partidos en toda la historia, con saldo a favor para el Lobo: ganó 10 encuentros, perdió 8 y empató 4 ante el Tomba. Por su parte, en sus visitas a Mendoza, el historial es adverso: en un total de 10 encuentros, el Lobo ganó tres veces, Godoy lo hizo en 5 ocasiones y empataron las tres restantes.
La última vez en Mendoza, fue caída del Lobo por 2-0 en 2023 / Archivo
La última vez en Mendoza, fue caída del Lobo por 2-0 en 2023 / Archivo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí