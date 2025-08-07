Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |TELEVISA ESPN PREMIUM Y TRANSMITE LA REDONDA

Gimnasia apuesta a ganador

Desde las 17, y con el arbitraje de Pablo Echavarría, enfrenta en Mendoza a Godoy Cruz. El Lobo se presenta con un cambio

Gimnasia apuesta a ganador
7 de Agosto de 2025 | 01:58
Edición impresa

Desde las 17, Gimnasia visita a Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte con la ilusión de seguir de buena racha en el campeonato. El árbitro del encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B del Clausura, será Pablo Echavarría, se podrá ver por ESPN Premium y también tendrá transmisión del Equipo Deportivo de La Redonda.

Sin dudas, la victoria ante Independiente le trajo tranquilidad a Gimnasia durante el breve receso que hubo en el campeonato. El equipo mostró una buena versión y disputó uno de sus mejores partidos del año ante un rival duro y que se reforzó bien. Sin embargo, hoy quiere revalidarlo fuera de casa, donde le cuesta mucho conseguir puntos.

Para el encuentro de esta tarde, Alejandro Orfila no tocará demasiado el equipo, pero deberá realizar una variante obligada. Pedro Silva Torrejón quedó descartado por una molestia muscular por lo que será reemplazado por el juvenil, Juan Manuel Villalba. Más allá de esto, la lesión no es de mayor gravedad por lo que el lateral izquierdo volvería para el partido ante Lanús en el Bosque. Después, será la base del equipo que derrotó al Rojo como local por la tercera fecha del campeonato. Por su parte, entre los concentrados, volverán Bautista Merlini y Alejandro Piedrahíta, mientras que el flamante refuerzo, Sebastián Lomónaco, se subió al avión y forma parte de la delegación.

El DT quedó conforme con el rendimiento del equipo y en estas casi dos semanas de parate que hubo, trabajó en algunos aspectos importantes como la definición. Tanto Orfila como los jugadores saben que la efectividad va a ser vital esta tarde, en un reducto complicado donde Godoy Cruz se hace fuerte. Además el Lobo quiere mantener la intensidad que mostró ante Independiente y también en algunos tramos ante San Lorenzo, donde elaboró chances de peligro y mostró mayor solidez defensiva.

Enfrente llega un Tomba que quiere su primera victoria en el campeonato, ya que empató los tres encuentros que disputó. Con la mente en Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, donde jugará el jueves 14 el choque de ida como visitante, la idea de su entrenador, Esteban Solari, es poner mayoría de titulares para no descuidar el campeonato. La rotación la podría hacer el próximo fin de semana, cuando el elenco mendocino juegue ante River en el Monumental.

Pol Fernández seguirá siendo titular y el creador en el mediocampo, mientras que nuevamente Santino Andino y Agustín Auzmendi compondrán el ataque. Al igual que el Lobo, al Tomba le cuesta mucho marcar goles, ya que solo le convirtió a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la primera fecha. Después, acumuló dos 0-0 ante Sarmiento y Talleres.

LA CUENTA PENDIENTE

Para Gimnasia, es una complicación ganar fuera del Bosque, ya que este año logró un solo triunfo: fue el 23 de febrero venció 1-0 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. Desde aquella jornada, pasaron cinco encuentros donde Gimnasia acumuló un empate y cuatro derrotas. Después, durante el 2025, de los nueve encuentros que disputó en el año como visitante, perdió en seis oportunidades.

EL HISTORIAL

Gimnasia y Godoy Cruz disputaron 22 partidos en toda la historia, con saldo a favor para el Lobo: ganó 10 encuentros, perdió 8 y empató 4 ante el Tomba. Por su parte, en sus visitas a Mendoza, el historial es adverso: en un total de 10 encuentros, el Lobo ganó tres veces, Godoy lo hizo en 5 ocasiones y empataron las tres restantes.

La última vez en Mendoza, fue caída del Lobo por 2-0 en 2023 / Archivo

 

Multimedia

La última vez en Mendoza, fue caída del Lobo por 2-0 en 2023 / Archivo

