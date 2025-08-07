Por las vías en obra, otro pedido de micro gratis

No aflojan las quejas por las condiciones en las que los usuarios de trenes toman el servicio en Tolosa desde el lunes pasado. Accesibilidad, falta de señalización, escaso espacio para una cantidad de usuarios que desborda la estación de 1 y 528 forman parte de los reclamos de los pasajeros, además del gasto extra que significa llegar hasta Tolosa o regresar al casco urbano desde esa localidad.

En ese contexto, desde la Defensoría Ciudadana de La Plata solicitaron a Trenes Argentinos que solucionen la situación para miles de vecinos que se ven afectados por la modificación.

Desde el lunes 4, los trenes no llegan a 1 y 44 (tampoco salen desde la cabecera) porque se realizan obras de mejoras en las vías. La medida es para todo agosto.

Luciana Bártoli, Defensora Ciudadana de La Plata, dijo que envió un pedido al presidente de Trenes Argentinos, Gerardo Boschín, para que se brinde una solución inmediata que subsane o brinde una medida paliativa a los usuarios del ramal Roca que están viviendo una pesadilla.

En ese sentido, Bártoli manifestó: “Entiendo la emergencia ferroviaria y la necesidad de realizar obras de mantenimiento; no obstante, es difícil comprender que la empresa no haya previsto soluciones alternativas o atenuantes para que los pasajeros lleguen a destino sin costo adicional, por ejemplo, o que hayan revisado previamente que la Estación de Tolosa esté en condiciones”.

Luego, indicó que “la situación es grave, precaria y los derechos de los pasajeros están vulnerados en diversos aspectos”. Así, la funcionaria cuestionó que “la empresa tampoco ha previsto ni ha evaluado la instalación de rampas transitorias para facilitar el ascenso y descenso de personas con discapacidad motriz, madres con cochecitos de bebés o niños con dificultades de movilidad”.

Bártoli exigió una solución inmediata para paliar el problema que ocasiona el aumento excesivo del gasto para todas las personas que deben pagar un boleto extra de transporte para llegar a las estaciones de Tolosa o La Plata. Sugirió un “pase gratuito” para los pasajeros que deban utilizar líneas de colectivos locales que cubran el tramo entre las Estaciones de Tolosa y La Plata de carácter temporario. La Municipalidad de La Plata había hecho un pedido similar.