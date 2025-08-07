Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas

En el marco de la denuncia que formuló la Agencia de Recaudación y Control Aduanero el 24 de mayo de 2024, donde expuso la existencia “de un esquema de facturación apócrifa para el aprovechamiento potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases imponibles tanto del Impuesto a las Ganancias como del Impuesto al Valor Agregado”, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a tres empresarios locales, sin prisión preventiva, a los cuales les impuso un embargo de entre 20 mil y 50 mil millones de pesos como caución real.

De acuerdo a fuentes judiciales, se trata de Juan Manuel Formino (42), José María Spinelli (54) y Joaquín Nicolás Hoz (31), a quienes el magistrado ya había indagado meses atrás, por lo que ahora terminó de definir su situación procesal.

Son hombres vinculados a múltiples negocios y con fuerte presencia comercial durante la gestión municipal que encabezó Julio Garro, período en el que habrían obtenido innumerables concesiones y emprendimientos por abultadas sumas de dinero.

A su vez, Juan Manuel Formino, que es sobrino de la principal acusada, la contadora Natalia Romina Foresio, que actualmente goza de una prisión morigerada en su domicilio, y Joaquín Nicolás Hoz, que resulta familiar de Spinelli, se desempeñaban como gerentes de Bakim SRL, una de las empresas más complicadas en la pesquisa.

Los otros acusados resultan ser Luis Mauricio Cortazzo, esposo de la contadora; Claudia Mariela Soria y su marido, Hugo Fernando Gatti.

Respecto del procesamiento para los tres empresarios, del resolutorio surge que a Formino y Spinelli los consideró autores del delito de “asociación ilícita” y de “lavado de activos con intervención de personas de existencia ideal”, en concurso real entre sí, aunque con una distinción sustancial.

Mientras al primero lo pone como organización de la supuesta banda constituida para cometer delitos financieros, al segundo lo ubica en calidad de jefe.

Respecto de Hoz, por su parte, si bien a entender del magistrado también participó de la misma maniobra, presuntamente lo hizo desde un plano de miembro y, por tanto, con una menor escala punitiva.

En el fallo además se dispuso -para los tres- el levantamiento del blanqueo, en caso de existir, “respecto de todas las personas físicas y jurídicas sobre las cuales cupo este auto de mérito, debiendo enviar las constancias presentadas con detalle de bienes exteriorizados”.

En tanto, a los fines de garantizar la cobertura del perjuicio causado, se trabó embargo preventivo sobre los siguientes bienes: “Los Palcos N° 307 y N°426 existentes en el estadio del Club Estudiantes de La Plata”, que pertenecerían a las familias Spinelli y Alayes, de acuerdo a voceros de tribunales; “las 15 unidades funcionales del predio Madero Harbour SA”;  “el departamento adquirido a la firma `El Nido BH` correspondiente a la unidad funcional perteneciente al edificio a construirse sito en la calle Zapata 359 y 369 de CABA”; “las parcelas de viñedo compradas a nombre de Juan Manuel Formino y Micaela Spinelli, hija de José María Spinelli, a la firma `Vino Tourism Argentina SRL`”; “el sistema financiero de las cuentas de Captain Hops SAS, Bakim SRL SAS y Kristal Nortte SAS, hasta cubrir la suma de diez mil millones de pesos”; “la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, dominio colocado AA354NA, adquirida a nombre de Captain Hops SAS, cuyas cédulas asociadas están a su nombre, así como de Candela y Micaela Spinelli -sus hijas- y Joaquín Nicolás Hoz; la que a la fecha se encuentra secuestrada” y “del vehículo marca Volkswagen modelo Golf dominio colocado AE588KV”, indica la resolución a la que este medio tuvo acceso.

Cabe destacar que el procesamiento sin prisión preventiva significa que los empresarios no irán presos, aunque deberán someterse a distintas reglas de conducta.

Por último, se indicó que en el desfile de testigos que tuvo el expediente se encontraría un importante empresario del rubro de la construcción, que gozaría de una cantidad de obras asombrosa.