Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |VINCULADOS A NEGOCIOS DE DISTINTOS RUBROS Y A LA CONTADORA NATALIA FORESIO

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas

Son Juan Manuel Formino, José María Spinelli y Joaquín Nicolás Hoz. No irán presos, pero tendrán embargos millonarios

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas

La contadora Foresio ahora enfrenta una vida más complicada / Web

7 de Agosto de 2025 | 03:01
Edición impresa

En el marco de la denuncia que formuló la Agencia de Recaudación y Control Aduanero el 24 de mayo de 2024, donde expuso la existencia “de un esquema de facturación apócrifa para el aprovechamiento potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases imponibles tanto del Impuesto a las Ganancias como del Impuesto al Valor Agregado”, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a tres empresarios locales, sin prisión preventiva, a los cuales les impuso un embargo de entre 20 mil y 50 mil millones de pesos como caución real.

De acuerdo a fuentes judiciales, se trata de Juan Manuel Formino (42), José María Spinelli (54) y Joaquín Nicolás Hoz (31), a quienes el magistrado ya había indagado meses atrás, por lo que ahora terminó de definir su situación procesal.

Son hombres vinculados a múltiples negocios y con fuerte presencia comercial durante la gestión municipal que encabezó Julio Garro, período en el que habrían obtenido innumerables concesiones y emprendimientos por abultadas sumas de dinero.

A su vez, Juan Manuel Formino, que es sobrino de la principal acusada, la contadora Natalia Romina Foresio, que actualmente goza de una prisión morigerada en su domicilio, y Joaquín Nicolás Hoz, que resulta familiar de Spinelli, se desempeñaban como gerentes de Bakim SRL, una de las empresas más complicadas en la pesquisa.

Los otros acusados resultan ser Luis Mauricio Cortazzo, esposo de la contadora; Claudia Mariela Soria y su marido, Hugo Fernando Gatti.

Respecto del procesamiento para los tres empresarios, del resolutorio surge que a Formino y Spinelli los consideró autores del delito de “asociación ilícita” y de “lavado de activos con intervención de personas de existencia ideal”, en concurso real entre sí, aunque con una distinción sustancial.

LE PUEDE INTERESAR

La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio

LE PUEDE INTERESAR

Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad

Mientras al primero lo pone como organización de la supuesta banda constituida para cometer delitos financieros, al segundo lo ubica en calidad de jefe.

Respecto de Hoz, por su parte, si bien a entender del magistrado también participó de la misma maniobra, presuntamente lo hizo desde un plano de miembro y, por tanto, con una menor escala punitiva.

En el fallo además se dispuso -para los tres- el levantamiento del blanqueo, en caso de existir, “respecto de todas las personas físicas y jurídicas sobre las cuales cupo este auto de mérito, debiendo enviar las constancias presentadas con detalle de bienes exteriorizados”.

En tanto, a los fines de garantizar la cobertura del perjuicio causado, se trabó embargo preventivo sobre los siguientes bienes: “Los Palcos N° 307 y N°426 existentes en el estadio del Club Estudiantes de La Plata”, que pertenecerían a las familias Spinelli y Alayes, de acuerdo a voceros de tribunales; “las 15 unidades funcionales del predio Madero Harbour SA”;  “el departamento adquirido a la firma `El Nido BH` correspondiente a la unidad funcional perteneciente al edificio a construirse sito en la calle Zapata 359 y 369 de CABA”; “las parcelas de viñedo compradas a nombre de Juan Manuel Formino y Micaela Spinelli, hija de José María Spinelli, a la firma `Vino Tourism Argentina SRL`”; “el sistema financiero de las cuentas de Captain Hops SAS, Bakim SRL SAS y Kristal Nortte SAS, hasta cubrir la suma de diez mil millones de pesos”; “la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, dominio colocado AA354NA, adquirida a nombre de Captain Hops SAS, cuyas cédulas asociadas están a su nombre, así como de Candela y Micaela Spinelli -sus hijas- y Joaquín Nicolás Hoz; la que a la fecha se encuentra secuestrada” y “del vehículo marca Volkswagen modelo Golf dominio colocado AE588KV”, indica la resolución a la que este medio tuvo acceso.

Cabe destacar que el procesamiento sin prisión preventiva significa que los empresarios no irán presos, aunque deberán someterse a distintas reglas de conducta.

Por último, se indicó que en el desfile de testigos que tuvo el expediente se encontraría un importante empresario del rubro de la construcción, que gozaría de una cantidad de obras asombrosa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de Policiales

Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente

La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio

Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad

Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
La Ciudad
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Los docentes de la UNLP confirmaron el paro de la próxima semana
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Por las vías en obra, otro pedido de micro gratis
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla