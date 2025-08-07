Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |CAMBIO DE INSTANCIA POR ORDEN JUDICIAL

La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio

La jueza Lescano avaló el planteo fiscal y prorrogó la preventiva al menor de 17 años por otros 180 días. El debate se haría a fin de año

La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio

Kim Gómez

7 de Agosto de 2025 | 03:00
Edición impresa

La causa por la muerte de Kim Gómez, registrada el pasado 25 de febrero en Altos de San Lorenzo, donde fue arrastrada durante 15 cuadras por delincuentes durante un robo automotor, fue elevado a juicio oral.

Según fuentes judiciales, en la mañana de ayer se desarrolló una audiencia clave, donde se determinó además que al joven de 17 años, sospechado como autor del ataque, se le prorrogue la prisión preventiva por otros 180 días.

Ambas medidas fueron anunciadas por la jueza María José Lescano a petición de la fiscal Carmen Ibarra.

Previo a la audiencia, Marcos Gómez, papá de Kim, utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a esta jornada: “Me toca salir a luchar otra vez. Llename de tu luz. Que no se apague tus gritos, ni tu nombre”.

En la causa hay otro acusado, también menor, pero de 14 años y por tanto inimputable.

Por eso se encuentra en un alojado en un instituto, lugar donde quedará alojado durante el lapso de dos años, según estableció la magistrada.

LE PUEDE INTERESAR

Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad

LE PUEDE INTERESAR

Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado

Sobre su situación de encierro hubo una contienda, que llegó a la instancia de Casación.

Según el planteo de la defensa oficial, la privación de libertad se opone a tratados internacionales que protegen los derechos de los niños.

En ese sentido, se expuso que al tratarse de un menor no punible, el encierro atentaba contra su “interés superior”.

El recurso incluyó un pedido de libertad o -circunstancialmente- de morigeración de la medida, con opciones como el arresto domiciliario o el traslado a un centro diferente. Pero los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral, del máximo tribunal penal de la Provincia, lo denegaron por unanimidad.

El asesinato de Kim provocó una profunda conmoción en la ciudad y movilizó a vecinos, familiares y organizaciones sociales que reclamaron justicia.

El hecho ocurrió cuando la pequeña y su mamá fueron sorprendidas por dos adolescentes armados que les robaron el vehículo en el que viajaban. Durante la huida, la nena quedó atrapada por el cinturón de seguridad y fue arrastrada más de quince cuadras hasta que el auto se detuvo.

Con la elevación a juicio, el expediente pasa ahora a la etapa de debate oral, donde se presentarán testigos, peritos y pruebas para determinar la responsabilidad penal del adolescente acusado.

La fecha del juicio será fijada por el tribunal correspondiente y, según estimaciones, podría realizarse antes de fin de año.

La decisión judicial representa un paso determinante en la búsqueda de justicia por la muerte de Kim, un caso que no solo golpeó a la comunidad platense, sino que también reavivó la discusión sobre el régimen penal juvenil y las políticas de prevención de la violencia en la infancia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de Policiales

Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas

Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad

Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
La Ciudad
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Los docentes de la UNLP confirmaron el paro de la próxima semana
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Por las vías en obra, otro pedido de micro gratis
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla