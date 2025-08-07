La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio

La causa por la muerte de Kim Gómez, registrada el pasado 25 de febrero en Altos de San Lorenzo, donde fue arrastrada durante 15 cuadras por delincuentes durante un robo automotor, fue elevado a juicio oral.

Según fuentes judiciales, en la mañana de ayer se desarrolló una audiencia clave, donde se determinó además que al joven de 17 años, sospechado como autor del ataque, se le prorrogue la prisión preventiva por otros 180 días.

Ambas medidas fueron anunciadas por la jueza María José Lescano a petición de la fiscal Carmen Ibarra.

Previo a la audiencia, Marcos Gómez, papá de Kim, utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a esta jornada: “Me toca salir a luchar otra vez. Llename de tu luz. Que no se apague tus gritos, ni tu nombre”.

En la causa hay otro acusado, también menor, pero de 14 años y por tanto inimputable.

Por eso se encuentra en un alojado en un instituto, lugar donde quedará alojado durante el lapso de dos años, según estableció la magistrada.

Sobre su situación de encierro hubo una contienda, que llegó a la instancia de Casación.

Según el planteo de la defensa oficial, la privación de libertad se opone a tratados internacionales que protegen los derechos de los niños.

En ese sentido, se expuso que al tratarse de un menor no punible, el encierro atentaba contra su “interés superior”.

El recurso incluyó un pedido de libertad o -circunstancialmente- de morigeración de la medida, con opciones como el arresto domiciliario o el traslado a un centro diferente. Pero los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral, del máximo tribunal penal de la Provincia, lo denegaron por unanimidad.

El asesinato de Kim provocó una profunda conmoción en la ciudad y movilizó a vecinos, familiares y organizaciones sociales que reclamaron justicia.

El hecho ocurrió cuando la pequeña y su mamá fueron sorprendidas por dos adolescentes armados que les robaron el vehículo en el que viajaban. Durante la huida, la nena quedó atrapada por el cinturón de seguridad y fue arrastrada más de quince cuadras hasta que el auto se detuvo.

Con la elevación a juicio, el expediente pasa ahora a la etapa de debate oral, donde se presentarán testigos, peritos y pruebas para determinar la responsabilidad penal del adolescente acusado.

La fecha del juicio será fijada por el tribunal correspondiente y, según estimaciones, podría realizarse antes de fin de año.

La decisión judicial representa un paso determinante en la búsqueda de justicia por la muerte de Kim, un caso que no solo golpeó a la comunidad platense, sino que también reavivó la discusión sobre el régimen penal juvenil y las políticas de prevención de la violencia en la infancia.