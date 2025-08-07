La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios
Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones
Los corralones, a media asta: no repuntan las ventas y echan personal
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos
Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner
Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año
La causa YPF continúa en octubre en la Cámara de Apelaciones neoyorquina
Gerchunoff presenta en La Plata “La imposible república verdadera”
Celulares al volante, casi la mitad de los conductores no hace nada para evitarlos
Comenzó la renovación del Parque Saavedra: una por una, todas las obras
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La jueza Lescano avaló el planteo fiscal y prorrogó la preventiva al menor de 17 años por otros 180 días. El debate se haría a fin de año
La causa por la muerte de Kim Gómez, registrada el pasado 25 de febrero en Altos de San Lorenzo, donde fue arrastrada durante 15 cuadras por delincuentes durante un robo automotor, fue elevado a juicio oral.
Según fuentes judiciales, en la mañana de ayer se desarrolló una audiencia clave, donde se determinó además que al joven de 17 años, sospechado como autor del ataque, se le prorrogue la prisión preventiva por otros 180 días.
Ambas medidas fueron anunciadas por la jueza María José Lescano a petición de la fiscal Carmen Ibarra.
Previo a la audiencia, Marcos Gómez, papá de Kim, utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a esta jornada: “Me toca salir a luchar otra vez. Llename de tu luz. Que no se apague tus gritos, ni tu nombre”.
En la causa hay otro acusado, también menor, pero de 14 años y por tanto inimputable.
Por eso se encuentra en un alojado en un instituto, lugar donde quedará alojado durante el lapso de dos años, según estableció la magistrada.
LE PUEDE INTERESAR
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
LE PUEDE INTERESAR
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Sobre su situación de encierro hubo una contienda, que llegó a la instancia de Casación.
Según el planteo de la defensa oficial, la privación de libertad se opone a tratados internacionales que protegen los derechos de los niños.
En ese sentido, se expuso que al tratarse de un menor no punible, el encierro atentaba contra su “interés superior”.
El recurso incluyó un pedido de libertad o -circunstancialmente- de morigeración de la medida, con opciones como el arresto domiciliario o el traslado a un centro diferente. Pero los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral, del máximo tribunal penal de la Provincia, lo denegaron por unanimidad.
El asesinato de Kim provocó una profunda conmoción en la ciudad y movilizó a vecinos, familiares y organizaciones sociales que reclamaron justicia.
El hecho ocurrió cuando la pequeña y su mamá fueron sorprendidas por dos adolescentes armados que les robaron el vehículo en el que viajaban. Durante la huida, la nena quedó atrapada por el cinturón de seguridad y fue arrastrada más de quince cuadras hasta que el auto se detuvo.
Con la elevación a juicio, el expediente pasa ahora a la etapa de debate oral, donde se presentarán testigos, peritos y pruebas para determinar la responsabilidad penal del adolescente acusado.
La fecha del juicio será fijada por el tribunal correspondiente y, según estimaciones, podría realizarse antes de fin de año.
La decisión judicial representa un paso determinante en la búsqueda de justicia por la muerte de Kim, un caso que no solo golpeó a la comunidad platense, sino que también reavivó la discusión sobre el régimen penal juvenil y las políticas de prevención de la violencia en la infancia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí