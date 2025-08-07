Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por 4 millones: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |A 30 DÍAS DE LAS ELECCIONES PROVINCIALES DEL 7 DE SEPTIEMBRE

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

El juez federal Alejo Ramos Padilla defendió las modificaciones de los padrones. Rechazan un reclamo del Gobernador

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Axel Kicillof

7 de Agosto de 2025 | 02:25
Edición impresa

Ayer continuó la polémica por los cambios en los padrones que se utilizarán en las elecciones del próximo 7 de septiembre en la Provincia, tal cual lo adelantó EL DIA en su edición de ayer.

Mientras el juez federal con jurisdicción electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, defendió las modificaciones, ayer se conoció el rechazo de la propia justicia electoral a un oficio presentado por el gobernador Axel Kicillof al magistrado, donde pedía que se revean los cambios realizados en el padrón electoral de bonaerense.

El lunes, la vicegobernadora Verónica Magario reveló, en declaracioes radiales, que “han cambiado a todas las personas de la escuela donde tradicionalmente iban a votar. El 7 de septiembre y el 26 de octubre se van a encontrar con nuevas escuelas. Ese cambio se profundizó en la tercera sección electoral”.

Y agregó: ¿Cómo haces para avisarle al ochenta por ciento o a la mitad del padrón que vota en otro lado, cuando está acostumbrada desde hace veinte años a ir a la misma escuela?

Axel Kicillof

LE PUEDE INTERESAR

Libertarios buscan más aliados

LE PUEDE INTERESAR

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

La suspicacia de Magario, apunta la posibilidad de que este cambio en el padrón favorezca el abstencionismo que ya ha sido una marca registrada en las elecciones realizadas en otras provincias argentinas.

En declaraciones radiales, el magistrado rechazó ayer que la decisión aumente el ausentismo que se viene sucediendo en las distintas elecciones este año y consideró que el indicador responde a “la apatía”, que está vinculada a “un desencanto con la política no a dictar nuevas normas en años electorales”. Por lo tanto, pidió que se realice “una campaña para informar el lugar de votación”.

Ramos Padilla explicó que hicieron reuniones con personal técnico, y “se siguió avanzando para saber dónde estaba cada escuela mediante una geolocalización”. Y agregó que “se logró que cada ciudadano vote en su circuito electoral” añadió al tiempo que destacó el trabajo hecho en distritos como Mar del Plata, Almirante Brown y San Martin con circuitos más chicos.

Alejo Ramos Padilla

Por otro lado el juez negó que en la confección de los padrones se haya utilizado la Inteligencia Artificial (IA) como afirmó el ministro de Gobierno Carlos Bianco. “Se utilizan, en todo caso, un poco más los programas informáticos más actualizados. Pero la inteligencia sigue siendo humana. El sistema de gestión electoral que se llama SG, una vez que se determinan las prioridades de las escuelas que tienen que ver con accesibilidad, con escuelas en planta baja, con medios de transporte que lleguen a ese lugar, dentro del circuito se le pone una categoría, un puntaje y después el sistema con el padrón que se hace en otro programa, asigna a todos”.

También la senadora provincial kirchnerista, Teresa García, se refirió al tema de las modificaciones en el padrón electoral. “Tenemos 42 mil mesas de votantes nativos y cerca de 2.500 de votantes extranjeros. Imagínese en un padrón de 14 millones habilitados para votar que cambien la escuela. No hay una explicación correcta”, declaró García .

Y aseguró que la maniobra afecta tanto a las elecciones provinciales como a las nacionales

El juez federal con competencia electoral en La Plata precisó que “la Provincia tiene el 40% del padrón, aquí votan 4 de cada 10 argentinos y está distribuida en 135 municipios”. Además, subrayó que “la gran mayoría votará más cerca y las personas mayores no tendrán que subir escaleras”. Mientras que en el “77 % de las escuelas se votará en planta baja” añadió.

Este año, en la provincia de Buenos Aires, hay habilitados para votar 14.376.592 bonaerenses, de los cuales 13.361.359 son nativos y 1.015.233 extranjeros.

La nota de Kicillof

“La implementación fue con poco tiempo de anticipación, y sin mayor coordinación con otros actores institucionales relevantes, como el gobierno provincial y los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires”, dijo el mandatario bonaerense en el texto del oficio enviado al juez Ramos Padilla con respecto a los cambios en el padrón.

E indicó que “en lugar de lograr el efecto positivo deseado, esto es, facilitar a los y las electoras el ejercicio de su derecho a votar y aumentar la participación, seguramente tenga el efecto contrario. Puede producirse de esta manera un mayor nivel de ausentismo

La justicia federal con competencia en la Provincia, le respondió con un extenso informe en el que justificó las modificaciones, aseguró que la ciudadanía votará más cerca y se opuso a retrotraer lo resuelto.

Además negó que la confección del nuevo padrón favorezca el ausentismo. Y aseguró que en el marco del convenio de colaboración suscripto con la Provincia se cumplieron los plazos correspondientes para su difusión a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Para el juez Ramos Padilla “la gran mayoría votará más cerca” de sus domicilios

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Axel Kicillof

Alejo Ramos Padilla

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Salarios, en debate: se habló de mejora para estatales y docentes, pero no ahora

"Los usuarios del Roca están viviendo una pesadilla": se suman los reclamos por la limitación del servicio a La Plata

"Carne con vidrio": el drama en City Bell por la muerte de perros y gatos y la sospecha de un vecino que los envenena

¿Qué es el covid Frankenstein y cómo afecta a la salud? Ya detectaron tres casos en Argentina

En La Plata, acorralados por el delito: una banda, dos víctimas y el mismo pavor

Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría: terminó en el hospital

Los comercios de barrio le dicen no a las remarcaciones: “¿Quieren vender? Bajen los precios”

Gianluca Simeone se retiró del fútbol profesional a los 27 años y será representante de jugadores
+ Leidas

Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Palacios a la par porque su venta está frenada

Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense

La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Revés para un candidato camporista y mano derecha de Máximo Kirchner

Gimnasia apuesta a ganador

Una multitud caminó de noche por la 44 para pedirle a San Cayetano
Últimas noticias de Política y Economía

Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Educación y salud: de qué tratan las dos inciativas

Corridas, gases y un hidrante en la marcha de jubilados y médicos

Grabois mete presión en el PJ sobre el filo de la inscripción de alianzas
Deportes
Gimnasia apuesta a ganador
La Reserva goleó al Tomba a domicilio
Estudiantes no quiere dos sin tres en el torneo
Palacios a la par porque su venta está frenada
Lo quiso Estudiantes pero irá a Fluminense
Policiales
Revuelo en el Grand Bell: investigan una amenaza a un adolescente
Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas
La causa por la muerte de Kim Gómez, a juicio
Vinculan un ataque a tiros con menores que recuperaron la libertad
Creen que en todo el país se aplicaron 33 mil dosis de fentanilo contaminado
Espectáculos
“Otro viernes de locos”: doble de cuerpo al cuadrado
Ghibli vuelve a la pantalla grande con “El viaje de Chihiro”
Los 50 de Charlize Theron: la actriz que desafió las reglas y se inventó un camino
Escándalo en el inicio del juicio al ex de Prandi
Oscar Chichoni: el artista de los sueños de metal corroído llega a La Plata
Información General
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro
Contaminación: Sudamérica, con pocos estudios
Ofrecen 450 puestos de trabajo en una feria barrial: quiénes acceden, cómo anotarse y qué empresas buscan empleados
¿Chau invierno? Expertos anticipan que el frío se va antes y se adelantan las temperaturas de primavera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla