La Justicia Electoral y la Provincia continúan la polémica por los padrones

Ayer continuó la polémica por los cambios en los padrones que se utilizarán en las elecciones del próximo 7 de septiembre en la Provincia, tal cual lo adelantó EL DIA en su edición de ayer.

Mientras el juez federal con jurisdicción electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, defendió las modificaciones, ayer se conoció el rechazo de la propia justicia electoral a un oficio presentado por el gobernador Axel Kicillof al magistrado, donde pedía que se revean los cambios realizados en el padrón electoral de bonaerense.

El lunes, la vicegobernadora Verónica Magario reveló, en declaracioes radiales, que “han cambiado a todas las personas de la escuela donde tradicionalmente iban a votar. El 7 de septiembre y el 26 de octubre se van a encontrar con nuevas escuelas. Ese cambio se profundizó en la tercera sección electoral”.

Y agregó: ¿Cómo haces para avisarle al ochenta por ciento o a la mitad del padrón que vota en otro lado, cuando está acostumbrada desde hace veinte años a ir a la misma escuela?

Axel Kicillof

La suspicacia de Magario, apunta la posibilidad de que este cambio en el padrón favorezca el abstencionismo que ya ha sido una marca registrada en las elecciones realizadas en otras provincias argentinas.

En declaraciones radiales, el magistrado rechazó ayer que la decisión aumente el ausentismo que se viene sucediendo en las distintas elecciones este año y consideró que el indicador responde a “la apatía”, que está vinculada a “un desencanto con la política no a dictar nuevas normas en años electorales”. Por lo tanto, pidió que se realice “una campaña para informar el lugar de votación”.

Ramos Padilla explicó que hicieron reuniones con personal técnico, y “se siguió avanzando para saber dónde estaba cada escuela mediante una geolocalización”. Y agregó que “se logró que cada ciudadano vote en su circuito electoral” añadió al tiempo que destacó el trabajo hecho en distritos como Mar del Plata, Almirante Brown y San Martin con circuitos más chicos.

Alejo Ramos Padilla

Por otro lado el juez negó que en la confección de los padrones se haya utilizado la Inteligencia Artificial (IA) como afirmó el ministro de Gobierno Carlos Bianco. “Se utilizan, en todo caso, un poco más los programas informáticos más actualizados. Pero la inteligencia sigue siendo humana. El sistema de gestión electoral que se llama SG, una vez que se determinan las prioridades de las escuelas que tienen que ver con accesibilidad, con escuelas en planta baja, con medios de transporte que lleguen a ese lugar, dentro del circuito se le pone una categoría, un puntaje y después el sistema con el padrón que se hace en otro programa, asigna a todos”.

También la senadora provincial kirchnerista, Teresa García, se refirió al tema de las modificaciones en el padrón electoral. “Tenemos 42 mil mesas de votantes nativos y cerca de 2.500 de votantes extranjeros. Imagínese en un padrón de 14 millones habilitados para votar que cambien la escuela. No hay una explicación correcta”, declaró García .

Y aseguró que la maniobra afecta tanto a las elecciones provinciales como a las nacionales

El juez federal con competencia electoral en La Plata precisó que “la Provincia tiene el 40% del padrón, aquí votan 4 de cada 10 argentinos y está distribuida en 135 municipios”. Además, subrayó que “la gran mayoría votará más cerca y las personas mayores no tendrán que subir escaleras”. Mientras que en el “77 % de las escuelas se votará en planta baja” añadió.

Este año, en la provincia de Buenos Aires, hay habilitados para votar 14.376.592 bonaerenses, de los cuales 13.361.359 son nativos y 1.015.233 extranjeros.

La nota de Kicillof

“La implementación fue con poco tiempo de anticipación, y sin mayor coordinación con otros actores institucionales relevantes, como el gobierno provincial y los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires”, dijo el mandatario bonaerense en el texto del oficio enviado al juez Ramos Padilla con respecto a los cambios en el padrón.

E indicó que “en lugar de lograr el efecto positivo deseado, esto es, facilitar a los y las electoras el ejercicio de su derecho a votar y aumentar la participación, seguramente tenga el efecto contrario. Puede producirse de esta manera un mayor nivel de ausentismo

La justicia federal con competencia en la Provincia, le respondió con un extenso informe en el que justificó las modificaciones, aseguró que la ciudadanía votará más cerca y se opuso a retrotraer lo resuelto.

Además negó que la confección del nuevo padrón favorezca el ausentismo. Y aseguró que en el marco del convenio de colaboración suscripto con la Provincia se cumplieron los plazos correspondientes para su difusión a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Para el juez Ramos Padilla “la gran mayoría votará más cerca” de sus domicilios