Miércoles sin agua en La Plata: a qué zonas afecta la obra de Absa

Una franja amplia en la zona norte del casco urbano de La Plata podría quedarse sin agua durante este miércoles por obras en la red. Según informó, ABSA “se llevarán adelante trabajos de empalme de una cañería de 630 milímetros en la intersección de calle 4 y Avenida 32”.

La compañía estatal que tiene a cargo del servicio de agua y cloacas detalló que “las tareas, que se iniciarán a las 4 y se extenderán aproximadamente hasta las 15 requieren la interrupción del suministro de agua en el sector delimitado por Avenida 1 a 13; y de Avenida 38 hasta 523”.

Ante esta situación “se solicita a las personas usuarias realizar las reservas domiciliarias para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización”.

Se aclaró que estos trabajos “se enmarcan en la obra que Absa ejecuta para la habilitación del Acueducto sobre Avenida 32, que beneficiará con mejoras en la prestación del servicio de agua a personas usuarias de Tolosa y sectores de Barrio Norte”.