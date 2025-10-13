Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
13 de Octubre de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

Se viene el Día de la Madre y Baobab tiene un montón de opciones para que las sorprendas en su día.

Para aprovechar, entre el martes 14 al sábado 18 de octubre, hay 10% de descuento más 3 cuotas sin interés abonando con tarjetas Visa o Mastercard de cualquier banco.

Como siempre, en Baobab hay variadas opciones de indumentaria, como remeras, calzas, pantalones, una gran variedad de termos, vasos y botellas térmicas, y la ya conocida variedad y gama de calzados y un montón de opciones más que vas a poder encontrar para Mamá.

Te esperamos del martes 14 al viernes 17 de 9 a 19 horas y el sábado 18 de 9 a 17 horas.

 

