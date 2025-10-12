Tres menores robaron una moto de un edificio en La Plata y chocaron en la fuga: terminaron en el hospital

Tres menores de edad fueron demorados tras robar una moto y protagonizar un choque mientras huían por calles de La Plata. El accidente ocurrió en horas de la madrugada, en la zona de 53 y 28, los adolescentes fueron trasladados a diferentes hospitales tras las heridas.

Según informaron voceros policiales, el robo fue cometido en el hall de un edificio ubicado en 48 y 27, de La Loma. A escasas cuadras, cuando los sospechosos se movilizaban a bordo de la moto robada, cuando colisionaron en una cruce con una camioneta color blanca tipo utilitaria. El impacto detuvo la fuga de los tres adolescentes de 12, 14 y 15 años, y permitió su detección por parte de los efectivos del Comando de Patrullas.

Con los menores demorados en la escena, secuestraron el rodado para ser sometido a pericias. Por otro lado, en el lugar se hicieron presentes efectivos de seguridad y personal del SAME para socorrer a los implicados, que padecieron múltiples politraumatismos. Los mismos, fueron trasladados hacia el Hospital de Niños y al Hospital San Martín.

La causa quedó caratulada como “robo calificado en poblado y en banda” y está a cargo de la Justicia de menores, que deberá definir responsabilidades y sanciones conforme al régimen penal juvenil.