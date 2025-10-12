Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV
12 de Octubre de 2025 | 08:59

Escuchar esta nota

Ante un clima inestable de sol y nubes, el plan más seguro es quedarse en casa mirando todos los partidos que nos trae la agenda del domingo. Comenzando bien temprano, a las 14:30 Aldosivi recibe a Huracán dando inicio a los encuentros de la Fecha 12 de la Liga Profesional. Más tarde, el picante de la jornada se va para Mendoza cuando a las 16:45 Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrenten en un clásico prometedor.

Sin embargo, sin dudas el plato fuerte son las "finales" de la primera fase del reducido de la Primera Nacional, rumbo al segundo ascenso hacia la primera del fútbol argentino.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 12
14:30: Aldosivi vs Huracán │ TNT SPORTS
16:45: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz │ ESPN PREMIUM
16:45: Instituto vs Atlético Tucumán │ TNT SPORTS
19:15: River vs Sarmiento │ TNT SPORTS
21:15: Independiente vs Lanús │ ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL – REDUCIDO - PRIMERA FASE
15:00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs San Miguel │ TYC SPORTS
17:00: Estudiantes BA vs Deportivo Maipú │ TYC SPORTS
19:00: Estudiantes RC vs Patronato │ TYC SPORTS
19:00: Tristan Suárez vs Agropecuario │ TYC SPORTS PLAY
21:15: Deportivo Morón vs San Martín (Tucumán) │ TYC SPORTS
 

 

