La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV

Ante un clima inestable de sol y nubes, el plan más seguro es quedarse en casa mirando todos los partidos que nos trae la agenda del domingo. Comenzando bien temprano, a las 14:30 Aldosivi recibe a Huracán dando inicio a los encuentros de la Fecha 12 de la Liga Profesional. Más tarde, el picante de la jornada se va para Mendoza cuando a las 16:45 Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrenten en un clásico prometedor.

Sin embargo, sin dudas el plato fuerte son las "finales" de la primera fase del reducido de la Primera Nacional, rumbo al segundo ascenso hacia la primera del fútbol argentino.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 12

14:30: Aldosivi vs Huracán │ TNT SPORTS

16:45: Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz │ ESPN PREMIUM

16:45: Instituto vs Atlético Tucumán │ TNT SPORTS

19:15: River vs Sarmiento │ TNT SPORTS

21:15: Independiente vs Lanús │ ESPN PREMIUM

PRIMERA NACIONAL – REDUCIDO - PRIMERA FASE

15:00: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs San Miguel │ TYC SPORTS

17:00: Estudiantes BA vs Deportivo Maipú │ TYC SPORTS

19:00: Estudiantes RC vs Patronato │ TYC SPORTS

19:00: Tristan Suárez vs Agropecuario │ TYC SPORTS PLAY

21:15: Deportivo Morón vs San Martín (Tucumán) │ TYC SPORTS

