Israel reivindica una victoria frente a Hamás antes de la inminente liberación de los rehenes

AFP

12 de Octubre de 2025 | 16:53

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo que su país logró "enormes victorias" en la guerra contra Hamás en Gaza, pero advirtió que "la lucha no ha terminado".

"Juntos hemos logrado inmensas victorias, victorias que han sorprendido al mundo entero. Y quiero decirles: en todos los lugares donde combatimos, obtuvimos la victoria, pero al mismo tiempo, debo decirles que la lucha no ha terminado", afirmó el primer ministro en un discurso al país.

Netanyahu habló en vísperas del esperado retorno el lunes de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que calificó como "acontecimiento histórico".

Es "un acontecimiento histórico en el que se mezclan la tristeza por la liberación de los asesinos con la alegría por el regreso de los rehenes", afirmó el dirigente israelí en su breve discurso, en el que expresó su esperanza de que, a pesar de los "numerosos desacuerdos" que persisten entre los israelíes, esto permita una "unión de los corazones".

Netanyahu que dirige un gobierno de coalición liderado por su partido de derecha, el Likud, advirtió que persisten desafíos en materia de seguridad.

"Todavía nos quedan por delante grandes retos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están tratando de recobrar fuerzas para atacarnos de nuevo, y como decimos aquí, nos estamos ocupando", añadió Netanyahu sin dar más detalles.

Gaza, en ruinas: el regreso a un lugar devastado por la guerra

Un suicidio que hace mucho ruido en Israel

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, estipula un canje para la liberación de los últimos rehenes -- vivos y muertos -- que quedan en Gaza por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional".

AFP

