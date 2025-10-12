Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Mientras Nación llama “Día de la Raza” a la fecha, el gobernador reafirmó que en su provincia seguirá siendo el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”
En una nueva pulseada política y cultural, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se plantó frente a la gestión de Javier Milei por la denominación del feriado del 12 de octubre. Mientras la administración libertaria ha vuelto a referirse a la fecha como el "Día de la Raza" en sus comunicaciones oficiales, Kicillof ratificó que en su distrito se mantendrá el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", tal como lo estableció Cristina Kirchner en 2010.
El mayor cruce se hizo explícito hoy, dado que es la fecha original de la conmemoración. "En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad", publicó Kicillof en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una placa oficial de su gobierno que resalta el "Día del respeto a la Diversidad Cultural".
Un cambio simbólico del Gobierno Nacional
El gobierno de Javier Milei, en una decisión cargada de simbolismo, eliminó en sus comunicaciones la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". A través de gacetillas y videos oficiales, la administración libertaria retomó el controvertido término "Día de la Raza".
Este cambio, sin embargo, es hasta ahora discursivo y no se ha formalizado mediante un decreto que derogue la normativa vigente. De hecho, la propia Resolución 139/2025 del actual gobierno, que oficializó el traslado del feriado de este año al viernes 10 de octubre, mantiene legalmente el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".
El origen de la disputa
La fecha, conocida históricamente en Argentina como el "Día de la Raza" fue cambiada en 2010, cuando, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del Decreto 1584, modificó oficialmente el nombre a "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El objetivo de esa medida era dejar atrás el concepto de "raza" y promover una reflexión histórica y un diálogo intercultural en reconocimiento a los pueblos originarios.
En este contexto, la decisión del gobierno de Milei de volver a utilizar la antigua denominación ha sido interpretada por diversos sectores como un retroceso en materia de derechos y un gesto de negacionismo hacia la diversidad cultural del país.
A pesar de la controversia por el nombre, el fin de semana largo se mantuvo, con el feriado trasladado al viernes 10 de octubre para fomentar el turismo, una medida que en su momento fue celebrada por el propio Kicillof por su impacto económico positivo en la provincia.
