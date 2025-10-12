Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

HOY domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Información General |Polémica por el 12 de octubre

Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

Mientras Nación llama “Día de la Raza” a la fecha, el gobernador reafirmó que en su provincia seguirá siendo el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
12 de Octubre de 2025 | 12:15

Escuchar esta nota

En una nueva pulseada política y cultural, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se plantó frente a la gestión de Javier Milei por la denominación del feriado del 12 de octubre. Mientras la administración libertaria ha vuelto a referirse a la fecha como el "Día de la Raza" en sus comunicaciones oficiales, Kicillof ratificó que en su distrito se mantendrá el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", tal como lo estableció Cristina Kirchner en 2010.

El mayor cruce se hizo explícito hoy, dado que es la fecha original de la conmemoración. "En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad", publicó Kicillof en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una placa oficial de su gobierno que resalta el "Día del respeto a la Diversidad Cultural".

Un cambio simbólico del Gobierno Nacional

El gobierno de Javier Milei, en una decisión cargada de simbolismo, eliminó en sus comunicaciones la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". A través de gacetillas y videos oficiales, la administración libertaria retomó el controvertido término "Día de la Raza".

Este cambio, sin embargo, es hasta ahora discursivo y no se ha formalizado mediante un decreto que derogue la normativa vigente. De hecho, la propia Resolución 139/2025 del actual gobierno, que oficializó el traslado del feriado de este año al viernes 10 de octubre, mantiene legalmente el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

El origen de la disputa

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

LE PUEDE INTERESAR

Movimiento aceptable en La Feliz

La fecha, conocida históricamente en Argentina como el "Día de la Raza" fue cambiada en 2010, cuando, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del Decreto 1584, modificó oficialmente el nombre a "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El objetivo de esa medida era dejar atrás el concepto de "raza" y promover una reflexión histórica y un diálogo intercultural en reconocimiento a los pueblos originarios.

En este contexto, la decisión del gobierno de Milei de volver a utilizar la antigua denominación ha sido interpretada por diversos sectores como un retroceso en materia de derechos y un gesto de negacionismo hacia la diversidad cultural del país.

A pesar de la controversia por el nombre, el fin de semana largo se mantuvo, con el feriado trasladado al viernes 10 de octubre para fomentar el turismo, una medida que en su momento fue celebrada por el propio Kicillof por su impacto económico positivo en la provincia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador

La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional

VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. Gimnasia se complicó: perdió un partido inexplicable

VIDEO. Pedido desesperado de un avión sanitario para un exdiputado platense
Últimas noticias de Información General

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

Movimiento aceptable en La Feliz

Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo

¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
La Ciudad
Vecinos enojados por la música a alto volumen cerca del Estadio Único
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 12 de octubre
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Salió el sol, pero hay probabilidad de lluvias para la tarde: ¿cómo seguirá el tiempo?
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
Deportes
Moria Casan, la hincha más famosa del nuevo equipo de la Liga Profesional
La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV
VIDEO. Estudiantes: rescató un punto sobre la hora
Un empate que servirá sólo si gana el clásico
Nueva polémica: ¿hubo penal contra Medina?
Policiales
Alerta Sofía: buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela
Incendio y tensión en una parrilla de La Loma
La Toretto deberá presentarse en una audiencia clave en La Plata: la familia de la víctima convoca a acompañar
Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Un automovilista perdió el control y se estrelló contra la rotonda de 520 y 31
Espectáculos
Moria Casan, la hincha más famosa del nuevo equipo de la Liga Profesional
Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”
Cristina Pérez emocionó a Mirtha Legrand al mostrarle una foto de su infancia
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós a Diane Keaton: una actriz legendaria, ganadora del Oscar y musa de Woody Allen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla