Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”

Impactante accidente en La Plata: un automovilista perdió el control y se estrelló contra la rotonda de 520 y 31
Impactante accidente en La Plata: un automovilista perdió el control y se estrelló contra la rotonda de 520 y 31
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
Salió el sol, pero hay probabilidad de lluvias para la tarde: ¿cómo seguirá el tiempo?
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Dos fotos que alimentan rumores sobre el gabinete del Gobernador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Las “zonas oscuras” de las inversiones chinas en la Argentina
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
La trama china de los Macri y el dato discursivo tras el rescate de EE UU
El amigo Bessent, la “construcción del milagro” mileísta y el fantasma de 2018
El salvataje de Trump a Milei, tan sorprendente como lleno de polémica
Desigualdad: mejora la estadística, deterioro real en las condiciones
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 12 de octubre
Cristina Pérez emocionó a Mirtha Legrand al mostrarle una foto de su infancia
“Los dólares o no la contás”: otro jubilado blanco de un salvaje asalto
“MasterChef Celebrity”: Wanda vuelve a alborotar las cocinas
“El verano en que me enamoré”: un romance convertido en fenómeno de redes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La diva opinó con dureza sobre la performance del presidente y desató un fuerte debate entre sus invitados.
Escuchar esta nota
Mirtha Legrand fue contundente al opinar sobre el show que brindó el presidente Javier Milei esta semana.“Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón”, afirmó la diva.
Su comentario generó un intenso debate entre sus invitados, quienes también se mostraron críticos respecto al accionar del mandatario, especialmente en el contexto de la delicada situación económica y social que atraviesa el país. “Si puede cantar, también puede cumplir con las leyes de discapacidad, y no lo hace”, señaló la actriz Valentina Biassi.
Por su parte, Gladys “La Bomba Tucumana” también fue muy dura con su análisis: “Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más”, aseguró. Y agregó con ironía: “Capaz que el presidente realmente quiere ser artista, un cantante, y no un presidente”, sentenció.
Finalmente, “La Bomba” fue categórica al cuestionar el uso de un estadio para el evento: “Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas. ¿Quién alquiló el estadio para ese acto?”, preguntó en tono crítico. Sin dudarlo, Biassi respondió: “Lo alquiló la Suizo Argentina, que justamente está acusada por sobreprecios. Tienen que investigar las coimas. Con la plata de las personas con discapacidad se están haciendo una fiesta loca”, denunció.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí